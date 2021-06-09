Ankara lise taban puanları 2021! Ankara LGS yüzdelik dilimleri ve taban puanları

Ankara lise puanları 2021 sayfasından Ankara LGS taban puanları 2021 ve Ankara lise yüzdelik dilimleri ile Anadolu Lisesi, Fen Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Sosyal bilimler lisesi, İmam hatip lisesi ve Spor lisesi yüzdelik dilimlerini bulabilirsiniz... İşte 2021 yılına ait Ankara LGS yüzdelik dilimleri

Ankara liseleri yüzdelik dilimleri ve taban puanları 10 Ağustos 2020 tarihinde ilan edilen merkezi sınav ile öğrenci alan orta öğretim kurumları yerleştirme sonuçlarına göre tercihe 2020 yılındaki son yerleşen öğrencinin puanıdır. Lise yüzdelik dilimler MEB'den alınmıştır, İşte, Ankara'daki okulların LGS yüzdelik dilimleri ve detaylı bilgileri... ANKARA LİSE TABAN PUANLARI 2021 - LGS-MEB Ankara liseleri 2021 taban puanları yüzdelik dilimleri LGS-MEB OKUL ÖĞRETİM SÜRESİ ÖĞRETİM ŞEKLİ YABANCI DİLİ TABAN PUANI TABAN YÜZ. TAVAN YÜZ. KONT. Ankara Fen Lisesi (Çankaya) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 490,4596 0,07 0,01 150 Atatürk Anadolu Lisesi (Yenimahalle) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 469,3927 0,63 0,07 442 Ankara Pursaklar Fen Lisesi (Pursaklar) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 467,3894 0,71 0,03 204 Cumhuriyet Fen Lisesi (Çankaya) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 451,1284 1,66 0,14 306 Gazi Anadolu Lisesi (Yenimahalle) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 449,4719 1,79 0,47 476 Keçiören Vatansever Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın Fen Lisesi (Keçiören) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 445,8464 2,08 0,59 306 Mehmet Emin Resulzade Anadolu Lisesi (Çankaya) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 443,3616 2,29 0,44 238 Özkent Akbilek Fen Lisesi (Etimesgut) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 442,3176 2,37 0,1 238 Dr.Binnaz Ege-Dr.Rıdvan Ege Anadolu Lisesi (Çankaya) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 436,6965 2,89 1,8 238 Ankara Atatürk Lisesi (Çankaya) Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 433,663 3,2 0,26 510 Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi (Çankaya) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 428,7994 3,73 1,5 170 Şehit Oğuzhan Yaşar Anadolu Lisesi (Etimesgut) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 426,8074 3,96 0,14 266 Hacı Ömer Tarman Anadolu Lisesi (Çankaya) 4 yıl Kız/Erkek Almanca 423,3619 4,37 3,02 68 Fethiye Kemal Mumcu Anadolu Lisesi (Keçiören) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 421,6635 4,59 2,15 342 Aselsan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Yenimahalle) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı) Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 421,5569 4,6 0,33 60 Nermin Mehmet Çekiç Anadolu Lisesi (Yenimahalle) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 419,6338 4,85 1,44 200 Betül Can Anadolu Lisesi (Çankaya) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 418,5014 5 2,34 272 Ayrancı Anadolu Lisesi (Çankaya) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 415,4843 5,41 1,07 204 Süleyman Demirel Anadolu Lisesi (Sincan) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 413,472 5,7 1,94 234 Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi (Yenimahalle) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 413,0521 5,76 0,4 240 Ayhan Sümer Anadolu Lisesi (Çankaya) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 411,4526 6 3,08 170 Aselsan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Yenimahalle) (Makine Teknolojisi Alanı) Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 411,045 6,06 2,29 60 Ayrancı Anadolu Lisesi (Çankaya) 4 yıl Kız/Erkek Çince 410,6736 6,12 3,85 68 Mustafa Hakan Güvençer Fen Lisesi (Kahramankazan) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 410,2523 6,18 1,82 170 Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi (Yenimahalle) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 409,5753 6,28 0,8 60 Aydınlıkevler Anadolu Lisesi (Keçiören) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 408,8185 6,4 2,34 304 Ankara Lisesi (Altındağ) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 406,9756 6,69 3,27 204 Polatlı Tobb Fen Lisesi (Polatlı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 406,3657 6,79 1,02 204 Meliha Hasanali Bostan Çubuk Fen Lisesi (Çubuk) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 404,7469 7,05 0,97 180 Gölbaşı Anadolu Lisesi (Gölbaşı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 400,289 7,81 1,74 272 Yavuz Sultan Selim Anadolu Lisesi (Mamak) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 399,4007 7,97 3,11 228 Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Etimesgut) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 399,2002 8 2,73 30 Şehit Ömer Halisdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi (Yenimahalle) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 398,9115 8,05 1,56 120 Hasanoğlan Atatürk Fen Lisesi (Elmadağ) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 395,8193 8,6 2,23 204 Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi (Çankaya) Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 391,3817 9,46 3,14 238 Mehmet Doğan Fen Lisesi (Kalecik) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 389,3865 9,86 5,15 136 Cezeri Yeşil Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Etimesgut) (Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 389,0891 9,92 5,65 60 Keçiören Sosyal Bilimler Lisesi (Keçiören) Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 387,2799 10,29 4,57 306 Hatice-Cemil Ercan Fen Lisesi (Beypazarı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 387,2168 10,3 0,77 204 Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Yenimahalle) (Uçak Bakım Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 384,4922 10,87 6,91 60 Erkan – Volkan Yiğit Anadolu İmam Hatip Lisesi (Sincan) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 383,28 11,14 5,77 120 Hasan Ali Yücel Sosyal Bilimler Lisesi (Çankaya) Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 383,0599 11,19 6,08 204 Yavuz Sultan Selim Fen Lisesi (Şereflikoçhisar) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 382,6179 11,28 1,42 136 Şehit Ömer Takdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi (Çubuk) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 378,812 12,12 2,96 90 Hasan Hüseyin Akdede Fen Lisesi (Güdül) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 376,4948 12,66 6,29 102 Bilal Güngör Fen Lisesi (Nallıhan) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 375,2282 12,96 4,61 102 Sabahattin Zaim Sosyal Bilimler Lisesi (Altındağ) Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 373,4685 13,39 7,58 170 Keçiören İbn-İ Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Keçiören) (Sağlık Hizmetleri Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 371,4123 13,89 7,74 30 Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Yenimahalle) (Bilişim Teknolojileri Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 371,1698 13,95 6,4 30 Tusaş Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Kızılcahamam) (Uçak Bakım Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 367,0932 14,97 8,95 34 Atatürk Anadolu İmam Hatip Lisesi (Keçiören) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 361,6942 16,38 7,79 102 Altındağ Anadolu İmam Hatip Lisesi (Altındağ) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 353,209 18,71 6,4 102 Batıkent Şehit Demet Sezen Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Yenimahalle) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) 4 yıl Kız İngilizce 349,918 19,66 6,38 150 Prof. Dr. Rağıp Üner Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Mamak) (Sağlık Hizmetleri Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 348,6685 20,03 8,12 30 Uluslararası Prof.Dr.Muhammed Hamidullah Anadolu İmam Hatip Lisesi (Yenimahalle) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) 4 yıl Erkek İngilizce 348,4666 20,09 8,75 136 Pursaklar Anadolu İmam Hatip Lisesi (Pursaklar) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 347,6507 20,33 7,05 60 Ankara Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Altındağ) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) 4 yıl Kız İngilizce 346,563 20,66 5,52 136 Güzide Ülker Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Pursaklar) (Sivil Havacılık Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 346,1357 20,78 10,48 60 Ümitköy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Çankaya) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) 4 yıl Kız İngilizce 345,5389 20,97 1,3 90 Şehit Ahmet Özsoy Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Keçiören) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) 4 yıl Kız İngilizce 345,0649 21,11 3,85 136 Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Yenimahalle) (Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 344,7238 21,21 6,38 60 Elvanköy İmkb Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Etimesgut) (Bilişim Teknolojileri Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 342,1716 21,98 10,19 60 Tevfik İleri Anadolu İmam Hatip Lisesi (Yenimahalle) (Hafızlık Projesi) 4 yıl Erkek İngilizce 339,379 22,85 7,13 30 Mamak Anadolu İmam Hatip Lisesi (Mamak) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 336,5292 23,76 8,76 150 Sincan Anadolu İmam Hatip Lisesi (Sincan) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 335,8762 23,97 11,24 90 Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Yenimahalle) (Bilişim Teknolojileri Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 335,0641 24,23 14,32 60 Ümitköy Anadolu İmam Hatip Lisesi (Çankaya) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) 4 yıl Erkek İngilizce 331,9704 25,25 2,02 68 Tapu Kadastro Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Çankaya) (Harita-Tapu-Kadastro Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 327,7101 26,67 11,27 60 Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Yenimahalle) (Harita-Tapu-Kadastro Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 325,3383 27,48 15,87 30 Uluslararası Millî İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Gölbaşı) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) 4 yıl Kız İngilizce 324,4017 27,81 6,36 60 Ankara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Altındağ) (Adalet Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 323,2498 28,22 8,01 60 Aydınlıkevler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Keçiören) (Muhasebe ve Finansman Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 322,6126 28,44 15,51 30 Bağlıca Şehit Kalender Özdemir Anadolu İmam Hatip Lisesi (Etimesgut) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 321,3275 28,91 6,95 60 Polatlı Anadolu İmam Hatip Lisesi (Polatlı) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 318,4258 29,96 8,46 30 Özel Harekat Şehitleri Anadolu İmam Hatip Lisesi (Çankaya) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 317,6415 30,25 7,22 120 Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Sincan) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 316,3399 30,73 8,82 60 Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Yenimahalle) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 316,2115 30,78 10,43 60 Kanuni Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Keçiören) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 306,5451 34,5 16,62 30 Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Çankaya) (Radyo-Televizyon Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 305,9286 34,74 12,79 60 İmkb Mehmet Akif Ersoy Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Çankaya) (Laboratuvar Hizmetleri Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 304,735 35,22 10 30 Keçiören İmkb Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Keçiören) (Bilişim Teknolojileri Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 304,1897 35,44 17,09 30 Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Mamak) (Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 301,1681 36,69 10,06 60 Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Altındağ) (Gıda Teknolojisi Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 299,7849 37,26 14,7 30 Yenimahalle Şehit Mehmet Şengül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Yenimahalle) (Makine Teknolojisi Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 298,6604 37,73 15,46 60 Yenimahalle Zeynep-Salih Alp Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Yenimahalle) (Grafik ve Fotoğraf Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 298,1918 37,93 15,84 30 Şehit Mehmet Karakaşoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Keçiören) (Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 296,0016 38,88 16,05 60 Ulus Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Altındağ) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 294,7222 39,45 15,09 60 Şehit Sebahattin Koçak Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Gölbaşı) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) 4 yıl Kız İngilizce 290,0276 41,55 7,87 30 Pursaklar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Pursaklar) (Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanı) 4 yıl Kız İngilizce 289,3648 41,86 15,19 30 Mehmet Rüştü Uzel Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Yenimahalle) (Kimya Teknolojisi Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 288,1036 42,44 14,46 60 Batıkent Ş. Evliyagil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Yenimahalle) (Gazetecilik Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 284,4267 44,17 15,11 30 Şehit Özgür Can İnce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Sincan) (Makine Teknolojisi Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 284,0225 44,36 18,34 60 Şehit Mehmet Karakaşoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Keçiören) (Makine Teknolojisi Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 283,5781 44,57 20,81 60 Mehmet Akif Ersoy Anadolu İmam Hatip Lisesi (Gölbaşı) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) 4 yıl Erkek İngilizce 282,4027 45,15 10,04 30 Polatlı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Polatlı) (Makine Teknolojisi Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 281,8777 45,4 14,34 60 Kahramankazan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (Kahramankazan) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) 4 yıl Kız İngilizce 278,0893 47,3 6,35 60 Şehit Özgür Can İnce Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Sincan) (Motorlu Araçlar Teknolojisi Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 277,4051 47,65 23,34 60 Muhammed Hamdi Yazır Anadolu İmam Hatip Lisesi (Akyurt) (Hafızlık Projesi) Hazırlık + 4 yıl Erkek Arapça 276,3767 48,17 9,27 30 Abidinpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Mamak) (Makine Teknolojisi Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 276,0432 48,34 23,92 60 Ostim Şehit Alper Zor Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Yenimahalle) (Makine Teknolojisi Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 274,7853 49,01 14,32 60 Fatma-Hacı Hüseyin Akgül Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Etimesgut) (Moda Tasarım Teknolojileri) 4 yıl Kız İngilizce 274,4397 49,19 16,94 30 Fatih Sultan Mehmet Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Çubuk) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 273,9005 49,48 13,54 30 Çiğdemtepe Şehit Mehmet Coşkun Kılıç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Yenimahalle) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 270,0822 51,5 19,57 30 Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Çankaya) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 269,3342 51,91 13,55 60 Mimar Sinan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Yenimahalle) (İnşaat Teknolojisi Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 268,215 52,51 14,11 60 Türközü Oğuzhan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Mamak) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 264,5239 54,56 12,72 30 İskitler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Altındağ) (Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 262,7201 55,6 23,77 60 Balgat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Çankaya) (Endüstriyel Otomasyon Teknolojileri Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 251,9018 62,01 30,96 60 Battalgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Mamak) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 245,9553 65,76 21,96 30 Altındağ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Altındağ) (Tasarım Teknolojileri Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 245,7583 65,89 28,06 60 Gölbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Gölbaşı) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 242,0097 68,31 21,18 60 Elmadağ Anadolu İmam Hatip Lisesi (Elmadağ) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 239,51 69,95 13,26 30 Nallıhan Fettah Güngör Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Nallıhan) (Elektrik- Elektronik Teknolojisi Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 239,3621 70,05 25,78 30 Nurten Uşan Anadolu İmam Hatip Lisesi (Çankaya) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) Hazırlık + 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 228,7005 77,14 7,32 60 Battalgazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (Mamak) (İnşaat Teknolojisi Alanı) 4 yıl Kız/Erkek İngilizce 222,636 81,13 34,56 30 Beypazarı Şehit Sefa Tiftik Anadolu İmam Hatip Lisesi (Beypazarı) (Fen ve Sosyal Bilimler Programı) 4 yıl Erkek İngilizce 195,2489 95,28 18,17 30