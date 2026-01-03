Ankara'da bir kişi araç içinde ölü bulundu
24 yaşındaki B.G'nin ailesi, kendisinden haber alamayınca durumu polise bildirdi. Genç adam, AŞTİ önünde park halindeki hafif ticari araçta ölü bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Ankara'da bir kişi park halindeki araçta ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, 24 yaşındaki B.G'den haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi.
B.G, Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali (AŞTİ) önünde park halindeki hafif ticari araçta ölü bulundu.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: AA / Fırat Taşdemir - Güncel