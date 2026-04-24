Piyasalarda Hürmüz gerilimi! Petrol 2 hafta sonra 100 doları aştı
İran’ın Hürmüz Boğazı’nda iki yabancı gemiye müdahale etmesi ve ABD’nin abluka kararını sürdürmesi, küresel petrol piyasalarını sarstı. Gelişmeler sonrası WTI petrol 97 dolara, Brent petrol ise yeniden 106 dolara yükseldi. İran’ın “kırmızı çizgi” uyarısı ve bölgede artan askeri gerilim, enerji arzına yönelik endişeleri artırarak fiyatlardaki yükselişi hızlandırdı.
- İran'ın Hürmüz Boğazı'nda iki yabancı gemiye müdahale etmesi sonrası petrol fiyatları yükseldi.
- Brent petrol iki hafta sonra yeniden 100 doları aşarak 106 dolar civarında işlem görmeye başladı.
- ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik ablukanın sürdürülmesi talimatı verdi.
ABD, İsrail ve İran arasında tırmanan savaşın en kritik noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı’nda yaşanan son gelişmeler, küresel enerji piyasalarını yeniden sarstı. İran’ın boğazda iki yabancı gemiye müdahale etmesi sonrası petrol fiyatlarında sert yükseliş yaşandı.
PETROL FİYATLARI YÜKSELİŞTE
Yaşanan gerilimin ardından ABD tipi WTI ham petrolün varil fiyatı yaklaşık 97 dolara yükseldi. Türkiye’nin referans aldığı Brent petrol ise iki haftanın ardından yeniden 3 haneli seviyeye çıkarak 106 dolar civarında işlem görmeye başladı.
Uzmanlar, Hürmüz Boğazı’nda yaşanan her gelişmenin küresel petrol arzının yaklaşık yüzde 20’sini etkilediğini ve bu nedenle fiyatlarda hızlı dalgalanmalara yol açtığını belirtiyor.
SAVAŞ ENERJİ PİYASALARINI SARSIYOR
Dış basında yer alan analizlere göre, bölgede yaşanan askeri hamleler ve gemi krizleri petrol piyasasında büyük belirsizlik yaratıyor. ABD’nin İran’a ait bir gemiye el koyması ve boğaz çevresindeki askeri hareketlilik, enerji arzına yönelik endişeleri artırarak fiyatların yeniden yükselmesine neden oldu.
Aynı zamanda Hürmüz Boğazı’ndaki aksaklıkların tanker trafiğini ciddi şekilde düşürdüğü ve küresel piyasada büyük bir arz sıkıntısı yarattığı ifade ediliyor.
TRUMP’TAN “ABLUKA” TALİMATI
ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada İran’a yönelik ablukanın sürdürüleceğini belirterek, “Ordumuza ablukayı sürdürme talimatı verdim” ifadelerini kullandı. Bu açıklama, piyasadaki tedirginliği daha da artırdı.
İRAN’DAN “KIRMIZI ÇİZGİ” MESAJI
İran Devrim Muhafızları Ordusu ise Hürmüz Boğazı’ndaki güvenliğin ihlal edilmesinin “kırmızı çizgi” olduğunu vurgulayarak, bölgedeki askeri gerilimin sürebileceği sinyalini verdi.
KÜRESEL KRİZ DERİNLEŞİYOR
Uluslararası raporlara göre savaşın başlamasından bu yana yüz milyonlarca varillik petrol arzı piyasaya sunulamadı ve bu durum küresel ekonomide ciddi baskı oluşturdu.
Analistler, Hürmüz Boğazı’nda yaşanabilecek yeni bir kapanma veya askeri tırmanışın petrol fiyatlarını daha da yukarı çekebileceği ve küresel enflasyonu artırabileceği uyarısında bulunuyor.