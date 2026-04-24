Mazhar Alanson'un son hali hayranlarını endişelendirdi

MFÖ’nün usta ismi Mazhar Alanson’un son görüntüsü sosyal medyada gündem oldu. Sanatçının kilo verdiği ve yorgun göründüğü dikkat çekerken, son yıllarda kızı Eda Alanson ve yakın dostu Özkan Uğur’u kaybetmesinin ardından yaşadığı yas sürecinin sürdüğü belirtildi. Alanson’un son hali hayranları arasında sağlık durumuna ilişkin endişelere yol açtı.

  • Mazhar Alanson'un İlyas Yalçıntaş'ın paylaştığı karede belirgin şekilde kilo verdiği ve yorgun göründüğü görüldü.
  • Mazhar Alanson, 2021'de kızı Eda Alanson'u ve ardından MFÖ'den Özkan Uğur'u kaybetti.
  • Mazhar Alanson, yaşadığı yas süreci nedeniyle sahne çalışmalarını sınırladı ve gözlerden uzak bir yaşam sürüyor.

MFÖ grubunun kurucularından Mazhar Alanson’un son görüntüsü sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Şarkıcı İlyas Yalçıntaş’ın paylaştığı karede usta sanatçının belirgin şekilde kilo verdiği ve yorgun göründüğü dikkat çekerken, hayranları sağlık durumuna ilişkin endişelerini dile getirdi.

ÜST ÜSTE YAŞANAN KAYIPLAR

Mazhar Alanson, son yıllarda yaşadığı kayıplarla zor bir süreçten geçiyor. Sanatçı, 2021 yılında kızı Eda Alanson’u genç yaşta kaybetmiş, ardından yakın dostu ve MFÖ grubundaki yol arkadaşı Özkan Uğur’un vefatıyla bir kez daha sarsılmıştı. Bu kayıpların ardından Alanson’un uzun süredir içine kapanık bir dönem geçirdiği biliniyor.

GÖZLERDEN UZAK BİR YAŞAM

Sahne çalışmalarını sınırlı şekilde sürdüren usta müzisyen, zamanının büyük bölümünü gözlerden uzak geçirmeyi tercih ediyor. Sanatçının yaşadığı yas sürecinin halen devam ettiği ifade ediliyor.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

İlyas Yalçıntaş ile bir araya geldiği anlarda kaydedilen görüntüde Alanson’un zayıflamış hali dikkat çekerken, sosyal medya kullanıcıları görüntüye yoğun ilgi gösterdi. Çok sayıda kişi, sanatçının yaşadığı acıların fiziksel görünümüne yansıdığı yönünde yorumlar yaptı.

Remzi YILMAZ:

bunları tükenmişlik sendromunu yaşıyorlar

