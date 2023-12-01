Ankara'da zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı

Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ), bugün başlayan zorunlu kış lastiği uygulamasının denetimi yapıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri, yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluğunun başlamasıyla AŞTİ Güvenlik Kontrol Merkezi'nde denetim yaptı.

Polis ekipleri, otobüslerin kış lastiği takıp takmadığını denetledi, lastik diş derinliklerini ölçtü, sürücülerin bulundurması gereken evrakı kontrol etti.

Bugün başlayan ve 1 Nisan 2024'te sona erecek kış lastiği takma zorunluluğuna uymayan araç sürücülerine 2 bin 568 lira ceza uygulanıyor.