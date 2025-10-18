Haberler

Ankara'da Otoparkta Park Halindeki Otobüste Yangın
AŞTİ otoparkında park halindeki Varan Turizme ait bir otobüste çıkan yangın, çevredeki vatandaşların ihbarı ile itfaiye tarafından söndürüldü. Yangın, iki başka otobüse de hasar verdi.

Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi (AŞTİ) otoparkında boş otobüste çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre gece saatlerinde AŞTİ otobüs otoparkında park halinde bulunan 19 KK 454 plakalı Varan Turizme ait otobüste henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürülen otobüs kullanılamaz hale gelirken yanında park halinde bulunan 2 otobüste ise maddi hasar meydana geldi. İtfaiye ekipleri yangının çıkış nedenini bulmak için inceleme başlattı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
