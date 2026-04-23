AB'den diğer ülkelere Ukrayna'ya mali yardım çağrısı

Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'ya 90 milyar euroluk AB kredisinin resmen onaylanmasının ardından diğer ülkeleri Ukrayna'nın geriye kalan mali açığını kapatmaya yardımcı olmaya çağırdı.

AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde (GKRY) gerçekleştirilecek gayriresmi AB Liderler Zirvesi öncesinde üçlü bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi. AB'nin oybirliği ile aldığı 90 milyar euroluk destek kredisi ve Rusya'ya yeni yaptırım paketi nedeniyle teşekkür eden Zelenskiy, "Bu bizim için önemli. Ordumuzu ve Ukrayna güçlerini güçlendirecek. Hava savunma üretimini artırmamıza ve enerji sistemimizi kış için korumak adına daha fazla çalışmamıza imkan sağlayacak. Birlikte insan hayatını korumaya yönelik birçok sorunu çözeceğiz. ve elbette, Rusya'yı bu savaşı sona erdirmeye zorlamak için diplomasi çabalarını sürdüreceğiz" dedi.

AB Konseyi Başkanı Costa, Ukrayna'ya destek kredisi ve Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketiyle AB'nin bugün iki önemli adım attığını ifade ederek, "Şimdi ileriye bakma ve bir sonraki adıma hazırlanma zamanı. Sonraki adım, Ukrayna'nın AB'ye katılımı için ilk müzakere faslını açmaktır" dedi.

AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen ise, 90 milyar euroluk kredinin 2026 yılı için ayrılan ilk 45 milyarlık diliminin bu çeyrek içinde verilmesinin mümkün olduğunu düşündüğünü belirterek, "Kredinin üçte birinin bütçe amaçlı, üçte ikisinin ise savunmaya ayrılmasına karar verdik. İlk paketin bir insansız hava aracı paketi olacağını düşünüyorum" dedi.

Görüşmenin ardından yayınlanan ortak açıklamada ise, AB'nin Ukrayna'nın mali ihtiyaçlarının yaklaşık üçte ikilik kısmını karşılaması öngörülen 90 milyar euroluk AB kredisinin bugün resmen onaylanmasının ardından diğer ülkelere geriye kalan mali açığın kapatılmasına yardımcı olma çağrısı yapıldı.

AB'nin Ukrayna'nın 2026 ve 2027 yılları için bütçe ve savunma ihtiyaçlarına yönelik tahsis edeceği 90 milyar euroluk kredinin resmen onaylanmasının memnuniyetle karşılandığı belirtildi. Açıklamada, "Liderler, kredinin hızlı bir şekilde uygulanmasının önemini vurguladı ve ilk ödemenin ikinci çeyrekte yapılmasını beklediklerini ifade etti. Ayrıca, diğer ülkeleri Ukrayna'nın finansmanında geriye kalan açıkların kapatılmasına yardımcı olmaya davet ettiler" denildi.

AB liderleri ve Zelenskiy'nin Rusya'ya karşı 20'nci yaptırım paketinin kabulünü de memnuniyetle karşıladıkları ifade edilen ortak bildiride, "Bu yaptırımlar, Rusya'nın enerji gelirlerini azaltmayı, bankacılık sistemini kısıtlamayı ve gölge filo faaliyetlerini sınırlamayı amaçlıyor. Liderler, Rusya'nın saldırganlığını durdurması ve barışa yönelik anlamlı müzakerelere katılması için daha fazla baskı kurulmasının gerekliliğini vurguladı" denildi.

Liderlerin Ukrayna'nın AB'ye katılım sürecinde kaydettiği ilerlemeyi de takdir ettikleri ifade edilen açıklamada, "Liderler, müzakere başlıklarının gecikme olmadan açılması çağrısında bulundu" denildi.

AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Costa, görüşmenin ardından sosyal medya hesaplarından paylaştıkları açıklamalarda aynı ifadelere yer vererek, "Bugün Kıbrıs'ta Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile harika bir görüşme gerçekleştirdik. Ukrayna'nın Rusya'ya karşı cesur direnişi sarsılmaz. Avrupa'nın desteği de öyle. Ukrayna'nın sürdürdüğü reform çabaları ışığında, katılım müzakereleri gecikmeden başlamalı" dedi. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı