Uluslararası yarışmalarda Türkiye'yi temsil eden manken iş bulamayınca fırıncı oldu

Uluslararası yarışmalarda Türkiye'yi temsil eden manken iş bulamayınca fırıncı oldu Haber Videosunu İzle
Uluslararası yarışmalarda Türkiye'yi temsil eden manken iş bulamayınca fırıncı oldu
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Yakın zamanda uluslararası yarışmalarda Türkiye’yi temsil eden model Irmak Öztaş, kariyerinde yaptığı dikkat çeken değişiklikle gündeme geldi. Öztaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İzmir Göztepe’de bir fırında çalışmaya başladığını açıkladı.

  • Miss Turkey, World Miss University ve Best Model yarışmalarına katılan Irmak Öztaş, 7 ay işsiz kaldıktan sonra İzmir Göztepe'de bir fırında tezgâhtar olarak çalışmaya başladı.
  • Öztaş, İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü mezunu ve ileri düzeyde İngilizce biliyor.
  • Öztaş'ın geçmişte turizm, hizmet sektörü, medya, çeviri ve içerik üretimi alanlarında çalıştığı öğrenildi.

Miss Turkey, World Miss University ve Best Model yarışmalarına katılan Irmak Öztaş, uzun süre moda sektöründe yer aldıktan sonra farklı bir kariyer yoluna yöneldi.

“7 AY İŞSİZ KALDIM”

7 ay boyunca işsiz kaldığını açıklayan Öztaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla İzmir Göztepe’de bir fırında çalışmaya başladığını duyurdu. Paylaşım kısa sürede viral oldu.

FARKLI SEKTÖRLERDE DENEYİMİ VAR

Öztaş’ın geçmişte turizm, hizmet sektörü ve medya alanlarında çeşitli görevlerde bulunduğu, ayrıca çeviri ve içerik üretimi gibi alanlarda da çalışmalar yaptığı öğrenildi.

ÜNİVERSİTE MEZUNU VE İNGİLİZCE BİLİYOR

İzmir Ekonomi Üniversitesi Mütercim-Tercümanlık Bölümü mezunu olan Öztaş’ın ileri düzeyde İngilizce bildiği ve farklı projelerde yer aldığı belirtildi.

KARİYER DEĞİŞİMİ GÜNDEM OLDU

Sosyal medya paylaşımıyla yeniden gündeme gelen Öztaş’ın, iş hayatında yaşadığı zorluklar nedeniyle hizmet sektöründe çalışmayı tercih ettiği ifade edildi. Göztepe’de bir fırında tezgâhtar olarak görev yapan Öztaş’ın bu kariyer değişimi, sosyal medyada farklı yorumlara neden oldu.

Yorumlar (3)

Babayaro:

soyununca Türkiye'yi mi temsil etmiş oluyorlar

Sessiz ciglik:

Firincilik serefli bir meslektir.

İTİBAR FANİ:

helal olsun

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

