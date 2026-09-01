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Özdağ, Ankara'da Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu

Özdağ, Ankara'da Esnaf ve Vatandaşlarla Buluştu
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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 1 Eylül 2026 Ankara programı kapsamında Ankara Otobüs ve Otogar İşletmecileri Kooperatifi, AŞTİ ve Emek Pazarı'nı ziyaret etti. Özdağ, esnafın ekonomik sorunlarını dinleyerek vatandaşların görüşlerini aldı.

(ANKARA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, S.S. Ankara Otobüs ve Otogar İşletmecileri İşletme Kooperatifi, AŞTİ ve Emek Pazarı'nı ziyaret ederek vatandaşlarla bir araya geldi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 1 Eylül 2026 Ankara programı kapsamında S.S. Ankara Otobüs ve Otogar İşletmecileri İşletme Kooperatifi, Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi (AŞTİ) ve Emek Pazarı'nı ziyaret etti.

Ziyaretleri kapsamında Başkent Ulaşım ve Doğalgaz Hizmetleri Proje Taahhüt Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürü Vecihi Halil İyigün ile görüşen Özdağ, AŞTİ'de esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Özdağ, esnafın yaşadığı ekonomik sorunları ve vatandaşların gündeme ilişkin görüşlerini dinledi.

Özdağ, programı kapsamında AŞTİ Otobüsçüler ve Acenteler Dernek Başkanlığı'nı da ziyaret etti.

Ardından Emek Pazarı'nı ziyaret eden Özdağ, burada da esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelerek görüş alışverişinde bulundu.

Kaynak: ANKA
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