Haberler

Spor giyim devi Nike yaklaşık 1400 kişiyi işten çıkaracak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Nike, küresel operasyonlarında yeniden yapılanmaya giderek yaklaşık 1400 kişilik iş gücü azaltımı planladığını duyurdu. Şirket içi notta, bu adımın rekabet gücünü artırmak ve uzun vadeli kârlı büyüme sağlamak amacıyla atıldığı belirtildi.

  • Nike, yeniden yapılanma kapsamında yaklaşık 1400 çalışanı işten çıkaracak.
  • İşten çıkarmaların büyük bölümü teknoloji ekiplerini etkileyecek.
  • Şirket, ekip yapıları ve çalışma lokasyonlarında değişiklik yapacak.

Spor giyim devi Nike, küresel operasyonlarında önemli değişikliklere gidiyor. Şirket, yeniden yapılanma kapsamında yaklaşık 1400 çalışanla yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

ŞİRKET İÇİ NOTLA DUYURULDU

Nike’ın Operasyonlardan Sorumlu Üst Yöneticisi Venkatesh Alagirisamy tarafından çalışanlara gönderilen notta, yapılacak değişikliklere ilişkin detaylar paylaşıldı. Notta, şirketin temellerini güçlendirmek, rekabet gücünü artırmak ve uzun vadeli kârlı büyüme sağlamak amacıyla yeni bir modele geçileceği belirtildi.

EKİP YAPILARI VE LOKASYONLAR DEĞİŞECEK

Yapılan açıklamada, bu dönüşüm sürecinin ekip yapılarında, çalışma lokasyonlarında ve çalışan sayısında değişikliklere yol açacağı ifade edildi. Şirketin operasyonel yapısında daha verimli bir sistem hedeflendiği vurgulandı.

EN ÇOK TEKNOLOJİ EKİPLERİ ETKİLENECEK

İş gücünde planlanan yaklaşık 1400 kişilik azaltımın büyük bölümünün teknoloji alanındaki çalışanları kapsayacağı kaydedildi. Kararın, şirketin dijital ve operasyonel stratejilerini yeniden şekillendirme sürecinin bir parçası olduğu belirtildi.

Kaynak: Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

