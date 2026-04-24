Kainat güzeli cinayetinde kan donduran detay: Eşi, bebeği için cesetle aynı evde kaldı

Meksika’da eski Kainat Gençler Güzeli Carolina Gomez’in kayınvalidesi tarafından öldürülmesinin ardından ortaya çıkan detaylar dehşeti artırdı. Cinayet sırasında evde bulunan eşinin, 8 aylık bebeğin emzirilmesi gerektiği için bir süre eşinin cansız bedeniyle aynı evde kaldığı öğrenildi. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda kayınvalidenin 6 el ateş ettiği belirlenirken, zanlı kısa sürede gözaltına alındı.

Meksika’nın başkenti Mexico City’de yaşayan eski Kainat Gençler Güzeli Carolina Gomez’in evinde silahla öldürülmesinin ardından olayın perde arkasından çarpıcı bir detay daha ortaya çıktı. Cinayetin ardından Gomez’in eşi, 8 aylık bebekleri nedeniyle bir süre evden ayrılamadı.

BEBEĞİ İÇİN EVDE KALDI

Edinilen bilgilere göre, genç kadının eşi, bebeğin henüz anne sütüyle beslenmesi nedeniyle evden ayrılmakta zorlandı. Bu nedenle, yaşanan olayın şokunu atlatamayan baba, bir süre eşinin cansız bedeniyle aynı evde kalmak zorunda kaldı ve bebeğini beslemeye çalıştı.

CİNAYETİN PERDE ARKASI KAMERADA

Soruşturma kapsamında incelenen güvenlik kamerası görüntülerinde, Gomez ile kayınvalidesi arasında kısa süreli bir tartışma yaşandığı, ardından genç kadının odaya geçtiği belirlendi. Görüntülerde, kayınvalidenin peşinden giderek silahla 6 el ateş ettiği tespit edildi.

“NE YAPTIN SEN?” DİYE BAĞIRDI

Olay anında evde bulunan eşinin, silah sesleri üzerine bebeğiyle birlikte odaya koştuğu ve annesine tepki gösterdiği öğrenildi. Görüntülerde, yaşanan panik ve bağrışmaların net şekilde duyulduğu aktarıldı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtları doğrultusunda kayınvalideyi kısa sürede gözaltına aldı. Cinayete ilişkin soruşturma sürüyor.

Halfeti Belediyesi'ne şafak operasyonu: 47 gözaltı

Bir belediyeye daha operasyon! Eski AK Partili başkan da gözaltında
Formula 1, İstanbul Park'a dönüyor

Hasret bitiyor! Dünyanın en prestijli organizasyonu tekrar İstanbul'da
Piyasalarda Hürmüz gerilimi! Petrol 2 hafta sonra 100 doları aştı

Piyasalarda Hürmüz gerilimi! 2 hafta sonra korkulan oldu
Pendik'te balkonda silah şarjörüne mermi dolduran şüpheli adli kontrolle serbest

Balkonda böyle görüntülendi, operasyonla yakalandı
Mazhar Alanson'un son hali hayranlarını endişelendirdi

Mazhar Alanson'un son hali hayranlarını endişelendirdi
İçişleri Bakanı Çiftçi açıkladı! Bekçiler ve köy korucuları okullarda görevlendirilecek

Okulların güvenliği için iki meslek grubu daha sahaya iniyor
Beşiktaş-Alanyaspor maçına damga vuran görüntü

Maça damga vuran görüntü!
Pendik'te balkonda silah şarjörüne mermi dolduran şüpheli adli kontrolle serbest

Balkonda böyle görüntülendi, operasyonla yakalandı
Bakan Çiftçi tarih verdi! Araçlarda ses sistemlerine düzenleme geliyor

Araçlarda o detaya düzenleme geliyor, tarih verildi
Bakan Osman Aşkın Bak, ''Şampiyon Cimbom'' sözlerine açıklık getirdi

Neden "Şampiyon Cimbom" dediğini açıkladı