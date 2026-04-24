Otoparktaki lüks aracı fark etmeyip üzerine çıktı! Sürücünün sözleri dikkat çekti

ABD’nin Florida eyaletinde yaşanan ilginç kazada, bir kadın sürücü yüksek yapılı pikap aracıyla park halindeki Lamborghini’nin üzerinden geçti. Olay, kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

“GÖRMEDİM” DEDİ, ÜZERİNDEN GEÇTİ

Görüntülerde, sürücünün otoparkta manevra yaptığı sırada alçak yapısı nedeniyle fark etmediği lüks spor aracı ezerek üzerinden geçtiği anlar yer aldı. Lamborghini’de ciddi hasar oluştu.

SAHİBİNDEN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER

Kazanın ardından Lamborghini’nin sahibi yaptığı açıklamada, “Tanrı’ya bir gün daha verdiği için şükrediyorum. Maddi şeyler benim için önemli değil, sağlığım en önemli şey” ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Olayın görüntüleri kısa sürede milyonlarca kişi tarafından izlenirken, sürücünün aracı fark edememesi ve kazanın şekli sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

