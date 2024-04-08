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AŞTİ'de Bayram Yoğunluğu Sürüyor

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Ankara Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde (AŞTİ), bayram nedeniyle yaşanan yoğunluk, günün geç saatlerinde de sürüyor.

Cuma gününden itibaren 9 günlük Ramazan Bayramı tatili öncesinde memleketlerine ve ailelerinin yanına gitmek üzere AŞTİ'ye gelen vatandaşlar, günün geç saatlerinde yoğunluk oluşturmaya devam etti. Günlük ortalama 3 bin civarında otobüs giriş çıkışına ev sahipliği yapan ve 135 bin yolcunun yararlandığı AŞTİ'de bayram öncesinde firmaların ek seferleri ile bu sayıların daha da arttığı yetkililer tarafından belirtildi.

"Umulmadık bir yoğunluk var"

Otogarlarda bayram yoğunluğu olduğunu belirten otobüs şoförü Kadir Sunal, "Ummadığımız bir yoğunluğumuz var. Bu durumda inşallah rahatlıkla başarılı olur, kazasız geçeceğine inanıyoruz. Sürücülerin dikkat etmesini temenni ediyorum. Bayram yoğunluğunda çok zor durumlar geçiriyoruz. Küçük araçlar, taksilerde çok yoğun bir acemilik var. Büyük araçların tır, kamyonların önlerinde ve arkalarında dikkatli olmaları ve hatta şu anda bugün için gelirken benim önümde gerçekleşen bir trafik kazasında 4, 5 aracın zincirleme kazasını gördüm. Çok dikkatli olmaları ve bayram yoğunluğunda dikkatlerinin dağılmamalarını önemle rica ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Hande Ceylan ise bilet bulamadığı için geç saatte yolculuk yapacağını belirterek, "Bu saate bilet bulabildim. O yüzden gece yolculuğunu tercih ediyorum. Samsun'a da ailemin yanına gidiyorum, memleketim orası. Herkese iyi bayramlar diliyorum şimdiden" diye konuştu.

Ailesiyle bayram tatilini değerlendirmek için yolculuğa çıktıklarını belirten vatandaş, "Bayram tatilini değerlendirmek için İzmir'e gidiyoruz ailemle birlikte. 9 günlük bayram tatilini değerlendirmek istedik. Bilet bulamadık, yoğunluk çok fazla bu saate zor bulabildik. Birazdan bineceğiz, inşallah sağ salim İzmir'e gideceğiz" dedi.

Tatili değerlendirmek için üniversite okuduğu şehirden Ankara'ya geldiğini söyleyen Esmagül Kutucu, "Üniversiteden geldim Ankara'ya bayram için. Öğrencilerin hepsi Ankara'ya geliyor, güzel bir telaş var insanlarda. Yolculuk eğlenceli geçiyor. Bayramda, arkadaşlarımla ailemle gezmeyi ve üniversitenin sıkıcılığını Ankara'da atmayı planlıyorum" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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