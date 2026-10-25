Şarkıcı Nev son yolculuğuna uğurlandı, törene Süleyman Soylu da katıldı

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57 yaşında hayatını kaybeden şarkıcı Nev, İstanbul’da düzenlenen cenaze töreninin ardından Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verildi. Törene eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve yazar Sunay Akın da katıldı.

“Zor”, “Sen Gibi”, “Benmişim” ve “Mühürlü Kaderim” şarkılarıyla tanınan Nev, tedavi gördüğü Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Sanatçının vefatını menajeri İlker Ercan, “Çok üzgünüm, kaybettik” sözleriyle duyurdu.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

3 Eylül’de bilinç kaybı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve çoklu organ yetmezliği teşhisi konulan Nev, ilk müdahalenin ardından entübe edildi. Sağlık durumu ağırlaşan sanatçı, 22 Ekim’de ikinci kez entübe edildi.

Menajeri İlker Ercan’ın açıkladığı cenaze programına göre Nev’in cenazesi, öğle namazının ardından Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nden kaldırıldı. Sanatçı, Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verildi.

SÜLEYMAN SOYLU VE SUNAY AKIN DA TÖRENE KATILDI

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da cenaze töreninde yer aldı. Nev’in okul arkadaşı olduğu belirtilen Soylu, sanatçının ailesine taziyelerini iletti. Törene yazar Sunay Akın da katıldı.

Nev’in vefatının ardından Kenan Doğulu, Yalın, Demet Akalın, Ferman Akgül, Bertuğ Cemil ve Aslı Gökyokuş’un da aralarında bulunduğu çok sayıda isim taziye mesajı yayımladı. Manga ve Gripin grupları da sanatçıyı paylaşımlarıyla andı.

NEV KİMDİR?

24 Aralık 1968’de İstanbul’da doğan Nevzat Doğansoy, müziğe çocukluk yıllarında mandolin çalarak başladı. Üniversite döneminde elektro gitara yönelen sanatçı, 1995’te Chantage grubuyla sahne almaya başladı.

2000 yılında Teoman’ın Türkiye turnesine katılan Nev, 2001’de yayımladığı ilk albümü “Her Şeye Rağmen” ile tanındı. Özellikle “Zor” şarkısıyla geniş kitlelere ulaşan sanatçı, “Sen Gibi”, “Işığım ve Gölgem” ve “Bir Nev-i Alaturka” gibi çalışmalara imza attı.

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