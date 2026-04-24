Formula 1, İstanbul Park'a dönüyor

TOSFED'in İstanbul Park pistinin işletmesini devralmasının ardından F1 yönetimiyle 7 yıllık anlaşma sağlandı. İlk yarışın 2027'de yapılması planlanırken Cumhurbaşkanı Erdoğan 15:00 gibi anlaşmayı duyuracak.

  • Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Formula 1'in İstanbul Park'a dönüşü için anlaşmayı bugün saat 15:00'te duyuracak.
  • Formula 1'in 2026 yılında yeniden İstanbul'da düzenlenmesi hedefleniyor.
  • İstanbul Park, 2005'ten bu yana 9 Formula 1 yarışına ev sahipliği yaptı.

Dünyanın en prestijli motor sporları organizasyonlarından Formula 1’in yeniden İstanbul’a dönmesi için kritik süreçte sona gelindi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün saat 15:00'te anlaşmayı duyuracak.

İSTANBUL PARK İÇİN KRİTİK EŞİK

Tanıtım programında İstanbul Park pistinin geleceği ve yarış takvimine ilişkin planlamalar ele alınacak. 2024 yılında gerçekleştirilen ihale sürecinin ardından, 2026 yılında Formula 1’in yeniden İstanbul’da düzenlenmesi hedefi doğrultusunda atılan adımların açıklanması bekleniyor.

DÜNYA MOTOR SPORLARININ ZİRVESİNDEN KATILIM

Toplantıya Formula 1 CEO’su Stefano Domenicali’nin de katılması öngörülüyor. Domenicali’nin, organizasyonun küresel yapısı ve Türkiye ile yürütülen iş birliğine ilişkin değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.

EKONOMİ VE TURİZME MİLYAR DOLARLIK KATKI

Programda, Formula 1’in İstanbul’un uluslararası marka değerine sağlayacağı katkının yanı sıra Türkiye ekonomisi ve turizmine sunacağı ekonomik etkiler de gündeme gelecek. Yeni anlaşmanın milyar dolarlık katkı sağlaması hedefleniyor.

İSTANBUL PARK YENİLENİYOR

Etkinlikte ayrıca İstanbul Park’ta planlanan modernizasyon çalışmaları, sosyal alanların yenilenmesi ve sürdürülebilirlik kapsamında hayata geçirilecek “yeşil etkinlik” projelerine ilişkin detayların paylaşılması bekleniyor.

RESMİ TAKVİM AÇIKLANACAK

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinasyonunda yürütülen sürecin ardından, Türkiye’nin Formula 1 takvimindeki yeri ve anlaşmanın süresinin resmi olarak duyurulması planlanıyor.

 İSTANBUL PARK 8. VİRAJIYLA ÜNLÜ

İstanbul Park, 5.338 km'lik zorlu parkuru ve yerçekimine meydan okuyan ünlü 8. virajıyla F1 yıldızlarından da övgü topluyor. Halihazırda F1’de yarışan aktif pilotların görüşleri, yol tutuşu, eğlence ve muhteşem performans gibi unsurlarla İstanbul Park’ın pilotlar için de çok arzu edilen bir pist olduğu gerçeğini destekliyor. Merakla beklenen ve tarihleri daha sonra açıklanacak olan Türkiye Grand Prix'sine gelecek yarış severler, seyahatleri sırasında İstanbul'un turistik zenginliklerini de deneyimleyebilecekler.

Formula 1 hayranları İstanbul’un görkemli Topkapı Sarayı’nı keşfedip, dünyanın en eski çarşısı olan Kapalıçarşı’da dolaşabilecekler. Dünyaca ünlü otelleri, Doğu-Batı lezzetlerinin en iyilerini harmanlayan dünyanın en önemli gastronomi merkezlerinden biri olan İstanbul, Formula 1 tutkunlarına adrenalin ve kültürel mirasın unutulmaz bir birleşimini sunacak.

Formula 1, 2025 sezonunda 180’den fazla ülkede, 827 milyondan fazla TV izleyicisine, tribünlerde ise 6,7 milyondan fazla seyirciye ulaşmıştır. Formula 1, 2025’te sosyal medyada aldığı 2,3 milyarlık erişimiyle dünyada çok takip edilen uluslararası spor ligi oldu.

İSTANBUL PARK'TA 9 YARIŞ YAPILDI

İstanbul Park, ilk kez kapılarını açtığı 2005 yılından bu yana toplam 9 büyük yarışa ev sahipliği yaparak Formula 1 tarihine geçti. Pistteki ilk zaferi McLaren pilotu Kimi Räikkönen elde ederken, "İstanbul Park benim evimdir" diyen Felipe Massa, 2006-2008 yılları arasında üst üste 3 kez kazanarak pistin en başarılı ismi unvanını aldı. Aralarında Lewis Hamilton ve Sebastian Vettel gibi dünya şampiyonlarının da bulunduğu 6 farklı pilotun kürsünün zirvesine çıktığı İstanbul, meşhur 8. virajı ve saat yönünün tersine işleyen yapısıyla F1 dünyasının unutulmaz durakları arasındaki yerini koruyor.

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıSami İşgören:

çok güzel emekliye ne gibi bir faydası var reis orasını anlamadım.

Haber YorumlarıSiyah&Beyaz null:

hayat pahaliligi geçim derdi var vatandaşın beylerimiz f1 müjdesi verecekmiş

Haber YorumlarıMakarakukara Kakarakikiri:

Hasret bitiyor diyince ithal hoca gelicek sandım

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

