Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan yenileme çalışmalarıyla Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali (AŞTİ), modern ve işlevsel bir görünüme kavuştu. Yenilenen AŞTİ, kütüphane, ders çalışma alanı, çocuk oyun alanı gibi sosyal alanlarıyla vatandaşların ilgisini çekiyor. Öğrenciler ise ücretsiz internet imkanı ve konforlu çalışma alanıyla memnuniyetlerini dile getiriyor.

Yenilenen AŞTİ vatandaşlardan beğeni topluyor

ANKARA - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), her gün on binlerce vatandaşı ağırlayan Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde (AŞTİ), yaptığı yenileme çalışmalarıyla başkent Ankara'ya yakışır hale getirdi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan tadilat çalışmalarının tamamlanmasıyla AŞTİ, yepyeni ve modern bir görünüme kavuştu. Yenileme çalışmalarının tamamlanmasının ardından daha işlevsel hale gelen AŞTİ'de kütüphane, ders çalışma alanı, çocuk oyun alanı, toplantı salonları, sergi, gösteri salonu, modern büfeler, başta öğrenciler olmak üzere şehirlerarası yolculuk yapan vatandaşlardan da ilgi görüyor.

Seyahat öncesinde AŞTİ'de zaman geçiren yolcuların da kütüphaneden faydalanabildiğini belirten Başkent Ulaşım ve Doğalgaz Genel Müdürü Vecihi Halil İyigün şunları kaydetti:

"AŞTİ'nin yenileme çalışmaları kapsamında geçici kiralık ofisler, okuma, sergi ve bir de çocuk oyun alanı kuruldu. Sosyal alanların tamamının yapım işlemleri bitmiş ve hizmete açılmış durumda. Son dönemlerde özellikle üniversitede okuyan öğrencilerimiz yurtların ve okullarının yakın olması sebebiyle boş zamanlarında okuma alanımıza gelerek hem Ankara Büyükşehir Belediyesinin ücretsiz wi-fi hizmetinden yararlanıyor hem de burada ders çalışma imkanı bulabiliyorlar. Kütüphanemiz hafta içi ve hafta sonu gece 01.00'e kadar açık."

Öğrencilerin de unutulmadığı AŞTİ'de, 70 kişi kapasiteli kütüphanede konforlu bir çalışma alanı ve ücretsiz internet imkanı sağlanıyor. Kütüphaneden faydalanan öğrencilerden Muhammet Şentürk, duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi:

"Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İngilizce İşletme Bölümü'nde okuyorum. Sınav haftamız olduğu için 10 gündür her gün buraya geliyorum. Evde yalnız yaşadığım için tek başıma ders çalışamıyorum. Dışarıda farklı bir ortamda ders çalışmak çok daha iyi geliyor. Özellikle sınav haftalarında hemen hemen bütün kütüphaneler dolu olduğu için burası çok avantajlı bir yer bizim için. Birkaç gün önce 2 arkadaşımla geldik buraya, onlar da çok sevdiler. Ayrıca burada ücretsiz wi-fi hizmetinden de yararlanıyoruz. Bu da bizim için çok ciddi bir avantaj."