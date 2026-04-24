Haberler

TOKİ İstanbul kurasına saatler kaldı! 100 bin kişinin hayatı değişecek

Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye’nin en büyük sosyal konut hamlelerinden biri olan “Yüzyılın Konut Projesi” kapsamında İstanbul’da kura çekimine saatler kaldı. 100 bin konutun sahiplerini bulacağı dev organizasyon 3 gün sürecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilecek tören, yarın Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde yapılacak.

  • İstanbul'da TOKİ tarafından inşa edilecek 100 bin sosyal konutun hak sahipleri, 25 Nisan'da başlayan 3 günlük kura çekimleriyle belirlenecek.
  • Projeye başvuran hane halkının aylık net geliri İstanbul için en fazla 145 bin TL olmalı.
  • Konutlar yüzde 10 peşinat, 240 ay vade ve 7 bin 313 TL'den başlayan taksitlerle dar gelirli vatandaşlara sunulacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı TOKİ tarafından hayata geçirilen proje kapsamında İstanbul’daki kura çekimleri 25 Nisan’da (yarın) start alıyor. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nde düzenlenecek törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Bakan Murat Kurum da yer alacak.

100 BİN KONUTUN SAHİPLERİ BELİRLENECEK

İstanbul genelinde inşa edilecek 100 bin sosyal konutun hak sahipleri, 3 gün sürecek kura çekimleriyle belirlenecek. Bakan Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Beklenen gün geldi, bu kez ev sahibi İstanbul” ifadeleriyle sürecin başladığını duyurdu.

İSTANBUL’A ÖZEL GELİR ŞARTI

Projede İstanbul’a özel gelir kriterleri uygulanıyor. Buna göre başvuru yapacak hane halkının aylık net gelirinin İstanbul için en fazla 145 bin TL olması gerekiyor. Diğer illerde ise bu sınır 127 bin TL olarak belirlendi.

ÖDEME KOŞULLARI VE KONUT TİPLERİ

Projede İstanbul için 1+1 ve 2+1 daire seçenekleri sunulacak. Konutlar yüzde 10 peşinat, 240 ay vade ve 7 bin 313 TL’den başlayan taksitlerle dar gelirli vatandaşlara verilecek.

Berkan Tayfun
Haberler.com
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

