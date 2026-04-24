Çocuk suçluların cezaları artıyor! Aileler de bedel ödeyecek

Suç işleyen çocuklar hakkındaki yeni yasal düzenlemeyle ilgili çalışmalarda sona gelindi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde iki ayrı toplantı yapıldı. Hukukçu kurmayların katıldığı toplantıda, taslağın çerçevesi çizildi. Suç işleyen çocuklarla ilgili düzenlemelerin ayrı bir paket olarak getirilmesi planlanıyor.

Henüz son şekli verilmeyen taslağa göre, mevcut yasada suça karışan çocukların cezalandırılmasıyla ilgili yer alan yaş aralığı değişmeyecek. Ancak, 15-18 yaş aralığına uygulanan cezalarda ciddi artışa gidilecek.

Mevcut durumda, ağırlaştırılmış müebbet hapsi gerektiren suçlarda çocuklara 24 yıl, müebbet hapis cezasını gerektiren durumlarda çocuklara 15 yıl hapis cezası verileceği belirtiliyor. Buradaki ceza üst sınırı 27 yıla çıkacak, alt sınırın da yükseltilmesi planlanıyor.

KASTEN ADAM ÖLDÜRMEDE TAKDİR HAKİMDE

Ayrıca, 15-18 yaş aralığında kasten adam öldürme suçu işleyenlerin indirimden yararlandırılmaması ve cezalarını yetişkinler gibi çekmeleri için hakime takdir yetkisi tanınacak. Hakim, suçun işleniş şekline ve arkasındaki asıl sebebe bakarak tıpkı yetişkinler gibi ceza verebilecek.

AİLEYE CEZA, ŞİKAYETE BAĞLI OLMAKTAN ÇIKACAK

Ailelerin yükümlülükleri de artırılacak. Mevcut yasalarda “şikayete bağlı” olan dava açma süreci, şikayete bağlı olmaktan çıkarılıp, doğrudan kamu davasına dönüşecek.

Mevcut yasada “Aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali” başlığı altında düzenlenen maddede, “Aile hukukundan doğan bakım, eğitim veya destek olma yükümlülüğünü yerine getirmeyen kişi, şikayet üzerine, bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır” deniyor.