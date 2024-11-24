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İstanbul'da katliam: 4 kişiyi öldürüp intihar etti

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İstanbul Büyükçekmece'de Bahtiyar Aladağ isimli kişi, aralarında anne ve babasının da olduğu 4 kişiyi silahla vurarak öldürdü. Aladağ, kaçtığı Esenyurt'ta aracın içinde kuzenini vurup intihar etti. Şahsın intihar anı bir bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da aralarında anne ve babasının da olduğu 4 kişiyi silahla vurarak öldüren şahıs daha sonra kendi canına kıydı.

İstanbul'da katliam: 4 kişiyi öldürüp intihar ettiBahtiyar Aladağ

ANNE VE BABASINI ÖLDÜRÜP KIZ KARDEŞİNİ YARALADI

Büyükçekmece'de Celaliye Mahallesi Çayır 1 sokaktaki 4 katlı binanın 1'inci katında yaşayan ailesinin yanına gelen Bahtiyar Aladağ, evde tartıştığı annesi Necmiye Aladağ, babası Muhammet Aladağ ve kız kardeşi Buket Aladağ'a silahla ateş etti. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan babası ve annesi hayatını kaybederken kız kardeşinin durumunun kritik olduğu öğrenildi.

İstanbul'da katliam: 4 kişiyi öldürüp intihar etti

VAHŞETE DEVAM ETTİ

Olay yerinden kaçan silahlı saldırgan daha sonra eniştesinin Avcılar'daki berber dükkanına giderek eniştesi Gökhan Soylu'yu vurduktan sonra iş yerinde bulunan Mehmet Salih Özsökük'ü de yaraladı.

İstanbul'da katliam: 4 kişiyi öldürüp intihar etti

İNTİHAR ANI KAMERADA

Yaralı Özsökük de kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken Bahtiyar Aladağ, Esenyurt Fatih Mahallesi'ndeki kuzeni Şadan Serdar Buke'yi de vurduktan sonra aynı araçta hayatına son verdi. Aladağ'ın intihar anı kameraya yansıdı.

İstanbul'da katliam: 4 kişiyi öldürüp intihar etti

İstanbul'da katliam: 4 kişiyi öldürüp intihar etti

İstanbul'da katliam: 4 kişiyi öldürüp intihar etti

İstanbul'da katliam: 4 kişiyi öldürüp intihar etti

İstanbul'da katliam: 4 kişiyi öldürüp intihar etti

İstanbul'da katliam: 4 kişiyi öldürüp intihar etti
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (22)

Haber YorumlarıFurkan inci:

istanbul chp nin eline geçti geçeli bozuldu

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Haber YorumlarıTandogan Dogan:

Turkiye nereye gidiyor...cok uzucu olaylar olmaya basladi

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Haber YorumlarıDoğrucu:

23 yilda akpnin sayesinde millett cünnet geçiriyor.. camilere yatırım yapacağınıza eğitime yatırım yapsaydınız. Gelçi ozaman akpli diye bir bk bartisi çoktan gitmişti

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Yorum Beğenme25
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Haber YorumlarıArarat Arat:

ekonomik kriz daha ne felaketlere yol açacak

Yorum Beğen37
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Haber YorumlarıDamla Sengul:

artık normal geliyor bu olaylar

Yorum Beğen23
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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Furkan İnci gibi trollerdende kurtulacağız akp gidince merak etmeyin dostlar artık halk gerçeklerle yüzleşecek

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Haber YorumlarıSabır Taşı:

Furkan İnci bugün Allaha sana akıl ve fikir vermesi için dua edeceğim .

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Krizle gelen krizle gider .

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Haber YorumlarıAkıl:

20 yılda akp nin memleketi getirdiği nokta..

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Haber YorumlarıCafer KILIÇ:

Memleketin çivisi çıkmış artık böyle cinayetler olaylar sıradanlaştı

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