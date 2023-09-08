Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Teşkilatı'nın 197. kuruluş yıl dönümü kutlandı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, Zabıta Teşkilatı'nın 197. kuruluş yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutladı. Zabıta ekipleri, Batıpark Çocuk Kulübünü ziyaret ederek, çocuklara zabıta mesleğinin tanıtımı ile görev alanlarına yönelik bilgiler verdi. 27. Dönem Çocuk Meclisi üyeleri ise zabıta kıyafetleri giyerek, AŞTİ'de saha denetimi yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, Zabıta Teşkilatı'nın 197'nci kuruluş yıl dönümünü çeşitli etkinliklerle kutladı. Zabıta ekipleri, Batıpark Çocuk Kulübünü ziyaret ederek, çocuklara zabıta mesleğinin tanıtımı ile görev alanlarına yönelik bilgiler verdi. 27. Dönem Çocuk Meclisi üyeleri ise zabıta kıyafetleri giyerek, AŞTİ'de saha denetimi yaptı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı, Zabıta Teşkilatı'nın kuruluşunun 197'nci yılını çeşitli etkinliklerle kutladı.

Zabıta Daire Başkanı Olcay Erdal ve beraberindeki heyetin önce Ulus Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla ve ardından Anıtkabir ziyaretiyle başlayan etkinlikler hafta boyunca devam etti.

BATIPARK ÇOCUK KULÜBÜ ÜYELERİNE MESLEK TANITIMI YAPILDI

Zabıta Daire Başkanlığına bağlı ekipler, Batıpark Çocuk Kulübü'nü ziyaret ederek, kulüp üyesi çocuklara zabıta mesleğinin tanıtımı, uyulması gereken kuralları, şikayet kapsamları ve görev tanımlarına yönelik bilgiler verilirken çocukların sorduğu sorulara da tek tek yanıtlar verdiler.

Çocuklara tüketici hakları konusunda bilgilendirmelerin de yapıldığı etkinlikte, kulüp üyelerinden Duru Aktaş ile Duru Aktürk, dışarıda güvenmedikleri yemekleri yememeleri gerektiğini, komşularına saygılı olmalarını, etrafı rahatsız edecek gürültü yapmamalarını ve şikayet için her zaman 153'ü arayabileceklerini öğrendiklerini söyledi.

BAŞKENTLİ MİNİK ZABITALAR AŞTİ'DE DENETİM YAPTI

Ankara Büyükşehir Belediyesi 27. Dönem Çocuk Meclisi üyeleri, AŞTİ'de Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleriyle birlikte saha denetimleri gerçekleştirdi.

Zabıta kıyafetleri giyen minik zabıtalar, AŞTİ içindeki kafeterya, büfe ve otobüs firmalarının bilet yazıhanelerini denetleyen minik zabıtalar özellikle ambalajlı gıda ürünlerinin son kullanma tarihlerini kontrol etti. Kural ihlali yapan gişe ve kafelere ekipler eşliğinde ceza uygulaması yapan minik zabıtalar, esnafa kurallara uyulması yönünde uyarıda bulundu.

Hafta boyunca süren etkinliklerin son gününde Ankara Zabıtası personeli, Zabıta Daire Başkanlığına getirilen Kızılay'a ait Kan Bağışı aracında Türk Kızılay'ına kan bağışında bulundu.