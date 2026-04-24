Haberler

Ferdi Atuner'in cenazesinde gerginlik! Damadı ve ünlü oyuncu arasında kavga çıktı

Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Usta tiyatrocu ve opera sanatçısı Ferdi Atuner, 82 yaşında hayatını kaybetmişti. Atuner, dün son yolculuğuna uğurlandı. Ferdi Atuner için AKM'de düzenlenen anma töreninde oyuncu Şehnaz Dilan ile Ferdi Atuner’in damadı arasında kavga çıktı.

  • Tiyatro, dizi ve sinema oyuncusu Ferdi Atuner 82 yaşında kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.
  • Ferdi Atuner'in cenaze töreninde kızı İlayda Atuner, damadı ve oyuncu Şehnaz Dilan arasında tartışma çıktı.
  • Ferdi Atuner, 'Olacak O Kadar', 'Çocuklar Duymasın', 'En Son Babalar Duyar' gibi yapımlarda rol aldı.

Tiyatro, dizi ve sinema dünyasının tanınan isimlerinden Ferdi Atuner, 82 yaşında hayatını kaybetti. Ailesi, sanatçının kalp krizi nedeniyle vefat ettiğini açıkladı.

Uzun süredir sağlık sorunları yaşadığı bilinen İstanbul Devlet Opera ve Balesi sanatçısı Ferdi Atuner’den acı haber geldi. Sanatçının vefatı, sanat camiasında büyük üzüntü yarattı.

“EN SEVDİĞİ YERDE BİZE VEDA EDİYOR”

Ferdi Atuner için Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen törende duygusal anlar yaşandı. Sanatçının kızı İlayda Atuner, yaptığı konuşmada “Tarifsiz bir acı benim için. Sanata kendini adamış biriydi. En sevdiği yerde de veda ediliyor. Bundan sonrası mekânı cennet olsun” ifadelerini kullandı.

AKM’DE TÖREN SIRASINDA GERGİNLİK

Taksim AKM’de düzenlenen anma töreni sırasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı. Oyuncu Şehnaz Dilan ile Ferdi Atuner’in damadı arasında tartışma çıktığı öğrenildi. Tartışmaya İlayda Atuner de dahil olurken, yaşananlar törene damga vurdu.

Olay sırasında oyuncu Asena Keskinci’nin sahnede konuşma yapmak üzere olduğu belirtildi. Gerginliğin kısa sürede sona erdiği aktarıldı.

SANAT DÜNYASINDA İZ BIRAKTI

Ferdi Atuner, kariyeri boyunca birçok önemli projede yer aldı. Levent Kırca ile birlikte rol aldığı “Olacak O Kadar” programıyla geniş kitleler tarafından tanındı. “Çocuklar Duymasın”, “En Son Babalar Duyar”, “Reyting Hamdi”, “Ayrılsak da Beraberiz” ve “Çılgın Bediş” gibi yapımlarda da rol aldı.

Tiyatro ve sinemanın yanı sıra seslendirme çalışmalarıyla da bilinen Atuner, uzun yıllar İstanbul Devlet Opera ve Balesi’nde sanatçı olarak görev yaptı.

Abdullah Karlıdağ
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

