Pakistan'da Imran Khan'ın tutuklanması protesto edildi

Pakistan Eski Başbakanı Imran Khan'ın gözaltına alınma kararının ardından destekçileri sokağa çıkıp protesto etti.

Pakistan'da eski Başbakan Imran Khan'In yolsuzluk suçlamasıyla tutuklanmasının ardından ülke genelinde gerilim arttı. Pakistan'ın Lahor kentinde Khan destekçileri, Khan'ın "el-Qadir Trust" (Rüşvet) ile ilgili bir davada tutuklanması üzerine protesto çağrısında bulundu. Çağrı üzerine Imran Khan'In destekçileri sokağa döküldü. Imran Khan'ın tutuklama kararı protesto edildi. Protestolar sırasında 20 kişinin gözaltına alındığı bildirilirken protestoların yaşandığı Lahor'da yollar trafiğe kapatıldı. Pakistan'ın iiman kenti Karaçi'de de sokaklara dökülen Khan destekçilerinin ana yolu kapattığı ifade edildi.

Mahkeme binasına bugün çevik kuvvet aracılığıyla getirilen ve mahkemeden sürüklenerek çıkarılan Khan, geçen yıl nisan ayında parlamentoda güven oylamasını kaybetmesinin ardından iktidardan düşmüştü. Görevdeyken devlet hediyelerini satmak ve varlıklarını gizlemekle suçlanan Khan hakkında davalara katılmadığı için 13 Mart'ta iki ayrı tutuklama kararı çıkarılmıştı. Eski başbakan bu yılın Ekim ayında yapılacak erken ulusal seçimler için kampanya yürütüyor. - LAHOR