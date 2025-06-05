Kurban Bayramı Öncesi AŞTİ'de Yoğunluk Artıyor

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyenler, Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde (AŞTİ) yoğunluk oluşturmaya devam ediyor.

AŞTİ'den seyahat edeceklerin taleplerinin karşılanması için otobüs firmaları ek sefer koyarken, güvenlik önlemleri de artırıldı.

Vatandaşlar, üst araması ve valiz kontrolü yapılarak terminale alınıyor.

AŞTİ'de 250 güvenlik, 50 temizlik görevlisi ve 20 otomasyon ekibi olmak üzere 320 BUGSAŞ görevlisi hizmet veriyor.

"Yollar kalabalık, bugün 3 saat gecikmeli geldik"

Bir otobüs firmasında uzun yol şoförü olarak görev yapan Abdullah Bektaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayram tatili nedeniyle trafiğin diğer günlere kıyasla çok daha yoğun olduğuna dikkati çekerek, sürücülerin daha özenli olmaları tavsiyesinde bulundu.

Sürücülerin uzun yola çıkmadan önce mutlaka yeteri kadar dinlenmiş olmalarının önemine işaret eden Bektaş, "Diğer günler yoğunluk yaşamıyoruz ama bayram nedeniyle kalabalık oluyor. Bugün 3 saat gecikmeli geldik." dedi.

"Normal fiyatla arasında 300 lira fark vardı"

Yolculardan Merve Gök, Ankara'da öğrenci olduğunu, bayram tatili için İzmir'e gideceğini söyledi.

Otobüs biletini geçen hafta aldığını belirten Gök, "Fiyatlarda büyük bir artış var. O yüzden önceden almak bir şey değiştirmiyor. Bulmakta zorluk yaşayan arkadaşlarım olmuş. Gidişte ve dönüşte normal fiyatla arasında 300 lira fark vardı. Biletleri erkenden almak lazım. Yoksa yer bulmakta zorluk yaşanıyor, rötar oluyor." değerlendirmesini yaptı.