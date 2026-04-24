Tuvalet çöktü, turist 2 metre derinliğindeki atık çukuruna düştü
Avustralya’da bir turist, açık hava tuvaletinin çökmesi sonucu yaklaşık 2 metre derinliğindeki atık çukuruna düştü. Telefon sinyali olmadığı için ailesi yardım aramaya giderken kadın 3 saat mahsur kaldı. Zorlu operasyonla kurtarılan turist hastaneye kaldırılırken, olay bölgedeki altyapı ve güvenlik eksikliklerini gündeme taşıdı.
Avustralya’nın iç kesimlerinde yaşanan olay, turizm noktalarındaki güvenlik tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Doğada mola veren bir turist, kullandığı açık hava tuvaletinin çökmesi sonucu metrelerce derinlikteki atık çukuruna düştü.
ZEMİN ÇÖKTÜ, ÇUKURA DÜŞTÜ
Canberra’dan ailesiyle seyahat eden kadın, Henbury Meteorites Conservation Reserve bölgesinde “drop toilet” olarak bilinen açık sistem tuvaleti kullanmak istedi. Ancak paslanmış zeminin çökmesiyle yaklaşık 2 metre derinliğindeki atık çukuruna düştü.
3 SAAT MAHSUR KALDI
Telefon sinyalinin olmadığı bölgede ailesi yardım bulmak için en yakın yerleşim yerine gitmek zorunda kaldı. Kadın, yoğun atık içinde yaklaşık 3 saat boyunca mahsur kaldı.
ZORLU KURTARMA OPERASYONU
Olay yerine ulaşan ekipler, tuvaleti sökerek çukura halat indirdi. Yaklaşık 45 dakika süren operasyonla kadın, bir arazi aracı yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
SAĞLIK KONTROLÜNE ALINDI
Olayın ardından “şok geçirdiği” belirtilen kadın, hafif yaralarla hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, bölgede kullanılan tuvaletin güvenlik gerekçesiyle kapatıldığını ve olayla ilgili inceleme başlatıldığını açıkladı.
SAĞLIK RİSKİ VE TEPKİLER
Uzmanlar, insan atığına maruz kalmanın enfeksiyon, parazit ve hepatit gibi ciddi sağlık riskleri taşıdığına dikkat çekti. Olayın ardından sosyal medyada çok sayıda kullanıcı benzer korkularını dile getirirken, bölgedeki altyapı eksikliği eleştirildi.