Ankara lise taban puanları 2021! Ankara LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları
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Ankara lise taban puanları 2021! Ankara LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları

Ankara lise taban puanları 2021! Ankara LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları
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Ankara lise puanları 2021 sayfasından Ankara LGS taban puanları 2021 ve Ankara lise yüzdelik dilimleri ile Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Sosyal bilimler lisesi, İmam hatip lisesi ve Spor lisesi yüzdelik dilimlerini bulabilirsiniz... İşte 2021 yılına ait Ankara LGS yüzdelik dilimleri

Ankara liseleri yüzdelik dilimleri ve taban puanları 10 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilen merkezi sınav ile öğrenci alan orta öğretim kurumları yerleştirme sonuçlarına göre tercihe 2020 yılındaki son yerleşen öğrencinin puanıdır. Lise yüzdelik dilimler MEB'den alınmıştır, İşte, Ankara'daki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri...

ANKARA LİSE TABAN PUANLARI 2021 - LGS-MEB

Ankara liseleri 2021 taban puanları yüzdelik dilimleri LGS-MEB

OKULÖĞRETİM SÜRESİÖĞRETİM ŞEKLİYABANCI DİLİTABAN PUANITABAN YÜZ.TAVAN YÜZ.KONT.
Ankara Fen Lisesi (Çankaya)4 yılKız/Erkekİngilizce490,45960,070,01150
Atatürk Anadolu Lisesi (Yenimahalle)4 yılKız/Erkekİngilizce469,39270,630,07442
Ankara Pursaklar Fen Lisesi (Pursaklar)4 yılKız/Erkekİngilizce467,38940,710,03204
Cumhuriyet Fen Lisesi (Çankaya)4 yılKız/Erkekİngilizce451,12841,660,14306
Gazi Anadolu Lisesi (Yenimahalle)4 yılKız/Erkekİngilizce449,47191,790,47476
Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi (Keçiören)4 yılKız/Erkekİngilizce445,84642,080,59306
Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi (Çankaya)4 yılKız/Erkekİngilizce443,36162,290,44238
Özkent Akbilek Fen Lisesi (Etimesgut)4 yılKız/Erkekİngilizce442,31762,370,1238
Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu Lisesi (Çankaya)4 yılKız/Erkekİngilizce436,69652,891,8238
Ankara Atatürk Lisesi (Çankaya)Hazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce433,6633,20,26510
Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi (Çankaya)4 yılKız/Erkekİngilizce428,79943,731,5170
Şehit Oğuzhan Yaşar Anadolu Lisesi (Etimesgut)4 yılKız/Erkekİngilizce426,80743,960,14266
Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi (Çankaya)4 yılKız/ErkekAlmanca423,36194,373,0268
Fethiye Kemal Mumcu Anadolu Lisesi (Keçiören)4 yılKız/Erkekİngilizce421,66354,592,15342
Aselsan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Yenimahalle) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı)Hazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce421,55694,60,3360
Nermin Mehmet Çekiç Anadolu Lisesi (Yenimahalle)4 yılKız/Erkekİngilizce419,63384,851,44200
Betül Can Anadolu Lisesi (Çankaya)4 yılKız/Erkekİngilizce418,501452,34272
Ayrancı Anadolu Lisesi (Çankaya)4 yılKız/Erkekİngilizce415,48435,411,07204
Süleyman Demirel Anadolu Lisesi (Sincan)4 yılKız/Erkekİngilizce413,4725,71,94234
Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi (Yenimahalle) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)4 yılKız/Erkekİngilizce413,05215,760,4240
Ayhan Sümer Anadolu Lisesi (Çankaya)4 yılKız/Erkekİngilizce411,452663,08170
Aselsan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Yenimahalle) (Makine Teknolojisi Alanı)Hazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce411,0456,062,2960
Ayrancı Anadolu Lisesi (Çankaya)4 yılKız/ErkekÇince410,67366,123,8568
Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi (Kahramankazan)4 yılKız/Erkekİngilizce410,25236,181,82170
Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi (Yenimahalle) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)Hazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce409,57536,280,860
Aydınlıkevler Anadolu Lisesi (Keçiören)4 yılKız/Erkekİngilizce408,81856,42,34304
Ankara Lisesi (Altındağ)4 yılKız/Erkekİngilizce406,97566,693,27204
Polatlı Tobb Fen Lisesi (Polatlı)4 yılKız/Erkekİngilizce406,36576,791,02204
Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi (Çubuk)4 yılKız/Erkekİngilizce404,74697,050,97180
Gölbaşı Anadolu Lisesi (Gölbaşı)4 yılKız/Erkekİngilizce400,2897,811,74272
Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi (Mamak)4 yılKız/Erkekİngilizce399,40077,973,11228
Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Etimesgut) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce399,200282,7330
Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi (Yenimahalle) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)4 yılKız/Erkekİngilizce398,91158,051,56120
Hasanoğlan Atatürk Fen Lisesi (Elmadağ)4 yılKız/Erkekİngilizce395,81938,62,23204
Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi (Çankaya)Hazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce391,38179,463,14238
Mehmet Doğan Fen Lisesi (Kalecik)4 yılKız/Erkekİngilizce389,38659,865,15136
Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Etimesgut) (Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce389,08919,925,6560
Keçiören Sosyal Bilimler Lisesi (Keçiören)Hazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce387,279910,294,57306
Hatice-Cemil Ercan Fen Lisesi (Beypazarı)4 yılKız/Erkekİngilizce387,216810,30,77204
Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Yenimahalle) (Uçak Bakım Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce384,492210,876,9160
Erkan – Volkan Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi (Sincan) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)4 yılKız/Erkekİngilizce383,2811,145,77120
Hasan Ali Yücel Sosyal Bilimler Lisesi (Çankaya)Hazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce383,059911,196,08204
Yavuz Sultan Selim Fen Lisesi (Şereflikoçhisar)4 yılKız/Erkekİngilizce382,617911,281,42136
Şehit Ömer Takdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi (Çubuk) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)4 yılKız/Erkekİngilizce378,81212,122,9690
Hasan Hüseyin Akdede Fen Lisesi (Güdül)4 yılKız/Erkekİngilizce376,494812,666,29102
Bilal Güngör Fen Lisesi (Nallıhan)4 yılKız/Erkekİngilizce375,228212,964,61102
Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi (Altındağ)Hazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce373,468513,397,58170
Keçiören İbn-İ Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Keçiören) (Sağlık Hizmetleri Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce371,412313,897,7430
Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Yenimahalle) (Bilişim Teknolojileri Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce371,169813,956,430
Tusaş Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Kızılcahamam) (Uçak Bakım Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce367,093214,978,9534
Atatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi (Keçiören) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)4 yılKız/Erkekİngilizce361,694216,387,79102
Altındağ Anadolu İmam Hatip Lisesi (Altındağ) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)4 yılKız/Erkekİngilizce353,20918,716,4102
Batıkent Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Yenimahalle) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)4 yılKızİngilizce349,91819,666,38150
Prof. Dr. Rağıp Üner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Mamak) (Sağlık Hizmetleri Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce348,668520,038,1230
Uluslararası Prof.Dr.Muhammed Hamidullah Anadolu İmam Hatip Lisesi (Yenimahalle) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)4 yılErkekİngilizce348,466620,098,75136
Pursaklar Anadolu İmam Hatip Lisesi (Pursaklar) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)4 yılKız/Erkekİngilizce347,650720,337,0560
Ankara Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Altındağ) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)4 yılKızİngilizce346,56320,665,52136
Güzide Ülker Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Pursaklar) (Sivil Havacılık Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce346,135720,7810,4860
Ümitköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Çankaya) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)4 yılKızİngilizce345,538920,971,390
Şehit Ahmet Özsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Keçiören) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)4 yılKızİngilizce345,064921,113,85136
Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Yenimahalle) (Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce344,723821,216,3860
Elvanköy İmkb Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Etimesgut) (Bilişim Teknolojileri Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce342,171621,9810,1960
Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi (Yenimahalle) (Hafızlık Projesi)4 yılErkekİngilizce339,37922,857,1330
Mamak Anadolu İmam Hatip Lisesi (Mamak) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)4 yılKız/Erkekİngilizce336,529223,768,76150
Sincan Anadolu İmam Hatip Lisesi (Sincan) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)4 yılKız/Erkekİngilizce335,876223,9711,2490
Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Yenimahalle) (Bilişim Teknolojileri Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce335,064124,2314,3260
Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi (Çankaya) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)4 yılErkekİngilizce331,970425,252,0268
Tapu Kadastro Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Çankaya) (Harita-Tapu-Kadastro Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce327,710126,6711,2760
Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Yenimahalle) (Harita-Tapu-Kadastro Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce325,338327,4815,8730
Uluslararası Millî İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Gölbaşı) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)4 yılKızİngilizce324,401727,816,3660
Ankara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Altındağ) (Adalet Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce323,249828,228,0160
Aydınlıkevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Keçiören) (Muhasebe ve Finansman Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce322,612628,4415,5130
Bağlıca Şehit Kalender Özdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi (Etimesgut) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)4 yılKız/Erkekİngilizce321,327528,916,9560
Polatlı Anadolu İmam Hatip Lisesi (Polatlı) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)4 yılKız/Erkekİngilizce318,425829,968,4630
Özel Harekat Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi (Çankaya) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)4 yılKız/Erkekİngilizce317,641530,257,22120
Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Sincan) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce316,339930,738,8260
Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Yenimahalle) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce316,211530,7810,4360
Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Keçiören) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce306,545134,516,6230
Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Çankaya) (Radyo-Televizyon Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce305,928634,7412,7960
İmkb Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Çankaya) (Laboratuvar Hizmetleri Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce304,73535,221030
Keçiören İmkb Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Keçiören) (Bilişim Teknolojileri Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce304,189735,4417,0930
Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Mamak) (Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce301,168136,6910,0660
Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Altındağ) (Gıda Teknolojisi Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce299,784937,2614,730
Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Yenimahalle) (Makine Teknolojisi Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce298,660437,7315,4660
Yenimahalle Zeynep-Salih Alp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Yenimahalle) (Grafik ve Fotoğraf Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce298,191837,9315,8430
Şehit Mehmet Karakaşoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Keçiören) (Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce296,001638,8816,0560
Ulus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Altındağ) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce294,722239,4515,0960
Şehit Sebahattin Koçak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Gölbaşı) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)4 yılKızİngilizce290,027641,557,8730
Pursaklar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Pursaklar) (Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı)4 yılKızİngilizce289,364841,8615,1930
Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Yenimahalle) (Kimya Teknolojisi Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce288,103642,4414,4660
Batıkent Ş. Evliyagil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Yenimahalle) (Gazetecilik Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce284,426744,1715,1130
Şehit Özgür Can İnce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Sincan) (Makine Teknolojisi Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce284,022544,3618,3460
Şehit Mehmet Karakaşoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Keçiören) (Makine Teknolojisi Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce283,578144,5720,8160
Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi (Gölbaşı) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)4 yılErkekİngilizce282,402745,1510,0430
Polatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Polatlı) (Makine Teknolojisi Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce281,877745,414,3460
Kahramankazan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Kahramankazan) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)4 yılKızİngilizce278,089347,36,3560
Şehit Özgür Can İnce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Sincan) (Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce277,405147,6523,3460
Muhammed Hamdi Yazır Anadolu İmam Hatip Lisesi (Akyurt) (Hafızlık Projesi)Hazırlık + 4 yılErkekArapça276,376748,179,2730
Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Mamak) (Makine Teknolojisi Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce276,043248,3423,9260
Ostim Şehit Alper Zor Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Yenimahalle) (Makine Teknolojisi Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce274,785349,0114,3260
Fatma-Hacı Hüseyin Akgül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Etimesgut) (Moda Tasarım Teknolojileri)4 yılKızİngilizce274,439749,1916,9430
Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Çubuk) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce273,900549,4813,5430
Çiğdemtepe Şehit Mehmet Coşkun Kılıç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Yenimahalle) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce270,082251,519,5730
Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Çankaya) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce269,334251,9113,5560
Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Yenimahalle) (İnşaat Teknolojisi Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce268,21552,5114,1160
Türközü Oğuzhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Mamak) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce264,523954,5612,7230
İskitler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Altındağ) (Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce262,720155,623,7760
Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Çankaya) (Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce251,901862,0130,9660
Battalgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Mamak) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce245,955365,7621,9630
Altındağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Altındağ) (Tasarım Teknolojileri Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce245,758365,8928,0660
Gölbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Gölbaşı) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce242,009768,3121,1860
Elmadağ Anadolu İmam Hatip Lisesi (Elmadağ) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)4 yılKız/Erkekİngilizce239,5169,9513,2630
Nallıhan Fettah Güngör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Nallıhan) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce239,362170,0525,7830
Nurten Uşan Anadolu İmam Hatip Lisesi (Çankaya) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)Hazırlık + 4 yılKız/Erkekİngilizce228,700577,147,3260
Battalgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Mamak) (İnşaat Teknolojisi Alanı)4 yılKız/Erkekİngilizce222,63681,1334,5630
Beypazarı Şehit Sefa Tiftik Anadolu İmam Hatip Lisesi (Beypazarı) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı)4 yılErkekİngilizce195,248995,2818,1730
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Ankara lise taban puanları 2021! Ankara LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları - Haberler
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