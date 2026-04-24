Haberler

Kız kaçırma kavgası cinayetle bitti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında kız kaçırma meselesi nedeniyle çıkan silahlı kavgada 18 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesine bağlı Mezopotamya Mahallesi’nde kan donduran bir olay yaşandı. 

KIZ KAÇIRMA KAVGASINDA 18 YAŞINDAKİ MEHMET ÖLDÜRÜLDÜ

İddiaya göre kız kaçırma meselesi nedeniyle iki grup silahlı kavga çıktı. Olayda 18 yaşındaki Mehmet Angay’ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenirken, 2 kişi de yaralandı. 

2 YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipler sevk edildi. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

