Haberler

Ankara Valiliğinden AŞTİ'de çok sayıda evsizin barındığı iddialarına ilişkin açıklama Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ankara Valiliği, AŞTİ'de evsizlerin barındığı iddialarını abartılı buldu ve bu konudaki gerçekleri açıkladı. ‘Kimsesizlerin Kimsesi Olma Projesi’ ile evsiz vatandaşların sosyal destek aldığını belirtti.

Ankara Valiliğinden, Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) çok sayıda evsizin barındığı iddialarının abartılı olduğu ve gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

Valilik, "Kimsesizlerin Kimsesi Olma Projesi" kapsamında yürütülen çalışmalar ve AŞTİ ile ilgili basında yer alan iddialara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, sosyal devlet anlayışı doğrultusunda evsiz ve kimsesiz vatandaşların korunması, insan onuruna yakışır yaşam koşullarına erişiminin sağlanması ve toplumsal hayata yeniden kazandırılması amacıyla yürütülen çalışmaların kararlılıkla ve aralıksız biçimde sürdürüldüğü kaydedildi.

Bu anlayışın sahadaki en güçlü yansımalarından olan "Kimsesizlerin Kimsesi Olma Projesi"nin, 2010'dan bu yana Ankara genelinde kesintisiz olarak uygulandığı, proje ile sokakta yaşayan vatandaşların güvenli barınma imkanlarına erişiminin sağlandığı ve geçici çözümlerle yetinilmeyerek kalıcı ve sürdürülebilir sosyal destek mekanizmalarının devreye alındığı belirtildi.

Her yıl kış döneminde titizlikle yürütülen proje kapsamında, barınma, beslenme, kişisel bakım ve temizlik hizmetleri sunulduğu, yaşlı, engelli ve hasta bireylerin uygun bakım ve rehabilitasyon kuruluşlarına yönlendirildiği hatırlatıldı.

Çalışabilir durumda olan vatandaşların ise sağlık hizmetlerine erişiminin sağlandığı ve istihdama katılımlarını destekleyici adımlar atıldığı vurgulandı.

"7 yılda 5 bin 236 kişiye hizmet verildi"

Açıklamada, proje kapsamında, son 7 yılda 5 bin 236 kişiye hizmet verildiği, 2025-2026 kış dönemi uygulamasının 1 Kasım 2025'te başlatıldığı aktarılarak, halihazırda sözleşme imzalanan 3 otelde 293 vatandaşın barındırıldığı ifade edildi.

Bu vatandaşların beslenme, temizlik ve berber hizmeti ile diğer günlük ihtiyaçlarının karşılandığı ayrıca saha ekiplerince her gün akşam saatlerinde Ankara genelinde düzenli taramaların yapıldığı bilgisi paylaşıldı.

Metruk alanlar, parklar ve AŞTİ başta olmak üzere yoğun kullanım alanlarında tespit edilen kimsesiz vatandaşlarla birebir görüşmeler gerçekleştirildiği, kendi rızaları ve gönüllülük esası çerçevesinde barınma hizmetlerinden faydalanmalarının sağlandığı aktarıldı.

"5 vatandaşımız otele yerleştirilmiştir"

Açıklamada, AŞTİ'de çok sayıda evsiz vatandaşın barındığına yönelik iddialara ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde bazı basın yayın organlarında yer alan, AŞTİ'de çok sayıda evsiz vatandaşımızın barındığına yönelik iddialar abartılı olup, gerçeği yansıtmamaktadır. Valiliğimiz koordinesinde düzenli olarak yürütülen denetimler kapsamında, 15 Aralık 2025 ve daha sonraki günlerde terminalde gerçekleştirilen tarama faaliyetleri neticesinde, bahse konu yerde kaldığı tespit edilen 10 vatandaşımızla görüşülerek kendilerine konaklama hizmeti sağlanacağı belirtilmiştir. Sunulan barınma imkanını kabul eden 5 vatandaşımız otele yerleştirilmiştir. Buna karşın, sunulan hizmetten yararlanmak istemediklerini beyan ederek memleketlerine geri dönmek isteyenlerin yol giderleri ve diğer ihtiyaçları karşılanmış olup, ısrarla terminalde kalmayı tercih eden 3 vatandaşımızın durumları ise ekiplerimizce yakından takip edilmektedir."

Kaynak: AA / Hüseyin Cem Dağıstanlı - Güncel
Uyuşturucu soruşturmasında Sadettin Saran ifadeye çağrıldı! Evinde arama yapılıyor

Soruşturma Sadettin Saran'a da sıçradı! Evinde arama yapılıyor
Gözlerin çevrildiği Sadettin Saran'dan ilk açıklama

Yurt dışındaki Sadettin Saran'dan ilk açıklama
Oyuncu Ezgi Eyüboğlu serbest bırakıldı

Gözaltındaki oyuncu Ezgi Eyüboğlu ile ilgili karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uyuşturucu operasyonunda yeni detay: Ezgi Eyüboğlu bakın nerede gözaltına alındı

Gözaltına alınan oyuncu Ezgi Eyüboğlu bakın nerede yakalandı
Görüntü Türkiye'nin yanı başından! 1 yıldır böyle yıkık halde duruyor

Görüntü Türkiye'nin yanı başından! 1 yıldır böyle duruyor
'Mehmet Akif alem yaparken görüntülü arardı' iddialarına Süleyman Soylu'dan yanıt

"Akif alem yaparken görüntülü arardı" iddiasına yanıt: Fuardaydım...
Meclis'te 'Çocuk' kavgası! Tanal'ın iddiası sonrası Özlem Zengin devreye girdi

Tanal'ın "Çocuk" iddiası sonrası Özlem Zengin hemen devreye girdi
Uyuşturucu operasyonunda yeni detay: Ezgi Eyüboğlu bakın nerede gözaltına alındı

Gözaltına alınan oyuncu Ezgi Eyüboğlu bakın nerede yakalandı
Afrika Uluslar Kupası'na giden Galatasaray'ın yıldızı kayıplara karıştı

Galatasaray'ın yıldızı kayboldu
İzmit'e İHA düştü! Kamerası çalışır durumda, üzerinde kırmızı yıldız var

Ankara'nın ardından bir ilimizde daha İHA paniği! Kırsal alana düştü
Bakan Tunç'tan Rojin Kabaiş açıklaması: Telefonu İspanya'ya gönderildi,10 haneli bir şifre var

Rojin Kabaiş'in telefonuyla ilgili ilk bilgi! Bakan Tunç duyurdu
Kokoreççi önünde kan donduran cinayet! Her şeyden habersiz sokakta yürümüş

Bu görüntülerden saniyeler sonra vahşice katledildi
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda 3. dalga: Ezgi Eyüboğlu dahil 7 kişi gözaltına alındı

Uyuşturucu operasyonunda 3. dalga! Ünlü oyuncu gözaltına alındı
Ünlülere uyuşturucu operasyonunda evlerden çıkanlara bakın

Ünlülere uyuşturucu operasyonunda evlerden çıkanlara bakın
Danla Bilic'in operasyon paylaşımına Sinan Akçıl'dan sert tepki

Operasyonla ilgili yaptığı paylaşımı görünce kendini tutamadı!
Son 4 gün! Boşaltılmazsa polis eşliğinde yıkım yapılacak

Son 4 gün! Bu ada boşaltılmazsa polis gelecek
title