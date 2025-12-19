Ankara Valiliğinden AŞTİ'de çok sayıda evsizin barındığı iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması

Ankara Valiliğinden, Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) çok sayıda evsizin barındığı iddialarının abartılı olduğu ve gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Valilik, "Kimsesizlerin Kimsesi Olma Projesi" kapsamında yürütülen çalışmalar ve AŞTİ ile ilgili basında yer alan iddialara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, sosyal devlet anlayışı doğrultusunda evsiz ve kimsesiz vatandaşların korunması, insan onuruna yakışır yaşam koşullarına erişiminin sağlanması ve toplumsal hayata yeniden kazandırılması amacıyla yürütülen çalışmaların kararlılıkla ve aralıksız biçimde sürdürüldüğü kaydedildi.

Bu anlayışın sahadaki en güçlü yansımalarından olan "Kimsesizlerin Kimsesi Olma Projesi"nin, 2010'dan bu yana Ankara genelinde kesintisiz olarak uygulandığı, proje ile sokakta yaşayan vatandaşların güvenli barınma imkanlarına erişiminin sağlandığı ve geçici çözümlerle yetinilmeyerek kalıcı ve sürdürülebilir sosyal destek mekanizmalarının devreye alındığı belirtildi.

Her yıl kış döneminde titizlikle yürütülen proje kapsamında, barınma, beslenme, kişisel bakım ve temizlik hizmetleri sunulduğu, yaşlı, engelli ve hasta bireylerin uygun bakım ve rehabilitasyon kuruluşlarına yönlendirildiği hatırlatıldı.

Çalışabilir durumda olan vatandaşların ise sağlık hizmetlerine erişiminin sağlandığı ve istihdama katılımlarını destekleyici adımlar atıldığı vurgulandı.

"7 yılda 5 bin 236 kişiye hizmet verildi"

Açıklamada, proje kapsamında, son 7 yılda 5 bin 236 kişiye hizmet verildiği, 2025-2026 kış dönemi uygulamasının 1 Kasım 2025'te başlatıldığı aktarılarak, halihazırda sözleşme imzalanan 3 otelde 293 vatandaşın barındırıldığı ifade edildi.

Bu vatandaşların beslenme, temizlik ve berber hizmeti ile diğer günlük ihtiyaçlarının karşılandığı ayrıca saha ekiplerince her gün akşam saatlerinde Ankara genelinde düzenli taramaların yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

Metruk alanlar, parklar ve AŞTİ başta olmak üzere yoğun kullanım alanlarında tespit edilen kimsesiz vatandaşlarla birebir görüşmeler gerçekleştirildiği, kendi rızaları ve gönüllülük esası çerçevesinde barınma hizmetlerinden faydalanmalarının sağlandığı aktarıldı.

"5 vatandaşımız otele yerleştirilmiştir"

Açıklamada, AŞTİ'de çok sayıda evsiz vatandaşın barındığına yönelik iddialara ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde bazı basın yayın organlarında yer alan, AŞTİ'de çok sayıda evsiz vatandaşımızın barındığına yönelik iddialar abartılı olup, gerçeği yansıtmamaktadır. Valiliğimiz koordinesinde düzenli olarak yürütülen denetimler kapsamında, 15 Aralık 2025 ve daha sonraki günlerde terminalde gerçekleştirilen tarama faaliyetleri neticesinde, bahse konu yerde kaldığı tespit edilen 10 vatandaşımızla görüşülerek kendilerine konaklama hizmeti sağlanacağı belirtilmiştir. Sunulan barınma imkanını kabul eden 5 vatandaşımız otele yerleştirilmiştir. Buna karşın, sunulan hizmetten yararlanmak istemediklerini beyan ederek memleketlerine geri dönmek isteyenlerin yol giderleri ve diğer ihtiyaçları karşılanmış olup, ısrarla terminalde kalmayı tercih eden 3 vatandaşımızın durumları ise ekiplerimizce yakından takip edilmektedir."