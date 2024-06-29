AŞTİ'de Metro Turizm'e tepki: 'Sahtekar Metro'

Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde (AŞTİ), Metro Turizm firmasından bilet alan vatandaşlar, otobüslerin gelmemesinin ardından çılgına dönerek, "Sahtekar Metro" sloganı attı.

AŞTİ'de memleketlerine gitmek için Metro Turizm'den bilet alan yüzlerce vatandaş, otobüslerin gelmemesinin ardından çılgına döndü. Vatandaşlar, "Sahtekar Metro" sloganı attı. O anları cep telefonu kamerasına kaydeden bir vatandaş, "Şu anda mağdur olduk. 8 tane otobüsü gelmedi Metro'nun. Rezillik bir yana bırakıp gittiler. Vatandaşı mağdur ettiler" dedi. - ANKARA