Zafer Partisi Lideri Özdağ'dan Çarpıcı Açıklamalar: Terör Sorunu ve Binali Aslan'ın Katledilmesi

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Ankara AŞTİ otogarında nakliyecilik yapan Binali Aslan'ın kaybolmasını araştıran polis, iki teröristin AŞTİ'de yakalanmamak için kamyoneti ile birlikte 65 yaşındaki Binali Aslan'ı kaçırdığını tespit etti. Yapılan MOBESE incelemelerinde iki teröristin Binali Aslan'ı katlederek Mersin'de ormanlık alana gömdüklerini belirlendi. PKK'lı 2 terörist grup iki ilimizin kırsalında tespit edilmiş. PKK Kuzey Irak'ta çatışma için hazırlanıyor. PYD Türkiye'ye saldırı dahil her türlü faaliyetin provasını yapıyor" ifadelerini kullandı.

Özdağ, sosyal medya hesabından şu açıklamalarda bulundu:

"Ankara AŞTİ otogarında nakliyecilik yapan Binali Aslan'ın kaybolmasını araştıran polis, iki teröristin AŞTİ'de yakalanmamak için kamyoneti ile birlikte 65 yaşındaki Binali Aslan'ı kaçırdığını tespit etti. Yapılan MOBESE incelemelerinde iki teröristin Binali Aslan'ı katlederek Mersin'de ormanlık alana gömdüklerini belirlendi. Allah rahmet eylesin.

Evine ekmek götürme mücadelesi veren bir insanı katlettiler. Bu olay münferit bir hadise mi? Hayır. PKK'lı 2 terörist grup iki ilimizin kırsalında tespit edilmiş. PKK Kuzey Irak'ta çatışma için hazırlanıyor. PYD Türkiye'ye saldırı dahil her türlü faaliyetin provasını yapıyor.

Bütün bunlar olurken TBMM'de Öcalan komisyonu Öcalan ile görüşmeleri tartışıyor. Komisyon mu Öcalan'a gitmeliymiş yoksa Öcalan mı komisyona gelmeliymiş? veya Öcalan ile komisyonun görüntülü hattan görüşmesi nasıl olurmuş? Umarım komisyon bu tartışmaları yaparken istihbarat-polis-jandarma kaçırılan kamyonu bulurlar. Allah bilir yine hangi terörist saldırı için çalındı."