Kainat Güzeli kaynanası tarafından kurşun yağmuruna tutularak öldürüldü

Meksika'nın başkenti Mexico City'de yaşayan eski Kainat Gençler Güzeli Carolina Gomez, evinde başından silahla vurulmuş halde ölü bulundu. Olay sırasında evde kadının kayınvalidesi, eşi ve 8 aylık bebeğinin bulunduğu öğrenildi. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, cinayeti kısa sürede aydınlattı.

CİNAYETİN PERDE ARKASI KAMERADA

Soruşturma kapsamında incelenen 45 saniyelik güvenlik kamerası görüntülerinde, iki kadın arasında kısa süreli bir tartışma yaşandığı görüldü. Tartışmanın ardından Gomez’in odaya gittiği, kayınvalidesinin ise peşinden giderek silahını çekip 6 el ateş ettiği tespit edildi.

EŞİNİN ÇIĞLIĞI: “NE YAPTIN SEN?”

Görüntülerde, silah seslerinin ardından Gomez’in çığlıkları duyulurken, eşinin kucağında bebekleriyle odaya geldiği ve annesine “Deli kadın, ne yaptın sen?” diye bağırdığı anlar da yer aldı.

“SEN BENİMSİN, ONUN DEĞİL”

Şüpheli kayınvalidenin ise oğluna “Hiçbir şey, sadece beni kızdırdı” dediği, ardından da “Sen benimsin, onun değil” ifadelerini kullandığı öğrenildi.

POLİS KISA SÜREDE YAKALADI

Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtları doğrultusunda zanlıyı gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Haberler.com