Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Şarkıcı Nev son yolculuğuna uğurlandı, törene Süleyman Soylu da katıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Şarkıcı Nev son yolculuğuna uğurlandı, törene Süleyman Soylu da katıldı Haber Videosunu İzle
Şarkıcı Nev son yolculuğuna uğurlandı, törene Süleyman Soylu da katıldı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

57 yaşında hayatını kaybeden şarkıcı Nev, İstanbul’da son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine katılan eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, üniversiteden okul arkadaşı olduğunu belirttiği sanatçının ailesine taziyelerini iletti.

  • 57 yaşında hayatını kaybeden şarkıcı Nev, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verildi.
  • 3 Eylül'de bilinç kaybıyla hastaneye kaldırılan ve çoklu organ yetmezliği teşhisi konulan Nev, 22 Ekim'de ikinci kez entübe edildiği Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
  • Cenaze törenine eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve yazar Sunay Akın katıldı.

57 yaşında hayatını kaybeden şarkıcı Nev, İstanbul’da düzenlenen cenaze töreninin ardından Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verildi. Törene eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve yazar Sunay Akın da katıldı.

“Zor”, “Sen Gibi”, “Benmişim” ve “Mühürlü Kaderim” şarkılarıyla tanınan Nev, tedavi gördüğü Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Sanatçının vefatını menajeri İlker Ercan, “Çok üzgünüm, kaybettik” sözleriyle duyurdu.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

3 Eylül’de bilinç kaybı nedeniyle hastaneye kaldırılan ve çoklu organ yetmezliği teşhisi konulan Nev, ilk müdahalenin ardından entübe edildi. Sağlık durumu ağırlaşan sanatçı, 22 Ekim’de ikinci kez entübe edildi.

Menajeri İlker Ercan’ın açıkladığı cenaze programına göre Nev’in cenazesi, öğle namazının ardından Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camii’nden kaldırıldı. Sanatçı, Karacaahmet Mezarlığı’nda toprağa verildi.

SÜLEYMAN SOYLU VE SUNAY AKIN DA TÖRENE KATILDI

Eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da cenaze töreninde yer aldı. Nev’in okul arkadaşı olduğu belirtilen Soylu, sanatçının ailesine taziyelerini iletti. Törene yazar Sunay Akın da katıldı.

Nev’in vefatının ardından Kenan Doğulu, Yalın, Demet Akalın, Ferman Akgül, Bertuğ Cemil ve Aslı Gökyokuş’un da aralarında bulunduğu çok sayıda isim taziye mesajı yayımladı. Manga ve Gripin grupları da sanatçıyı paylaşımlarıyla andı.

NEV KİMDİR?

24 Aralık 1968’de İstanbul’da doğan Nevzat Doğansoy, müziğe çocukluk yıllarında mandolin çalarak başladı. Üniversite döneminde elektro gitara yönelen sanatçı, 1995’te Chantage grubuyla sahne almaya başladı.

2000 yılında Teoman’ın Türkiye turnesine katılan Nev, 2001’de yayımladığı ilk albümü “Her Şeye Rağmen” ile tanındı. Özellikle “Zor” şarkısıyla geniş kitlelere ulaşan sanatçı, “Sen Gibi”, “Işığım ve Gölgem” ve “Bir Nev-i Alaturka” gibi çalışmalara imza attı.

İlgili Haberler
Nev’in “Çok yalnızım” sözleri yeniden gündemdeNev’in “Çok yalnızım” sözleri yeniden gündemde
Nev’in yarım kalan hayali yürek burktu: Denizci şarkılarından albüm hazırlıyorduNev’in yarım kalan hayali yürek burktu: Denizci şarkılarından albüm hazırlıyordu
Ekim Devrim Manduz
Ekim Devrim Manduz
Haberler.com
Bu haber 51 sitede yayınlandı.
Bengü’den Aşk-ı Memnu itirafı: Dizi için konser programı almazdım

Bengü’den Aşk-ı Memnu itirafı: Yayınlandığı gün...
Taciz şüphelisini yakaladılar! Dövmek isterken mahalle karıştı

Kadını taciz eden adamı yakaladı, dövmek isteyince mahalle karıştı
Edirne ve Kırklareli’nde 23 düzensiz göçmen yakalandı

2 ilde toplam 23 kişi yakalandı! Gereken yapılacak
Haberler.com
2000

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıHalis demir:

Allah rahmet eylesin.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şebnem Dönmez arkadaşıyla dans akımına katıldı, seksi figürleri dikkat çekti

Kim der 52 yaşında! Seksi dansıyla ortalığı kasıp kavurdu
Trump dünyayı alarma geçirdi: Yarın bile saldırabiliriz

Trump'tan dünyayı tedirgin eden mesaj
Karolin Fişekçi yıllar sonra tribüne döndü

Stat paylaşımı olay oldu: Bazı futbolcuları...
Otobüsten inip yola paket attılar! İçinden uyuşturucu emdirilmiş 3 bin 200 peçete çıktı

Kaçarken yola paket attılar! İçinden 3 bin 200 peçete çıktı
Turistik Doğu Ekspresi'nde bilet satışı yarın 13.55'te başlıyor! Kış sezonunda 70 sefer yapılacak

Efsane kış yolculuğu için bilet saati belli oldu: Yarın 13.55
Engin Altan Düzyatan babasını son yolculuğuna uğurladı! Cenazeye sanat ve siyaset dünyasından çok sayıda isim katıldı

Bir evladın en acı günü! Babasının tabutuna omuz verdi
Çipli kimlik kartlarının 10 yıllık süresi doluyor! İşte yenileme ücreti ve başvuru şartları

Cüzdanınızı açıp kontrol edin! 2027'de geçersiz sayılacak