Görüntü Çin'in Sincan bölgesinden! Devasa bir toz bulutu oluştu

Görüntü Çin’in Sincan bölgesinden! Devasa bir toz bulutu oluştu Haber Videosunu İzle
Görüntü Çin’in Sincan bölgesinden! Devasa bir toz bulutu oluştu
Çin’in Sincan bölgesinde etkili olan kum fırtınası, gökyüzünü kaplayan dev bir toz bulutuna neden oldu. Görüntülerde hızla ilerleyen toz kütlesinin yerleşim alanlarını etkisi altına aldığı ve görüş mesafesini ciddi şekilde düşürdüğü görüldü. Bölgenin kurak yapısı nedeniyle sık yaşanan bu doğa olayı, günlük yaşamı ve ulaşımı olumsuz etkiledi.

  • Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde kum fırtınası devasa bir toz bulutu oluşturdu.
  • Toz bulutu görüş mesafesini ciddi şekilde azalttı ve yetkililer vatandaşları dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.
  • Kum fırtınası ulaşımı aksattı ve günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nde etkili olan kum fırtınası, devasa bir toz bulutunun oluşmasına neden oldu. Bölgeden paylaşılan görüntülerde, gökyüzünü tamamen kaplayan yoğun toz kütlesi dikkat çekti.

GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ

Görüntülerde, hızla ilerleyen toz bulutunun yerleşim alanlarını kısa sürede etkisi altına aldığı, görüş mesafesinin ciddi şekilde azaldığı görüldü. Yetkililerin, fırtına sırasında vatandaşlara dışarı çıkmamaları yönünde uyarılarda bulunduğu belirtildi.

BÖLGEDE SIK GÖRÜLEN DOĞA OLAYI

Dış basında yer alan haberlere göre, Sincan bölgesi geniş çöl alanları ve kurak iklimi nedeniyle kum fırtınalarına sıkça sahne oluyor. Özellikle ilkbahar aylarında artan rüzgarlarla birlikte bu tür dev toz bulutlarının oluşabildiği ifade ediliyor.

ULAŞIM VE GÜNLÜK HAYAT ETKİLENDİ

Kum fırtınasının bazı bölgelerde ulaşımı aksattığı ve günlük yaşamı olumsuz etkilediği bildirildi. Yetkililer, hava koşullarının normale dönmesinin ardından temizlik ve hasar tespit çalışmalarının başlatılacağını açıkladı.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
