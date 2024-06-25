AŞTİ'de Kurban Bayramı'nda Yoğun Yolcu Sirkülasyonu

AŞTİ'ye 15-23 Haziran 2024 tarihleri arasında 28 bin 477 otobüs giriş-çıkış yaparken, toplamda 1 milyon 139 bin yolcu sirkülasyonu gerçekleşti.

AŞTİ Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde veya diğer kentlerde geçiren vatandaşlarla dolup taştı. Bayram tatilinin 9 güne çıkarılması nedeniyle 15-23 Haziran 2024 tarihleri arasında1 milyon 139 bin vatandaşın yolu Ankara'nın ana ulaşım merkezlerinden birisi olan AŞTİ'den geçti.

"Aldığımız tedbirlerle sorunsuz bir süreç atlatmış olduk"

Kurban Bayramı'nda yoğun bir yolcu sirkülasyonu beklediklerini ve buna göre hazırlıklarını yaptıklarını belirten BUGSAŞ Genel Müdürü Vecihi Halil İyigün, "Okulların ve yükseköğretim kurumlarının tatil olması ve idari izinlerle birlikte 9 günlük bayram tatili kapsamında aldığımız tedbirler neticesinde AŞTİ'de sorunsuz bir süreç yaşadık" dedi.

Ramazan Bayramı ile kıyaslandığında yüzde 40 oranında bir yolcu artışının söz konusu olduğunu kaydeden İyigün, açıklamalarına şöyle devam etti:

"Bu süreç zarfında toplam 28 bin 477 otobüs 9 günlük bayram sürecinde giriş ve çıkış yaptı. Ayrıca yolcu sayısında da aşırı yoğunluk yaşadık. Toplam vatandaş sayısı ise 1 milyon 139 bin rakamına ulaştı. Bayram süresince özellikle güvenlik personeli ve temizlik konusunda yoğun bir çalışmamız oldu. Ayrıca AŞTİ içerisinde yaklaşık 1000 kameramız var. Aldığımız tedbirlerle sorunsuz bir süreç atlatmış olduk. Bayram dönüşü ile ilgili sirkülasyon devam etmektedir."

28 bin 477 otobüs giriş-çıkış yaptı

Biletlerin günler öncesinden satılması nedeniyle otobüs firmaları sefer sayılarını artırırken AŞTİ, on binlerce vatandaşın uğrak noktası oldu. Bayram tatilini değerlendirmek isteyen vatandaşlar peronları doldururken, toplamda 28 bin 477 otobüs AŞTİ'ye giriş-çıkış yaptı.

AŞTİ'de, yoğunluk nedeniyle tatil öncesinde ve tatil boyunca temizlik, güvenlik, trafik gibi konularda tüm önlemler artırılırken süreç boyunca herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı. - ANKARA