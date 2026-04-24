İndirimin sevinci kısa sürdü! Pompaya zam geliyor

Güncelleme:
Akaryakıt piyasasında yaşanan sert dalgalanma sürüyor. Dün gece motorine yapılan 2.33 TL’lik indirimin ardından, bu gece yarısından itibaren 2.99 TL’lik zam bekleniyor.

  • Motorine dün gece 2.33 TL indirim yapıldı, ancak 25 Nisan 2026 gecesi 2.99 TL zam bekleniyor.
  • Zam sonrası motorin fiyatları yeniden 70 TL'nin üzerine çıkacak.
  • Fiyat dalgalanmasının nedenleri arasında döviz kuru, küresel petrol piyasası, ABD-İran gerilimi ve Hürmüz Boğazı'ndaki aksama yer alıyor.

Akaryakıt fiyatlarındaki hızlı değişim araç sahiplerini bir kez daha zor durumda bıraktı. Motorine dün gece yapılan ve eşel mobil sistemine takılmadan doğrudan pompaya yansıyan 2.33 TL’lik indirim, fiyatları uzun süre sonra 70 TL’nin altına çekti. Ancak bu düşüşün ömrü yalnızca bir gün sürdü.

ZAM BU GECE YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 24 Nisan’ı 25 Nisan 2026’ya bağlayan gece saat 00.01 itibarıyla motorinin litre fiyatına 2.99 TL zam yapılması bekleniyor. Zammın tamamının doğrudan pompa fiyatlarına yansıması öngörülüyor.

FİYATLAR YENİDEN 70 TL’NİN ÜZERİNE ÇIKACAK

Dün yapılan indirimle 70 TL’nin altına gerileyen motorin fiyatları, beklenen zamla birlikte yeniden bu seviyenin üzerine çıkacak. Böylece indirimle sağlanan avantaj kısa sürede ortadan kalkmış olacak. Benzin grubunda ise şu aşamada herhangi bir fiyat değişikliği beklentisi bulunmuyor.

KÜRESEL GERİLİM FİYATLARI TETİKLİYOR

Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmanın arkasında döviz kuru hareketliliği ve küresel petrol piyasasındaki gelişmeler yer alıyor. Özellikle ABD ile İran arasında artan gerilim ve Hürmüz Boğazı’nda deniz trafiğinin aksaması, petrol fiyatlarını yukarı yönlü baskılıyor.

İŞTE AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL (AVRUPA)

BENZİN: 62.76 TL/LT

MOTORİN: 69.35 TL/LT

İSTANBUL (ANADOLU)

BENZİN: 62.62 TL/LT

MOTORİN: 69.21 TL/LT

ANKARA

BENZİN: 63.73 TL/LT

MOTORİN: 70.47 TL/LT

İZMİR

BENZİN: 64.01 TL/LT

MOTORİN: 70.75 TL/LT

Abdullah Karlıdağ
Halfeti Belediyesi'ne şafak operasyonu: 47 gözaltı

AK Partili belediyeye şafak operasyonu! 47 kişi gözaltında

Formula 1, İstanbul Park'a dönüyor

Hasret bitiyor! Dünyanın en prestijli organizasyonu tekrar İstanbul'da
Piyasalarda Hürmüz gerilimi! Petrol 2 hafta sonra 100 doları aştı

Piyasalarda Hürmüz gerilimi! 2 hafta sonra korkulan oldu
Yorumlar (1)

Haber Yorumları
KAPLUMBAĞA TERBİYECİSİ:

açılışta düştü ham petrol fiyatları, GELMESİ BEKLENEN ZAM İPTAL OLDU, piyasayı geç takip ediyorsunuz, vatandaş boşuna yakıt almasın zam var diye...

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Maduro operasyonuna bahis oynayan asker tutuklandı

Maduro operasyonuna bahis oynayan asker tutuklandı
Pendik'te balkonda silah şarjörüne mermi dolduran şüpheli adli kontrolle serbest

Balkonda böyle görüntülendi, operasyonla yakalandı
Bakan Çiftçi tarih verdi! Araçlarda ses sistemlerine düzenleme geliyor

Araçlarda o detaya düzenleme geliyor, tarih verildi
Bakan Osman Aşkın Bak, ''Şampiyon Cimbom'' sözlerine açıklık getirdi

Neden "Şampiyon Cimbom" dediğini açıkladı
Maduro operasyonuna bahis oynayan asker tutuklandı

Maduro operasyonuna bahis oynayan asker tutuklandı
Spor giyim devi Nike yaklaşık 1400 kişiyi işten çıkaracak

Spor giyim devinden kritik karar! Yüzlerce kişiyi işten çıkaracak
Avrupa Birliği'nden Rusya'ya ağır darbe! Bu karar petrol piyasalarını sarsacak

Rusya'ya ağır darbe! Avrupa Birliği'nin kararı piyasaları sarsacak