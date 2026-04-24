Polis memurundan sara nöbeti geçiren kadına duyarlı müdahale

Polis memurundan sara nöbeti geçiren kadına duyarlı müdahale
Tekirdağ Çorlu Hükümet Konağı önünde sara nöbeti geçiren bir kadını fark ederek, yere yığılmak üzereyken kolundan tutan Çorlu Kaymakamlığı'nda görevli polis memurunun duyarlı davranışı takdir topladı.

Tekirdağ Çorlu Hükümet Konağı önünde sara nöbeti geçiren bir kadını fark ederek, yere yığılmak üzereyken kolundan tutan Çorlu Kaymakamlığı'nda görevli polis memurunun duyarlı davranışı takdir topladı.

Olay 17 Nisan Cuma günü yaşandı. Çorlu Hükümet Konağı önünde yürüyen bir kadın, sara nöbeti geçirdi. Çorlu Kaymakamlığı protokol girişinde görevli polis memuru Aslan Mehmet İyidoğan, sendeleyerek yürüyen kadının rahatsızlık geçirdiğini düşünüp hızlıca yanına doğru gitti.

Polis memuru İyidoğan, yere yığılmak üzere olan genç kadını son anda kolundan tutarak, olası kafa yaralanması veya travma geçirmesine engel oldu. Polis memuru Aslan Mehmet İyidoğan'ın duyarlı davranışı çevredeki vatandaşlardan da takdir topladı. Nöbet geçiren kadın, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Ermenistan'da bayrağımıza alçak saldırı! Paşinyan'dan açıklama var

Ermenistan'da bayrağımıza alçak saldırı! Paşinyan'dan açıklama var
Trump: Lübnan'da ateşkes 3 hafta uzadı

Netanyahu bir kez daha kabul etti, ateşkes uzatıldı
Canlı yayında iç çamaşırı görünen komedyenden sunucuya şok yanıt: Sadece senin için...

İç çamaşırı görünen komedyenden sunucuya şok yanıt: Sadece senin için
Farklı bir takım ismi verdi! Devlet Bahçeli'den ''Galatasaray mı Fenerbahçe mi?'' sorusuna şaşırtan cevap

''Galatasaray mı Fenerbahçe mi?'' sorusuna herkesi şaşırtan cevap
Türkiye Kupası'nda yarı final eşleşmeleri belli oldu

Yarı final eşleşmeleri belli oldu
Bakan Osman Aşkın Bak, ''Şampiyon Cimbom'' sözlerine açıklık getirdi

Neden "Şampiyon Cimbom" dediğini açıkladı
Canlı yayında iç çamaşırı görünen komedyenden sunucuya şok yanıt: Sadece senin için...

İç çamaşırı görünen komedyenden sunucuya şok yanıt: Sadece senin için
Cani, 3 aylık hamile Helin'i 'Sana çiçek alacağım' diyerek kandırıp öldürmüş

3 aylık hamile Helin'i öldüren cani, genç kadını böyle tuzağa çekmiş
Brent petrol yeniden 100 doları geçti

Orta Doğu'dan gelen haberle aniden uçuşa geçti