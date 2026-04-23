İsrail basını, Lübnan'daki İsrail askerlerinin ev ve dükkanları yağmaladığını yazdı

İsrail basınında, Lübnan'ın güneyindeki İsrail askerlerinin, komutanlarının bilgisi dahilinde evler ve dükkanların yağmalandığı yönündeki ifadelerine yer verildi.

İsrail merkezli Haaretz gazetesinin ismi verilmeyen İsrail askerlerinin tanıklığına dayandırdığı haberinde, Lübnan'ın güneyindeki ev ve dükkanlarda yağma eylemlerinin yapıldığına dikkati çekildi.

Tanıklıklara göre, Lübnan'da bulunan motosiklet, televizyon, tablo, kanepe ve halı hırsızlığı yaygın ve sık görülen bir olay haline geldi.

Sahadaki en üst ve en alt kademedeki komutanların, hırsızlıkların idrakinde ancak bunları engellemek için herhangi bir önlem almıyor.

Ayrıca askerler herhangi bir gizleme çabası göstermeden yağmaladıkları malları araçlarına yükleyip Lübnan'dan ayrılıyor. Askerler, "denetim eksikliği" nedeniyle yağmanın giderek arttığını ifade ediyor.

"İster sigara ister televizyon, herhangi bir şey alınabilir"

Bunun "çılgınca bir durum" olduğunu kaydeden askerlerden biri, "Herhangi biri herhangi bir şeyi alabilir; ister televizyon, ister sigara, ister bir alet olsun, hemen arabasına koyar veya bir kenara saklar. Bu bir sır değil. Herkes görüyor ve biliyor." ifadesini kullandı.

Bazı komutanların bu durumu görmezden geldiğini bazılarının da kınasa da hırsızları cezalandırmaktan imtina ettiğini kaydeden asker, "Tabur komutanı ve tugay komutanının her şeyin farkında olduğunu; ne şikayet ettiğini ne de kızdığını" belirtti.

Bir başka asker de komutanlardan birinin eşyalarla yüklü bir ciple ayrılan askerleri yakaladığını; yüzlerine karşı bağırdığını; çaldıklarını atmaları emrini verdiğini aktararak ancak meselenin bununla sınırlı kaldığını; askerler hakkında herhangi bir soruşturma açılmadığını ifade etti.

Başka bir asker ise "durumun tehlikeli olduğunu ancak komutanların bir şey yapmadığını" aktardı.

Asker, "Kanunların uygulanmasındaki gevşeklik çok net bir mesaj veriyor. Birini görevden alsalar ya da hapse atsalar veya sınıra askeri polis konuşlandırsalar, bu durum hemen sona erer ancak ceza olmayınca (yağmanın teşviki yönünde) mesaj açık." ifadesini kullandı.

Disiplinsiz bir ordu

Habere göre, askerler, yağma olaylarının boyutunun birlikler arasında farklılık gösterdiğini; bazılarında neredeyse hiç görülmezken, diğerlerinde yaygın şekilde yaşandığını; bu durum ise komutanların kuralları uygulamasına bağlı olduğunu aktardı.

Lübnan'ın güneyindeki yedek kuvvetlerin 500 günden fazla görev yaptığına işaret eden asker, komutanların rütbesi ne olursa olsun yedek askerlere hapis cezası vermediğini belirtti.

Asker, "komutanların ordudaki disiplinin çöktüğünün farkında olduğunu, etkileri olmadığını bildiğini; bu nedenle askerlerin bir sonraki görev döneminde geri gelmesi için her şeyi sessizce örtbas etmeyi tercih ettiğini" aktardı.

Saldırıların yol açtığı yıkım, yağmayı yaygın hale getiriyor

Askerlerin aktardığına göre, yağma eylemleri, saldırıların altyapı ve mülklerde yol açtığı geniş çaplı yıkım nedeniyle daha da yaygınlaşıyor.

İsrailli askerlerin, "Bunu alsam ne fark eder? Zaten her halükarda yıkılacak" düşüncesiyle hareket ettiği aktarıldı.

Gazete haberinde, Hizbullah mensuplarının çoğunun kuzeye çekilmesiyle birlikte, askerlerin büyük kısmının artık yoğun çatışmalara dahil olmadığına, terkedilmiş sivil bölgelerde uzun süredir vakit geçirdiğine; bunun da yağma olaylarının artıran faktörler arasında yer aldığına işaret edildi.

Ayrıca İsrail ordusunun habere, "disiplin ve adli işlemler uygulandığı; askeri polisin sınır bölgelerinde denetimler yaptığı" şeklinde yanıt verdiği aktarıldı.

Buna karşın gazete haberinde, yağmayı engellemek için Lübnan'ın güneyindeki çıkış bölgelerindeki yerleştirilen askeri polis noktalarının bazılarının kaldırıldığı bilgisine yer verildi.

İsrail ordusu, ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki köylerde işgal ve yıkımlara devam ediyor

İsrail ordusu, 18 Nisan'da Lübnan'ın güneyinde işgal ettiği alanlarda Gazze Şeridi'nde olduğu gibi "Sarı Hat" oluşturduğunu açıklamıştı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkese rağmen oluşturulan bu hat çevresinde saldırılara devam edildiği belirtilmişti.

Gazze'dekine benzer şekilde Lübnan'ın güneyinde de işgal ettiği bölgeleri kapalı askeri alanlara dönüştüren İsrail ordusu, duyurulan "Sarı Hat"tın güneyindeki 55 köyü işgal altında tutuyor.

Öte yandan bazı Hizbullah mensuplarının Lübnan'da yeni oluşturulan hatta yaklaştığını öne süren İsrail ordusu, geçici ateşkese rağmen bazı bölgelere hava ve kara saldırıları düzenlediğini açıklamıştı.

İsrail ile Lübnan arasında 10 gün süreyle geçerli olacak geçici ateşkes, 17 Nisan'da yürürlüğe girmişti.

Kaynak: AA