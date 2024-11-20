Yenidoğan çetesinin yargılandığı dava devam ediyor

İstanbul'da çok sayıda bebeğin ölümüne neden olmakla suçlanan 47 sanığın yargılandığı davanın duruşması 3. gününde sürüyor.

Bakırköy Adliyesi 22. Ağır Ceza Mahkemesi Salonu'nun kapasitesinin yetersiz olması sebebiyle konferans salonunda görüldü. Duruşmaya, Fırat Sarı ve İlker Gönen'in de aralarında bulunduğu 22 tutuklu sanık, 17 tutuksuz sanık ve taraf avukatları hazır bulundu. Bazı tutuksuz sanıklar ise bulundukları şehirlerdeki adliyelerden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Gazeteci Rojda Altıntaş, bugün görülen duruşmada, üç gündür devam eden duruşmada adı geçen ve artık hayatta olmayan Michelle Nwando Opara ile Mive Serdarova gibi bebeklerin savunmasını üstlenen bir avukat olmadığını aktardı.

Akşam saatlerinde verilen aranın ardından savunma sırası Birinci Hastanesi müdürü olarak çalışan tutuklu sanık Emine Avcı'ya geldi. Mahkeme Başkanı, sanığa "Serdarov Bebeğin ölümüne ilişkin ne biliyorsun?" diye sordu. Sanık Avcı, 1,5-2 aylık sürede hastanede yattığını biliyorum. Türkmenistanlı bir hastaydı, eksini 1 ya da 2. gün teslim aldı" şeklinde yanıtladı. Duruşmada sanık ve mahkeme başkanı arasındaki diyalog şöyle devam etti:

Mahkeme Başkanı:

- Hasan Basri Gök ile bir tartışma yaşamışsınız. Hasan Basri, hastanede illegal olaylardan bahsediyor.

Emine Avcı:

Orada beni tehdit etti çünkü mevcut durumu ortaya çıkardım. Hastane yönetimine ileteceğim için böyle davrandı. Hasan Basri Gök'ü tanımıyorum. Hakan Doğukan Taşçı benim numaramı kendisiyle paylaşmış.

Mahkeme Başkanı:

- Opara Bebek ile ilgili Hakan Doğukan ile bir konuşmanız var.

Emine Avcı:

Biz hastane yöneticileri olarak hasta kabullerini bilmezdik. Fırat Sarı tarafından hastaneye yerleştirilen bir kişi olan Hakan Doğukan Taşçı, bu süreçlerde görev alıyordu. Opara Bebeğin Birinci Hastanesi'ne getirilmesinden başhemşirenin haberi bile yoktu. Sorumlu doktor Şeyhmuz Çelik de hastanede değildi, annesi yoğun bakımdaydı.

Duruşma Savcısı:

- Hakan Doğukan ile "Ali Bey dedi ki teslim etme, yarına kadar zaman kalsın" diyorsun. Buradan anladığım kadarıyla bebeğin dosyasını teslim etmeyip zaman kazanmaya çalışıyorsun. Açıklar mısın?

Emine Avcı:

Opara Bebek ile ilgili denetimdeki bir konuşma. Dosya fiziken o gün denetime gelen kişiler tarafından alındı.

Savcı:

- "Ali Bey dedi ki zaman kazansın" demişsin. Bu Ali Aksu değil mi?

(Ali Aksu, Birinci Hastanesi'nde mesul müdürü)

Emine Avcı:

Evet ama konuşmadık.

Savcı:

- İddianamede, Opara Bebeğin ölümünden sonra dosyalarda epikrizleri uydurmak için sabahlara kadar hastanede çalışıp Ali Aksu ile birlikte düzenleme yaptığınız yazıyor.

Emine Avcı:

Bunlar arşive kaldırılmış dosyalar. Faturalandırılma işlemi bittiyse zaten söz konusu değil.

Savcı:

- Beni anlamadınız. Benim anladığım, yazılan bu usulsüzlükler dosyada yok. Değişiklik yazılarak SGK'dan para alınmış. Sen sabahlara kadar bu nedenle çalıştın mı?

Emine Avcı:

1 gün fotokopi için çalıştık.