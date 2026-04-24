Trump'ın "vur" emri altın fiyatlarını vurdu! 4 hafta sonra ilk yaşanabilir

ABD Başkanı Donald Trump'ın "vur" emri altın fiyatlarını altüst etti. Küresel gerilim artarken altın fiyatları 4 haftalık yükselişin ardından haftayı yüzde 3'lük bir düşüşle kapatmaya hazırlanıyor. Şu an ons altın 4 bin 684 dolar, gram altın 6 bin 779 TL, çeyrek altın ise 11 bin 88 TL'den işlem görüyor.

  • Trump, ABD Donanması'na Hürmüz Boğazı'na mayın döşeyen tüm tekneleri vurma emri verdi.
  • Ons altın, 4 haftalık yükseliş serisinin ardından haftalık bazda %3 düşüşle 4.684 dolardan işlem görüyor.
  • Gram altın 6.764 liradan, çeyrek altın ise 11.088 liradan işlem görüyor.

ABD Başkanı Donald Trump’ın Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmelere ilişkin verdiği “vur” talimatı küresel piyasalarda sert dalgalanmalara yol açtı. Trump, ABD Donanması’na boğaza mayın döşeyen tüm teknelerin vurulması yönünde emir verdiğini açıklarken, bölgede tansiyon hızla yükseldi.

Trump açıklamasında, “ABD Donanmasına, Hürmüz Boğazı’na mayın döşeyen her türlü tekneyi vurmasını emrettim. Hiç tereddüt edilmeyecek. Mayın temizleme gemilerimiz şu anda boğazı temizliyor” ifadelerini kullandı.

4 HAFTALIK YÜKSELİŞ BİTİYOR

Orta Doğu’da artan jeopolitik riskler ve enerji fiyatlarında yükseliş beklentisi, küresel enflasyon endişelerini tetikledi. Bu gelişmeler güvenli liman olarak görülen altına yönelimi sınırlarken, fiyatlarda düşüş eğilimi öne çıktı. 

Geçtiğimiz cuma günü 4 bin 829 dolardan kapanış yapan ons altında haftalık kayıp yüzde 3'lük bir düşüşe doğru ilerliyor. Böylelikle ons altın 4 haftadır süren yükseliş serisinde ilk defa haftayı düşüşle kapatma ihtimaline doğru gidiyor. 

ONS ALTIN

Haftanın son işlem gününe girilirken ons altın güne 4 bin 700 dolarla başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 658 dolar, en yüksek 4 bin 711 dolar seviyesini test eden ons altın şu an 4 bin 684 seviyesinden işlem görüyor.

GRAM ALTIN

Yurt içinde gram altın da küresel fiyatlara paralel olarak düşüş gösterdi. Güne 6 bin 778 liradan başlayan gram altın, gün içinde 6 bin 740 lira ile 6 bin 816 lira aralığında hareket etti. Gram altın, son işlemlerde 6 bin 764 lira seviyesinde alıcı buluyor.

ÇEYREK ALTIN

Güne 11 bin 84 liradan başlayan çeyrek altın gün içinde en düşük 11 bin 20 lira, en yüksek 11 bin 145 lira seviyesini test etti. Çeyrek altın şu an 11 bin 88 liradan işlem görüyor. 

Çağla Taşcı
