İndirimin sevinci kısa sürdü! Pompaya zam geliyor

Akaryakıt fiyatlarındaki hızlı değişim araç sahiplerini bir kez daha zor durumda bıraktı. Motorine dün gece yapılan ve eşel mobil sistemine takılmadan doğrudan pompaya yansıyan 2.33 TL’lik indirim, fiyatları uzun süre sonra 70 TL’nin altına çekti. Ancak bu düşüşün ömrü yalnızca bir gün sürdü.

ZAM BU GECE YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre, 24 Nisan’ı 25 Nisan 2026’ya bağlayan gece saat 00.01 itibarıyla motorinin litre fiyatına 2.99 TL zam yapılması bekleniyor. Zammın tamamının doğrudan pompa fiyatlarına yansıması öngörülüyor.

FİYATLAR YENİDEN 70 TL’NİN ÜZERİNE ÇIKACAK

Dün yapılan indirimle 70 TL’nin altına gerileyen motorin fiyatları, beklenen zamla birlikte yeniden bu seviyenin üzerine çıkacak. Böylece indirimle sağlanan avantaj kısa sürede ortadan kalkmış olacak. Benzin grubunda ise şu aşamada herhangi bir fiyat değişikliği beklentisi bulunmuyor.

KÜRESEL GERİLİM FİYATLARI TETİKLİYOR

Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmanın arkasında döviz kuru hareketliliği ve küresel petrol piyasasındaki gelişmeler yer alıyor. Özellikle ABD ile İran arasında artan gerilim ve Hürmüz Boğazı’nda deniz trafiğinin aksaması, petrol fiyatlarını yukarı yönlü baskılıyor.

İŞTE AKARYAKIT FİYATLARI

İSTANBUL (AVRUPA)

BENZİN: 62.76 TL/LT

MOTORİN: 69.35 TL/LT

İSTANBUL (ANADOLU)

BENZİN: 62.62 TL/LT

MOTORİN: 69.21 TL/LT

ANKARA

BENZİN: 63.73 TL/LT

MOTORİN: 70.47 TL/LT

İZMİR

BENZİN: 64.01 TL/LT

MOTORİN: 70.75 TL/LT