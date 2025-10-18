Ankara AŞTİ'de Park Halindeki Otobüste Yangın Çıktı

Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde (AŞTİ) park halindeki otobüste çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, AŞTİ'de park halindeki 19 KK 454 plakalı otobüste, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında araç kullanılamaz hale gelirken, çevresindeki 2 otobüste de hasar oluştu.