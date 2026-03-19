AŞTİ'de bayram yoğunluğu

ANKARA'da Ramazan Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyenler, Ankara Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde (AŞTİ) yoğunluk oluşturdu.

Ramazan Bayramı tatilinin başlaması ile birlikte AŞTİ'de yoğunluk başladı. Tatili geçirecekleri memleketlerine ya da tatil beldelerine gitmek isteyenler, otogara akın etti. Yolcular, üst araması ve valiz kontrolü yapıldıktan sonra otobüslere binerek yola çıktı. Otogarda sabah saatlerinden itibaren başlayan yoğunluk, öğleye doğru daha da arttı. Otobüs firmaları talebi karşılayabilmek için ek seferler koydu. Otogarda güvenlik tedbirleri de artırıldı.

'OTOBÜS FİYATI DAHA UYGUN'

Emine-Ramazan Akçay çifti, çocuklarıyla beraber memleketleri Aksaray'a gideceklerini söyleyerek, "Çocuğumun araçlara, otobüslere tutkusu var. Biz de o yüzden böyle bir yol seçtik. Otobüsle gideceğiz hem de mesafemiz kısa. Her bayramda olduğu gibi bu bayramda da bayram sevinci içimde. O coşkuyla gidiyorum" dedi. Esmanur Soykan da bayram tatilini ablasının yanında geçireceğini söyleyerek, "İstanbul'a gidiyorum. Uzun zamandır ablamı görememiştim, çok mutluyum. Otobüs daha konforlu ve diğer yolcu taşımalarına göre daha uygun fiyatlı, o yüzden otobüs tercih ediyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı