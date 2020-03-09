9 Mart 2020 Pazartesi İstanbul elektrik kesintisi! İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler İstanbul'da elektrik ne zaman gelecek? 9 Mart Pazartesi İstanbul günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak ve kesinti gün boyu sürecek. Peki, 9 Mart'ta İstanbul'un hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. İstanbul elektrik kesintisi kaç saat sürecek. İstanbul'a elektrik ne zaman gelecek. İstanbul elektrik kesintisi ve detayları…

Boğaziçi Elektrik Dağıtım'dan (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 9 Mart Pazartesi günü İstanbul'un çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve İstanbul'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. İstanbul'da hangi ilçelerde elektrik eksilecek, İstanbul'a elektrik en zaman gelecek? 9 MART'TA İSTANBUL'DA ELEKTRİK KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER - İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-SANCAKTEPE mah 913., 917., 924., 929., 930., 931., 963. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2374670) - İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-TEVFİKBEY mah 1.BAYIR, 2.TUNA, SAMİ PAŞA, SARAY, YOSUN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2378943) - İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-HÜRRİYET mah AKGÜL, BERRA, BEYDER, ERTUĞRUL, NURSEMA, ZEMBİL KÜMESİ, İPEK sk , CAMİ ALTI SK 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2383546) - İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-ÇELİKTEPE mah ALPTEKİN, BOZOKLAR, HOŞSADA, MUŞTA, OKÇULAR, TİBET, ULUBATLI, VANİLYA, YENİYOL, ZENCEFİL, ÜSKÜP, ÜÇOKLAR sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2383551) - İSTANBUL, KAĞITHANE İLÇESİ, HÜRRİYET MAH., AKASYA SOKAK VE CİV. 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2385548) - İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARLITEPE mah GÜLSERENLER, GÜLSEVENLER, TEMİZ, YILDIZTABYA sk/ PAZARİÇİ mah AYBENİZ, BURCU, DERE, KAYNAR, SEHER, İNKILAP, ŞEHNAZDERE sk/ YILDIZTABYA mah AYBENİZ, GÜLSERENLER, GÜLSEVENLER, KAYNAR, KIVILCIM, TEMİZ, YILDIZ, YILDIZTABYA, İNKILAP sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2383863) - İSTANBUL ÇATALCA ilce MERKEZ-İHSANİYE mah ADEM, AKİK, DÜĞÜN SALONU, HECE, HEKİM, PINARCA sk 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2386955) - İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-PİYALEPAŞA mah AKŞEMSETTİN CAMİİ, BAKKAL, KAHAN, KURUDERE, KÜME, SOSYAL MESKENLER sk// BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-NİSBETİYE mah BAŞA sk// ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MAHMUT ŞEVKET PAŞA mah ASLAN, DÜNDAR, GAZİLER, GEZER, GÜNEY 3, ITIR 1, KANDİL, KARANFİL 1, KURUDERE, KURUDERE ÇIKMAZI, MEKTEP, PİYALEPAŞA BULVARI, SPOR, YILDIRIM, ŞAHİN 1 sk 11:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2383944) - İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-PİYALEPAŞA mah AKŞEMSETTİN CAMİİ, ALAN, BAKKAL, BARUTHANE SIRTI, BLOKLAR, BLOKLAR ARALIĞI, BÜYÜK ATAK, CEMİYET, DİLEK, EFEM, FİLİZ, KAHAN, KURUDERE, KÜME, KÜÇÜK ULAŞ, MURADİYE, PİYALEPAŞA, SELÇUK, SOSYAL MESKENLER, TOROS, ULAŞ sk// BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-NİSBETİYE mah BAŞA sk// ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MAHMUT ŞEVKET PAŞA mah ASLAN, DÜNDAR, GAZİLER, GEZER, GÜNEY 3, ITIR 1, KANDİL, KARANFİL 1, KURUDERE, KURUDERE ÇIKMAZI, MEKTEP, PİYALEPAŞA BULVARI, SPOR, YILDIRIM, ŞAHİN 1 sk 14:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2383957) - İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-TAYAKADIN mah ACAR, BERK, BEŞVANA, CEYLİN, DEMİR ALİ, DİNÇ, ERDEMLİ, PEKGÖZ, PINARBAŞI, SERVİS, TAYAKADIN-TERKOS, TEPEBAŞI sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2384159) - İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-UĞUR MUMCU mah 2278., 2295., 2296., 2296/1., 2297., 2298., 2299., 2300., 2302., 2303., 2304., 2305., 2306., 2314., ESKİ EDİRNE ASFALTI, FATİH, K, MUHSİN YAZICIOĞLU sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2387198) - İSTANBUL BEYOĞLU ilce MERKEZ-PİRİPAŞA mah TELLAL ARALIĞI ÇIKMAZI, İLAÇ sk/ PİYALEPAŞA mah AKARSU, AKÇİÇEK, BABAPINAR, BEYAZ GÜL, CAN, CEM, EMİR, ERENLER, GÜNEŞ ARALIĞI, KAAN, KURUDERE, KURUDERE ÇIKMAZI, KUZEY, KÜME, PİYALEPAŞA, TORPİL, YILDIRIM BEYAZIT, ÇINARLI, ÇİMEN, ÜST SEYHAN, ŞAHİNCE, ŞENGÜL sk// ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MAHMUT ŞEVKET PAŞA mah BAHADIR, GÜNGÖR, GÜRBÜZ, KANBER, KURUDERE, MİTHAT PAŞA, PİYALEPAŞA, RAMAZAN sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2383943) - İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah NEZİH BARUT, ULUS sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2388988) - İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-DENİZKÖŞKLER mah DERYA BLOKLARI, DR SADIK AHMET, KÖŞK, RANA, İSKELE sk 11:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2387609) - İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-DEMİRKAPI mah 1643., 1648., 1657., 1658., 1659., 1660., 1661., 1662., 1663., 1664., 1666., OSMANOĞLU, VELİOĞLU, ŞEHİT NEDİM DEMİR sk 10:00-11:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2387174) - İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-MİMAR SİNAN mah CENDERE YOLU, SARI LALE sk// SARIYER ilce MERKEZ-AYAZAĞA mah 121., KEMERBURGAZ, ÇAKIRLAR sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2389328) - İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-FATİH mah 869., 884., 885., 886., 887., 930., ÜNVERDİ sk/ TALATPAŞA mah 1009., 1010., 1011., 1012., 1013., 1018., 1019., 1020., 1022., PAZARYOLU sk/ ÜÇEVLER mah 887., 888., 889., 890., 899., 903., 904., PAZARYOLU, ÜNVERDİ sk 10:00-12:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2387756) - İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-İNCİRTEPE mah 258. SOKAK 243., 252., 253., TURGUT ÖZAL, İNÖNÜ sk 10:00-16:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2389135) - İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-ZUHURATBABA MAH İNCİRLİ CAD 16:00-17:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2389341) - İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ-/ ZUHURATBABA mah D 100 GÜNEY YANYOLU 09:30-11:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2389338) - İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ- Teyyareci Hayrettin sk, İncirli Cad 14:00-15:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2389340) - İSTANBUL BAKIRKÖY ilce MERKEZ - ZUHURATBABA MAH E-5 ATAKÖY GİRİŞİ 11:30-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2389339) - İSTANBUL GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-KARLITEPE mah DOĞAN, TARLA, YILDIZTABYA sk/ YENİDOĞAN mah DOĞAN, ÇETİN sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2390268) - İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-MECİDİYE mah BÜYÜKŞEKERCİ, DIŞBUDAK, GÖZLÜKÇÜ, HAFIZ ALİ, KARAKAŞ, MUVAKKİT, MÜVERRİH SADETTİN, SANDALCI MECİT, TAŞBASAMAK sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2390097) - İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-MARMARA mah YURT sk 10:00-12:30 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2387789) - İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-PINARTEPE mah YAVUZ SULTAN SELİM sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2391251) - İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-YENİ mah 125.YIL, SAİT GİRGİN, VAHİT sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2391250) - İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MEŞRUTİYET mah HACI MANSUR sk/ TEŞVİKİYE mah GÜZEL BAHÇE, HACI EMİN EFENDİ, NİŞANTAŞI IHLAMUR YOLU, POYRACIK, PROF. DR. ORHAN ERSEK, TEŞVİKİYE, VALİ KONAĞI, YEDİ KARDEŞLER, ŞAKAYIK sk 10:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2390413) - İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-BAĞLARÇEŞME mah 1103., 1105., 1107., 1108., 1110.,1112,,1111 BAĞLARÇEŞME sk 14:00-16:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2390368) - İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah BAĞLAR, ERDAL, GEÇMİŞ, NUR, RECEP YAZICIOĞLU, SAHİL sk, REFİK, FINDIK, EYLÜL 11:00-15:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2390357) - İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-GÜMÜŞYAKA mah EKBER, GÜRCÜKIZI, GÜRSOYLU, PAŞADAYI ÇIKMAZI sk 11:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2390361) - İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-GÜLBAHAR mah CEMAL SURURİ, PELİT, ŞEHİT ERTUĞRUL KABATAŞ sk 13:00-16:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2391355) - İSTANBUL ŞİŞLİ ilce MERKEZ-MECİDİYEKÖY mah ACAR, AK, AYFER, AĞAOĞLU, BAYIR 1, BAYIR ARALIĞI, CAN, DARCAN, ESKİ OSMANLI, GÜLBAHAR, KEKİK, KIR, KUŞÇULAR, MECİDİYE, MERT, MUHTAR ŞEVKİ, PAK, TAÇ, TOPUZ, UĞUR, ŞAHİNLER, ŞAHİNLER ARALIĞI, ŞEHİT AHMET, ŞEHİT ER CİHAN NAMLI sk 13:00-16:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2390488) - İSTANBUL EYÜPSULTAN ilce MERKEZ-TOPÇULAR mah RAMİ KIŞLA, TOPÇULAR, TİKVEŞLİ sk 09:00-13:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2389284) - İSTANBUL BEŞİKTAŞ ilce MERKEZ-LEVENT mah ALKARANFİL, ASMA, CÖMERT, HACI ADİL, HANIMELİ, HAYAT, KARANFİL, KARANFİL ARALIĞI, KIVILCIM, MANOLYALI, PALMİYE, PROF. AHMET KEMAL ARU, REZENE, YOSUN, ÇAMLIK, ÇAYIRÇİMEN sk 10:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2390409) - İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah ATIŞALANI sk/ MENDERES mah 302., 302/1., 306., 307., 308., 309., 310., 311., 312., 313., 314., 315., 316., 317., 319., 351., 355., 356., 357., 358., ATIŞALANI, NECİP FAZIL, ÖMER SEYFETTİN sk 10:00-12:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2390482) - İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-USKUMRUKÖY mah 7.CD, ARIKÖY KARDELEN, ARIKÖY MANOLYA, ARIKÖY PAPATYA, ARIKÖY ÇİĞDEM, GÜMÜŞSUYU, NURHAK, USKUMRUKÖY BİLİNMEYEN sk/ ZEKERİYAKÖY mah KİLYOS. sk 15:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2390379) - İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-USKUMRUKÖY mah ARIKÖY AÇELYA, ARIKÖY CEVİZ, ARIKÖY DEFNE, ARIKÖY DİŞBUDAK, ARIKÖY GÜLİBRİŞİM, ARIKÖY KASIMPATI, ARIKÖY KÖKNAR, ARIKÖY LAVANTA, ARIKÖY MEŞE, ARIKÖY PALMİYE, ARIKÖY SARDUNYA, ARIKÖY SERVİ, ARIKÖY ÇINAR, ARIKÖY İĞDE, AYAZAĞA, FETHİ SEKİN, KÖKNAR, MAÇKA, TAŞKIŞLA, TURAN, ÇİTLENBİK sk 12:00-15:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2390375) - İSTANBUL SARIYER ilce MERKEZ-USKUMRUKÖY mah ARIKÖY SUSAM, ARIKÖY YASEMİN, GÜMÜŞSUYU sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2390372) - İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 3051., 3285., 3289., 3290., 3292., 3307., 3308., 3312., 3314., 3315., 3317., 3318., 3319., 3320., 3321., 3325., 3326., 3327., 3328., 3329., 3330., 3331., 3332., 3333., 3334., 3335., 3336., 3337., 3342., 3343., 3344., 3351., 3352., 3354., 3361., 3364. sk 09:00-17:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2391364) - İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-YAVUZ SELİM mah AKTÜRK, ALYILDIZ, AYŞE, BİNTUĞ, DAĞ LALESİ, DENİZ YILDIZI, EMANET, ERKUT, FAZIL, HACER, KORKMAZ, MALKOÇOĞLU, MÜMTAZ, NAZLIGÜL, NEFER, NESRİN, ORUÇ, POSTACI, RIZA, SEVBAN MEHMET, SEVEN, SOKULLU MEHMET, SİBEL, TRAKYA, ULUBATLI HASAN, VAKAR, YELPAZE, YÖN, ZERDALİ, ZEYTİNLİ, ÇÖMLEK sk/ İMRAHOR mah ABDULLAH GÜL, ADNAN, ALKIŞ, MORGÜL, NAGEHAN, SEVBAN MEHMET, TÜRKİYE, ULUBATLI HASAN, VAKIF, YENİÇARŞI sk/ İSLAMBEY mah AKÇAN, ALP, HASLET, SOKULLU MEHMET, ULUBATLI HASAN, ÖZBAĞ sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2389136) - İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-İMRAHOR mah ABDULLAH GÜL, ACARALP, ACISU, AHALİ, AKAKÇE, AKYAYLA, AKYAZI, ALTINDAĞ, ALİ KUŞÇU, ARINÇ, AYKIZ, AZAM, BABÜR, BAHAR, BAHARGÜL, BARBAROS, BAĞDAGÜL, BENGİ, BETÜLAY, CEBRAİL, COŞKUNER, DEKOR, DEMRE, DÜDEN, GÖKBERK, GÖKDOĞAN, GÖKÇEKENT, HALİL İBRAHİM, KABATAŞ, KILIÇTAR, KINALIBAĞ, KÖŞKLER, MAHYA, MARAŞ, MELODİ, MUTEDİL, MİHRİŞAH, NAZİRE, NURCİHAN, NURSEN, PATİKA, PAYİDAR, SANAYİ, SEVBAN MEHMET, TARIK, TECER, TEFEKKÜR, TERSANE, TUTUMLU, ULUBAY, YEKTA, YENİÇARŞI, YEŞİLDAL, ZEKAİ, ZELİHA, ÇANKAYA, ÇAY ÇİÇEĞİ, ÖZGÜVEN, ÖZTOPRAK, ÖĞRETMEN RAİF ÖZMEN, İKTİSAT, İZZET, ŞEFAATLİ, ŞENYİĞİT, ŞÜKRİYE sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2387697) - İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-SAZLIBOSNA mah ANKARA, BAYIR, CEVHER, EMEKTAR, ERGUVAN, GAZİLER, GERBERA, HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU, KARDEŞLER, KILIÇ REİS, KIRIM, KUTLU AKTAŞ, OKUL, SAFA, SAZLIDERE, SULTAN HAMİD, YENİ, YEŞİL, YILDIRAY, ÇEŞME, ÇİLİNGİR-SAZLIBOSNA sk/ ÇİLİNGİR mah ÇİLİNGİR-SAZLIBOSNA sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2390475) - İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-ANADOLU mah AKBAŞAK, BARANDE, BAŞARI, BOLAHENK, CANAY, ERDEM, EVİN, GÜZ, HOCA AHMET YESEVİ, ILGIT, KAZANCI, MERHAMET, MÜCEVHER, MİMAR SİNAN, ORBAY, SAHUR, SERVİNAZ, YUNUS EMRE, ZAFERTEPE, ŞAYESTE, ŞEMSİ, ŞEMSİ EFENDİ, ŞÜKÜR sk 09:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2390317) - İSTANBUL AVCILAR ilce MERKEZ-TAHTAKALE mah ANIT sk// BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah ÜNSAL sk 09:00-13:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2390490) - İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah EREN sk 09:00-13:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2390480) - İSTANBUL SİLİVRİ ilce MERKEZ-BEKİRLİ mah AKINCIK, AYVAZ, BAHÇEDERE, CAMİ KUYUSU, GECEKUŞU, KURU, SEVER, TALİP ÇIKMAZI, TERSANE, UMUÇ, ÇAKILLI, ÇAKIRBEY ÇIKMAZI, ÇATALCA, ÜNLÜ ÇIKMAZI, İNCİRLİ sk/ FENER mah ESKİ KURFALLI, GÖKUN, SANATSEVER, ULUŞAHİN, UĞUR BIÇAKER, YENGİ sk/ KURFALLI mah AKYEL, AYDOĞMUŞ ÇIKMAZI, AYHAN, BÜYÜKAĞAÇ ÇIKMAZI, BİRGÜL, CAMİ, DEĞİRMEN BAYIRI, DİYLİK KÖPRÜ ÇIKMAZI, EMİR KÜLAL, FERDA ÇIKMAZI, FETVA, FINDIKZADE ÇIKMAZI, KALE, KAVİS, KORUÇEŞME, KUMBURGAZ, MÜREKKEP, RASATHANE, SAFRANBOLU, SANCAKTAR, SERDAR, SIHHİYE, SÜLEYMANİYE, TARLA ÇIKMAZI, TEPKİ, UĞUR BIÇAKER, VATANDAŞLIK, ÜÇGÖZLÜ, ŞENNUR sk 09:30-17:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2390512) - İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-ESKİ HABİPLER mah ESKİ EDİRNE ASFALTI, KARANFİLLER, VEFA POYRAZ sk/ HABİBLER mah 2711., 2712., 2715., 2716., 2716/1., 2718., 2720., ESKİ EDİRNE ASFALTI sk/ YAYLA mah PİRİNÇÇİ KÖYÜ YOLU sk 09:00-14:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2391350) - İSTANBUL SULTANGAZİ ilce MERKEZ-50. YIL mah 2060., 2062., 2063., 2064., 2066., 2067., 2068., 2069., 2070., 2071., 2072., 2100., 2101., 2103., 2133., 2148., 2149., 2151., 2152., 2166., 2167., 2168., 2170., 2171., 2172., 2174., 2175., 2176., 2178., 2195., 2196., 2197., 2198., 2199., 2200., 2201., 2202., 2203., 2204., 2205., 2208., 2209., 2211., 2215., 2216., 2217., 2218., 2219., 2220., 2221., 2221/1., 2222., 2223., 2224., 2225., B, C, D, E, F, I, ORHAN GAZİ sk 13:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2391354) - İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KAMİLOBA mah ATABEY, ATAKÖY, AYAZMA, BARIŞ 1, BAĞDATLI, DENİZ 1, ECEM, ESEN, GARDENYA 1, GENÇLİK, GÖKAY 1, IŞIL 1, KIZILIRMAK, KURTULUŞ 1, LALEZAR, MAHARET, MELEK 1, MİLLİ ŞAİR, ONUR 1, PINARCIK, SAMATYA, SAMYELİ, SEVBAN MEHMET, SEZGİNLER, TUNA, TUNCA, UZUNIRMAK, YELKEN 1, ÇINARLIK, İKİZLER, İNCİ 2, ŞEBBOY 1 sk 00:30-07:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2391400) - İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah BATIŞEHİR sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2390403) - İSTANBUL BAĞCILAR ilce MERKEZ-GÖZTEPE mah BATIŞEHİR sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2390406) - İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-DEREAĞZI mah FİRUZE sk/ KAVAKLI mah AKSU, BEREKET, CAN, CANDENİZ, CEHHAR DUDAYEV, CEMRE, CENNET, CİHAN, DEFİNE, ER, FİDE, GALİP, GARDENYA, GÜLSEN, HİKMET, KANARYA, KAR, MİSAFİR, NURLU, OYMAK, OĞUZ, SANCAK, SERDAR, TÜRKER, VADİ, ZANAAT, ÇAĞ, ÇAĞDAŞ, ÇAĞLAR, ÇINARALTI, ŞENAY, ŞEYH ŞAMİL sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2392572) - İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ ilce MERKEZ-KAVAKLI mah 26 AĞUSTOS, 57 ALAY, 9 EYLÜL, ASİL, AYSEN, BAĞIMSIZLIK, DEDE EFENDİ, DENİZ AKTAŞ, ELEM, ESEF, KARAMAN, MİSAFİR, NADİDE, ORHANGAZİ, PETROL, ÇEKMECE, İLKNUR, İSTANBUL, ŞEHİT AHMET YILDIZ sk 10:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2392552) - İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CUMHURİYET mah 702., 703., 704., 705., AHUDUDU ÇIKMAZI, AYÇİÇEĞİ, BADEM, FINDIK, GOLDEN, HARDAL, HAŞ HAŞ, KAKTÜS, KAZIM KARABEKİR, KIZILCIK, MUZ, MİSKET ÇIKMAZI, VİŞNE, İNCİR sk/ SULTAN MURAT mah YENİ sk/ YENİ MAHALLE mah 1.MEHMET AKİF, 1.METİN, ATİLLA, METE, ORHAN, İNÖNÜ sk 13:00-17:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2392263) - İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah 1.CİHAN, 1.FİLİZ, 1.KANARYA, 1.ŞAFAK, 19 MAYIS, 2.KARADENİZ, 6.MAYIS, DEMİRAYAK, GÖKTEPE, HAYIRLI, HİSAR, KARAHANLILAR, KARTALTEPE YAN YOLU, MENDERES, TEKİNALP, YAŞAR DOĞU, ŞADIRVAN, ŞAKRAK sk 12:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2392265) - İSTANBUL ESENLER ilce MERKEZ-FEVZİ ÇAKMAK mah 1114., 1117., 1118., 1119., ATIŞALANI, FERHATPAŞA, FEVZİ ÇAKMAK, ORHANGAZİ sk/ MENDERES mah 302., 305., 307., 308., 355., 356., 363., 363/1., 364., 365., 366., 377., ATIŞALANI, NECİP FAZIL sk 10:00-13:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2390487) - İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KARTALTEPE mah 2.EVREN, TEZCAN sk/ TEVFİKBEY mah 1.KAYNAK, 1.YOKUŞ, 2.BÜLENT, DOKTOR ALİ DEMİR, ELİF, ERMAN, KUYU, TEZCAN sk 12:00-17:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2392270) - İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ADNAN KAHVECİ, FERİT SELİMPAŞA, FEVZİ ÇAKMAK, MAHMUT ARDIÇ, YILDIZLI sk/ SİYAVUŞPAŞA mah BANKACILAR, BEGONYA, GÜZİDE HANIM, KAKTÜS, LAVANTA, MAHMUT ARDIÇ, ÇAMLIK, ŞEBBOY sk 09:00-12:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2393535) - İSTANBUL BAHÇELİEVLER ilce MERKEZ-BAHÇELİEVLER mah ADNAN KAHVECİ, AMİRAL NECDET URAN, FERİT SELİMPAŞA, FEVZİ ÇAKMAK, GÜLTER HANIM, GÜZİDE HANIM, OKUL 1, RADYUM, RÖNTGEN, TALATPAŞA, ÇÖRE OTU, İLİM sk 13:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2393538) - İSTANBUL ESENYURT ilce MERKEZ-YUNUS EMRE mah 374., KEMAL PAŞA sk/ İNCİRTEPE mah 240., 241., 242., 243., 244., 245., 246., 247., 248., 249., ATALAY, KEMAL PAŞA, TURGUT ÖZAL, İNÖNÜ sk/ İNÖNÜ mah 355., KEMAL PAŞA sk 09:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2392498) - İSTANBUL KAĞITHANE ilce MERKEZ-GÜLTEPE mah TÜRKMEN sk/ HARMANTEPE mah ABDİ İPEKÇİ, ATLAS, BAYRAKLI, BEYHUDAR, BUĞRA, CAZİP, CAZİP ÇIKMAZI, CESARET, COŞKUN, CİVANMERT, DALYAN, DALYAN ÇIKMAZI, DEMİR, DERE ÇIKMAZI, DOĞU, DUYAN, FAYDA, FERAH, GÜRBÜZ, HAK, KANAAT, KEREM, MENGEN, SUYOLU, TALATPAŞA, TUĞ, UYANIK, VAN, ÖZKAN, ÜLKÜ, İLKYAZ, İMREN sk/ TALATPAŞA mah GÖZÜAYDIN sk/ YAHYA KEMAL mah GÜNIŞIĞI, İMREN, ŞUBAT sk/ ŞİRİNTEPE mah AZİM sk// ŞİŞLİ ilce MERKEZ-GÜLBAHAR mah ŞEHİT ERTUĞRUL KABATAŞ sk 10:00-18:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2393539) - İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 2.HÜRRİYET, 2.TURNA, 311.ÇIKMAZI, 312., AKDOĞAN, ASMALI, AŞİNA, BULUT, DURAK, ELMA, EREN, ESENTEPE, KİRAZ ÇIKMAZI, YAMAN, YAYA, YAYLA, YENİCE, ÜZÜMLÜ, İKİTELLİ, İŞÇİ sk 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2392723) - İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATAKENT mah 234., 236. sk/ ATATÜRK mah 1.ONUR, 4.BÜLBÜL, 7.ŞİRİN, BİLGE, ENGİN, LEYLAK, MERİÇ, MURAT, MUĞLA, PAPATYA, SALI PAZARI, YUNUS EMRE, ÖMÜR, ŞEHİT ERTAN YILMAZTÜRK sk/ MEHMET AKİF mah 1.AŞIK VEYSEL, 1.BURCU, 2.MANOLYA ÇIKMAZI, BURÇ ÇIKMAZI, BURÇAK ÇIKMAZI, ENGİN, LEYLAK sk 12:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2392725) - İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-HALKALI MERKEZ mah 1.BARBAROS, 1.MERT, DAMLA, GÜNDOĞAN, GÜZELCE, HİLAL, KÖYÜSTÜ, MAHMUTBEY, NAR ÇİÇEĞİ, NAYMAN, YENİLMEZ, ZAFER CÖMERT, İNCİRLİ sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2392714) - İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-KANARYA mah 2.KEKLİK, BALABAN, BALIKÇIN, BOZDOĞAN, FLAMAN, FLORYA, GECEKUŞU, HÜD HÜD KUŞU, KARTAL, KIZ KUŞU, KUĞU KUŞU, MARTI, PAPAĞAN, PUHU, SAKA KUŞU, SARI ASMA, SERÇE, SÜLÜN, YARASA, ZÜMRÜTÜ ANKA, ÇAYIR KUŞU, ÇAYLAK KUŞU, ÜVEYİK, ŞAKRAK KUŞU sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2392719) - İSTANBUL KÜÇÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-ATATÜRK mah 1.LALE, 1.ONUR, 1.YALI, 316., 317., ASLI, AYDOĞDU, AŞİNA, CAN, ELMAS, ERGANİ, GÜLAY, KARACA, MERCAN, TERAS, YAMAN, ÇAM, ÇAĞLAR, ÇAĞLAYAN, İKİTELLİ sk 09:00-13:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Önleyici Bakım süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2392721) - İSTANBUL BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-CELALİYE mah BEYAZYALILAR sk/ EKİNOBA mah ÖZTANIK sk// SİLİVRİ ilce MERKEZ-SELİMPAŞA mah 1000., 1001., 1002., 1003., 1004., 1010., 1015., 1017., ATEŞPARE, GÜLÜMSER, HALASKARGAZİ, KABAN, ONBAŞI ÇIKMAZI sk 12:00-19:30 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2393492) - İSTANBUL BAŞAKŞEHİR ilce MERKEZ-ALTINŞEHİR mah GÜNAY, MUHSİN YAZICIOĞLU sk 09:00-13:00 saatleri arasında Abone/Şube Bağlantısı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2393794) - İSTANBUL FATİH ilce MERKEZ-MİMAR KEMALETTİN mah AĞA ÇEŞMESİ, BÖREKÇİ ALİ, DERİNKUYU, SOĞANAĞA CAMİİ sk/ NİŞANCA mah AĞA ÇEŞMESİ, DERİNKUYU, MÜCELLİT ÇIKMAZI, SOĞANAĞA CAMİİ, SÜMBÜL SİNAN sk 12:00-18:00 saatleri arasında Yatırım Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2392604) - İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-HACIMAŞLI mah BENNUR, GÜLPINAR, GÜLİSTAN, HACIMAŞLI-HARAÇÇI, OSMANLI, ŞİMŞEK sk/ HARAÇÇI mah KANDIRA sk 11:00-16:00 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2391494) - İSTANBUL ARNAVUTKÖY ilce MERKEZ-BOLLUCA mah ASİL sk/ MAREŞAL FEVZİ ÇAKMAK mah ALSANCAK, AYDINTEPE, AĞA, AŞKIN, BATIKENT, BİTKİ, EDİP, EZEL, FİKRET, KALENDER, KARABEKİR, KAYHAN, KIRKAĞAÇ, LATİF, NESİM, SEVENGÜL, SÜLEYMAN ÇELEBİ, TAHA, TAYYAR, VİLDAN, YAYLA, YÖN, ÖZGÜL sk/ YAVUZ SELİM mah ALTINOK, ASFİYA, GÜRBÜZ, KAHYA, NADİR, PAPATYALI, TUNALI, YAYLA, YEŞİLÇINAR, ÇAMLIK sk/ İSLAMBEY mah FİRUZAN sk// GAZİOSMANPAŞA ilce MERKEZ-MERKEZ mah HAVUZLU sk 01:30-03:30 saatleri arasında Bakım Çalışması-Kapsamlı Havai Hat Bakımı süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(2392221)