Piyasalarda Hürmüz gerilimi! Petrol 2 hafta sonra 100 doları aştı

İran’ın Hürmüz Boğazı’nda iki yabancı gemiye müdahale etmesi ve ABD’nin abluka kararını sürdürmesi, küresel petrol piyasalarını sarstı. Gelişmeler sonrası WTI petrol 97 dolara, Brent petrol ise yeniden 106 dolara yükseldi. İran’ın “kırmızı çizgi” uyarısı ve bölgede artan askeri gerilim, enerji arzına yönelik endişeleri artırarak fiyatlardaki yükselişi hızlandırdı.

ABD, İsrail ve İran arasında tırmanan savaşın en kritik noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı’nda yaşanan son gelişmeler, küresel enerji piyasalarını yeniden sarstı. İran’ın boğazda iki yabancı gemiye müdahale etmesi sonrası petrol fiyatlarında sert yükseliş yaşandı.

Yaşanan gerilimin ardından ABD tipi WTI ham petrolün varil fiyatı yaklaşık 97 dolara yükseldi. Türkiye’nin referans aldığı Brent petrol ise iki haftanın ardından yeniden 3 haneli seviyeye çıkarak 106 dolar civarında işlem görmeye başladı.

Uzmanlar, Hürmüz Boğazı’nda yaşanan her gelişmenin küresel petrol arzının yaklaşık yüzde 20’sini etkilediğini ve bu nedenle fiyatlarda hızlı dalgalanmalara yol açtığını belirtiyor.

Dış basında yer alan analizlere göre, bölgede yaşanan askeri hamleler ve gemi krizleri petrol piyasasında büyük belirsizlik yaratıyor. ABD’nin İran’a ait bir gemiye el koyması ve boğaz çevresindeki askeri hareketlilik, enerji arzına yönelik endişeleri artırarak fiyatların yeniden yükselmesine neden oldu.

Aynı zamanda Hürmüz Boğazı’ndaki aksaklıkların tanker trafiğini ciddi şekilde düşürdüğü ve küresel piyasada büyük bir arz sıkıntısı yarattığı ifade ediliyor.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İran’a yönelik ablukanın sürdürüleceğini belirterek, “Ordumuza ablukayı sürdürme talimatı verdim” ifadelerini kullandı. Bu açıklama, piyasadaki tedirginliği daha da artırdı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu ise Hürmüz Boğazı’ndaki güvenliğin ihlal edilmesinin “kırmızı çizgi” olduğunu vurgulayarak, bölgedeki askeri gerilimin sürebileceği sinyalini verdi.

Uluslararası raporlara göre savaşın başlamasından bu yana yüz milyonlarca varillik petrol arzı piyasaya sunulamadı ve bu durum küresel ekonomide ciddi baskı oluşturdu.

Analistler, Hürmüz Boğazı’nda yaşanabilecek yeni bir kapanma veya askeri tırmanışın petrol fiyatlarını daha da yukarı çekebileceği ve küresel enflasyonu artırabileceği uyarısında bulunuyor.

Erdem Aksoy
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıNetherill:

hayır madem enerji piyasasını etkileyen bir olay niye kimse amerikaya kardeşim sen bi sal şu adamları işimize gücümüze bakalım demiyor.

Haber Yorumlarıertugrul ceylan:

Dün 2,33 indirim gelmişti bugün 5 koyarlar.

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

