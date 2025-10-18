AŞTİ'de Park Halindeki Otobüste Yangın Çıktı

ANKARA Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde (AŞTİ) park halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Ankara Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde (AŞTİ) gece saatlerinde park halindeki 19 KK 454 plakalı yolcu otobüsünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin çalışmalarıyla yaklaşık 1 saatte söndürüldü. Yangında 19 KK 454 plakalı otobüs demir yığınına dönerken, bitişiğinde bulunan 2 otobüste de hafif şekilde hasar oluştu. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.