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Kahramanmaraş'taki saldırganı veli değil iki kahraman öğretmen durdurmuş

Kahramanmaraş'taki saldırganı veli değil iki kahraman öğretmen durdurmuş Haber Videosunu İzle
Kahramanmaraş'taki saldırganı veli değil iki kahraman öğretmen durdurmuş
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Kahramanmaraş'ta infiale yol açan okul saldırısının tüm detayları, Vali Mükerrem Ünlüer ve İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit tarafından TBMM komisyonunda açıklandı. Saldırganın 5 tabanca kullandığı ve eğitimli profesyoneller gibi hareket ettiği belirtilirken, faili dışarıdan gelen bir velinin değil, iki kahraman öğretmenin etkisiz hale getirdiği ortaya çıktı. Ayrıca failin okul rehberlik servisiyle tam 32 kez görüştüğü belirlendi.

  • Saldırganı, kamuoyunda iddia edildiği gibi bir veli değil, iki öğretmen etkisiz hale getirdi.
  • Saldırgan toplam beş tabanca kullandı, altı şarjörü ateşledi ve eğitimli olduğu anlaşıldı.
  • Saldırgan 2. sınıftan itibaren rehberlik servisiyle 32 kez görüştü ve küçük yaşlardan itibaren saldırı planları yaptığı yazışmalarından tespit edildi.

Kahramanmaraş'ta İsa Aras Mersinli isimli failin gerçekleştirdiği silahlı okul saldırısının ardındaki sır perdesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) komisyonunda aralandı. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer ve İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit, komisyona verdikleri bilgilerle olayın dakika dakika nasıl geliştiğini ve saldırganın profilini tüm çıplaklığıyla gözler önüne serdi.

DAKİKA DAKİKA SALDIRI ANI

Hürriyet'te yer alan habere göre; komisyonda söz alan Vali Mükerrem Ünlüer, MOBESE kayıtlarından elde edilen veriler ışığında eylemin zaman çizelgesini paylaştı. Vali Ünlüer'in aktardığı bilgilere göre saldırının başlangıç ve bitiş süreci şu şekilde gelişti:

  • 13.14: Fail, okula yakın konumdaki evinden çıkış yaptı.
  • 13.22: Okulun bahçesinden içeri girdi.
  • 13.23: Okul koridoruna giriş yaptı.
  • 13.24: Silahlı eylem için son hazırlıklarını tamamladı.
  • 13.29: Okul içindeki silahlı saldırıyı başlattı.
  • 13.32: Olay emniyet güçlerine intikal etti ve tüm ekiplere telsiz anonsu geçildi.
  • 13.35: İlk emniyet ekibi olay yerine ulaştı.
  • 13.37: Saldırgan tamamen etkisiz hale getirildi.

Vali Ünlüer, telsiz anonsundan sonra bölgeye 22 şubeden toplam 128 ekip ve 502 personelin sevk edildiğini belirtti.

SALDIRGANI VELİ DEĞİL, İKİ ÖĞRETMEN DURDURDU

Kamuoyunda saldırganın dışarıdan gelen bir veli tarafından durdurulduğu yönündeki iddialara da açıklık getiren Vali Ünlüer, gerçeği şu sözlerle ifade etti:

"Velimiz geldiği zaman zaten etkisiz hale getirilmek üzere olan çocuğun üzerinde iki öğretmen var, zapt etmeye çalışıyorlar. Yani o dışarıdan gelen velimiz yapmıyor bu işi. Birisi okulun öğretmeni, biri yan okulun öğretmeni..."

"EĞİTİMLİ OLDUĞU ANLAŞILIYOR"

İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit ise komisyona saldırganın kullandığı silahlara ve eylem sırasındaki profesyonel hareketlerine dair kan donduran detaylar verdi. Saldırının ilk olarak koridordan gelen iki kız çocuğunun hedef alınmasıyla başladığını belirten Yiğit, şu bilgileri aktardı:

"Toplam sekiz şarjör getirmiş. Altı tanesini kullanmış, iki dolu şarjör var. Orada iki çocuğumuza sıkıyor, silahla hedef gözeterek ateş ediyor, süngü geride kalınca tabanca değiştiriyor. Toplam beş tabanca kullanıyor. Eğitimli olduğu anlaşılıyor, çok seri yapıyor her şeyi."

REHBERLİK SERVİSİYLE 32 KEZ GÖRÜŞMÜŞ

Saldırgan İsa Aras Mersinli'nin geçmişine dair çarpıcı bulguları da paylaşan Vali Ünlüer, öğrencinin akademik başarısının yüksek olduğunu ve herhangi bir disiplin cezası bulunmadığını vurguladı. Ancak psikolojik altyapıya dikkat çeken Ünlüer, şunları kaydetti:

"Şahısla belirli dönemlerde okul rehberlik servisinde çeşitli konularda 32 kez görüşme yapılmıştır. 2'nci sınıftan itibaren başlıyor aslında çocuktaki şey, fark ediliyor. Yazdıklarına da bakılınca çok küçük yaşlarda bu işleri yapmayı kafasına koymuş gibi yazışmaları var. Yani normal bir vaka olarak değerlendirilemez."

NE OLMUŞTU?

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde Ayser Çalık Ortaokulu'nda eğitim gören sekizinci sınıf öğrencisinin düzenlediği saldırıda bir öğretmen ile dokuz öğrenci yaşamını yitirmişti. Saldırıyı gerçekleştiren Mersinli'nin babasının silahlarını kullandığı belirlenmişti.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıAtilla Özsoy:

çooook önemli bir detay bırakın bunları ne önlem alacaksınız onları anlatın

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Haber YorumlarıHeisenberg:

kaç kişi ölmüş gitmiş canlar yanmış yüzünüz kızaracağı yerde kimin kahraman olduğunu mu araştırıyor sunuz. bu memleketin mesihe ihtiyacı yok. akla beyne ve liyakatli personele ihtiyacı var

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Haber YorumlarıAynasız Delikanli:

Fail fail fail, ne çok merakliyiz yabancı kelime kullanmaya, arkadaş suçlu suçu işleyen kişi deseniz olmaz mı???

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