Ödemiş'teki yangından acı haber! Orman işçisi şehit oldu

İzmir Ödemiş'teki yangına müdahale eden orman işçisi İbrahim Demir şehit oldu.

ÖDEMİŞ'TE ALEVLERE KARŞI ZAMANLA MÜCADELE

Ödemiş'in Tosunlar Mahallesi'nde dün akşam saat 21.05'te çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle geniş bir bölgeyi etkisi altına aldı. Gece boyunca ekipler yangını kontrol altına alabilmek için karadan müdahalede bulundu. Alevlerin ulaştığı Tosunlar, Suçıktı, Köseler, Üzümlü mahalleleri tahliye edildi. Ekiplerin tüm müdahalesine rağmen, şiddetli rüzgar sebebiyle yangın henüz kontrol altına alınamadı.

ORMAN İŞÇİSİ ŞEHİT OLDU

Yangın bölgesinden bu sabah İbrahim Erkan isimli 81 yaşında yatalak yaşlı adamın dumandan etkilenerek hayatını kaybettiği yönünde gelen acı haberden sonra, bir acı haber daha geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan İzmir'e gelerek Ödemiş'teki orman yangınına müdahale eden dozer operatörü İbrahim Demir (39), araç arıza yapınca alevlerin arasında kaldı. Olayda İbrahim Demir hayatını kaybederken, mesai arkadaşı Ragıp Şahin ise ağır yaralandı. Vücudunda ikinci derece yanık oluşan Ragıp Şahin, hastanede tedavi altına alındı.

Bu arada, vefat eden İbrahim Demir'in evli ve 2 çocuk babası olduğu, 2008 yılında Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde göreve başladığı öğrenildi.

BAKAN YUMAKLI'DAN AÇIKLAMA

Tarım Ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Orman işçimiz İbrahim Demir, İzmir Ödemiş'teki yangında yeşil vatanı korumak için mücadele verirken şehit olmuştur. Yeşil Vatan'ı canı pahasına savunan kardeşimize Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabır diliyorum.

Orman camiamızın ve milletimizin başı sağ olsun. Aynı yangın bölgesinde yaralanan şoför Ragıp Şahin kardeşimize de acil şifalar diliyorum." dedi.

ALAÇATI-ZEYTİNLER KAVŞAKLARI TRAFİĞE KAPATILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'ndan da açıklama geldi. Bakan Uraloğlu açıklamasında şunları söyledi: "Çeşme Ildırı bölgesindeki orman yangını sebebiyle Alaçatı-Zeytinler kavşakları arası trafiğe kapatılmış olup trafik her iki yönde de D300 Devlet Yolu'ndan sağlanmaktadır.

İzmir, Aydın, Bilecik, Hatay ve Manisa illerimizde çıkan orman yangınlarında 11 ayrı lokasyonda Karayolları Genel Müdürlüğümüze bağlı; 71 Personel, 53 Makine Ekip ve Ekipmanla yangın söndürme faaliyetlerine destek verilmiştir.

Devletimizin tüm birimleri olarak; ilgili Bakanlıklarımız ve bağlı kurumlarımız başta olmak üzere, valiliklerimiz, belediyelerimiz ve tüm kuruluşlarımızla yangınla her türlü mücadeleyi sürdürüyoruz."

ÇEŞME'DE YANGIN DEVAM EDİYOR

Çeşme'de bölgedeki bazı evler tahliye edilirken 6 uçak, 18 helikopter ve çok sayıda kara aracı ile ekipler alevleri kontrol altına almaya çalıştı. Seferihisar bölgesinden gönüllü ekiplerin de destek verdiği söndürme çalışmaları sonuç vermeyince, alevlerin tehdit ettiği Germiyan, Karaköy ve Nohutlu köyleri boşaltıldı. Orman Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, sabah gün doğumuyla birlikte bölgede havadan 2 uçak ve 6 helikopter, 39 arazöz, 14 su ikmal ve 4 dozer ile yangına müdahale sürüyor.

İNSANLAR TEKNELERLE TAHLİYE EDİLİYOR

Yangın hızla ilerlerken, Çeşme'den gelen görüntüler korkuttu. Alevlerden kaçan insanların teknelerle tahliye edildiği görüldü.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞINDAN AÇIKLAMA

İletişim Başkanlığı'ndan da konuya ilişkin açıklama geldi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "1 Ocak 2025'ten bu yana 1.295'i ormanlık alanda, 1.720'si orman dışı alanda olmak üzere 3.015 yangın meydana gelmiştir.

Yangınlar yüksek sıcaklık, düşük nem ve şiddetli rüzgâr nedeniyle son 1 haftada yoğun olarak yaşanmıştır.

Bu zaman diliminde (26 Haziran-3 Temmuz) 576 adet orman yangını meydana gelmiştir. Bu yangınlardan 331'i orman dışı alanda başlayıp ormana sirayet etmiştir.

Son bir hafta içinde İzmir Aliağa, Bornova, Menderes, Gaziemir, Seferihisar; Manisa Akhisar, Kula, Ahmetli, Hatay Antakya, Bolu Göynük, Adana Kozan, Bursa Mustafakemalpaşa, Sakarya/Bilecik sınırındaki yangın ile Bilecik Vezirhan'da meydana gelen yangınlar büyük nitelenebilecek yangınlardan oluşmuştur. Bu yangınların da içinde olduğu toplam 574 yangın kontrol altına alınmıştır.

Bu yangınlarda 27 uçak ve 105 helikopterimiz toplam 8.884 sortide 29.575 ton su kullanmıştır. Ayrıca 25 bin personelimiz, 6.000'e yakın arazöz, ilk müdahale aracı ve iş makinası ile yangınlara etkin şekilde müdahale edilmiştir.

Şu an itibarıyla İzmir Çeşme, Ödemiş ve Buca ile İstanbul Silivri yangınları devam etmektedir. Yangınları Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü tarafından yoğun şekilde kontrol altına alma çalışmaları sürmektedir. Yangınlara uçaklar, helikopterler, arazözler, ilk müdahale araçları, iş makinalarından oluşan kara unsurları ile itfaiye, ilk yardım, emniyet, AFAD ekip ve araçlarıyla müdahale edilmektedir."

YANGIN ÇEŞME OTOYOLUNA ULAŞTI

Saatteki hızı yer yer 80 kilometreyi aşan rüzgar, çalışmaları zorlaştırdı. Rüzgarın etkisiyle alevlerin büyüdüğü yangın ulaşıma kapatılan Çeşme otoyolunu sardı.

BAZI YOLLAR KAPATILDI

İzmir-Çeşme Otoyolu'nda Çeşme yönünde Zeytinler gişeleri, İzmir yönünde ise Alaçatı gişeleri mevkilerinde yol ulaşıma kapatıldı. Eski Çeşme Yolu'nda da Çeşme'den Urla yönünde Kutlu Aktaş Barajı, Urla'dan Çeşme yönünde ise Zeytinler Kavşağı mevkilerinde araç geçişlerine izin verilmiyor. Çeşme'ye ulaşımın İYTE kavşağından Karaburun ve Ildır güzergahı üzerinden sağlandığı bildirildi.

ÖDEMİŞ'TEKİ YANGINDA 3 KIRSAL MAHALLE TEHLİYE EDİLDİ

Öte yandan Ödemiş'in Tosunlar Mahallesi'nde de dün akşam saat 21.05'te yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle geniş bir bölgeyi etkisi altına aldı. Gece boyunca ekipler yangını kontrol altına alabilmek için karadan müdahalede bulundu. Alevlerin ulaştığı Tosunlar, Suçıktı ve Köseler mahalleleri tahliye edildi. Gün doğumuyla birlikte bölgede 2 uçak, 9 helikopter, 35 arazöz, 9 su ikmal ve 4 dozer ile yangına müdahalenin sürdüğü bildirildi.

YAŞLI ADAM YANGINDA HAYATINI KAYBETTİ

Suçıktı Mahallesi'ndeki tahliyeler sırasında alevlerin küle çevirdiği bir evde iddiaya göre yanmış bir ceset bulundu. Cesedin yatalak hasta 81 yaşındaki İbrahim Erkan'a ait olduğu öğrenildi.

EŞİ YARDIM BULMAK İÇİN EVDEN ÇIKMIŞ

Talihsiz adamın eşiyle birlikte yaşadığı, yangın sırasında eşinin yardım bulmak için evden ayrılmak zorunda kaldığı ifade edildi.

"YANGINLARIN ELEKTRİK HATLARINDAN ÇIKTIĞINA İLİŞKİN SOMUT BULGU BULUNMAMAKTADIR"

Öte yandan, Gediz Elektrik Dağıtım şirketi de yangınlara ilişkin açıklama yaptı. Şirket, bölgedeki yangınların elektrik hatlarından çıktığına dair somut bulgu bulunmadığını belirtti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Ülkemizde etkisi devam eden orman yangınları hepimizi derinden üzmüştür. Yangınlarda hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyor; acımızı paylaşan tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.

Kamuoyuna yansıyan bazı haberlerde, yangınların elektrik kaynaklı olduğuna dair iddialara yer verildiği görülmektedir. Öncelikle kesin bir şekilde ifade etmek isteriz ki, sahada gerçekleştirilen ilk değerlendirmelere göre bölgemizdeki yangınların elektrik hatlarından çıktığına ilişkin somut bulgu bulunmamaktadır."