Kızılcık Şerbeti'nin Apo ve Alev'i yeniden bir arada: Aynı dizide buluşuyorlar

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Ekranların sevilen yapımlarından Kızılcık Şerbeti’nde “Abdullah Ünal” (Apo) ve “Alev Arslan” karakterlerine hayat veren Settar Tanrıöğen ile Müjde Uzman, yeniden aynı projede buluşuyor.

APO VE ALEV YENİDEN AYNI PROJEDE

Yayın hayatına bu sezon başlayan ve izleyicilerle salı akşamları buluşan Tuzlu Kahve dizisi, yeni bölümünde sürpriz bir buluşmaya sahne olacak. Dizide “Osman Aydınoğlu” karakterini canlandıran Tanrıöğen'e, eski rol arkadaşı Uzman eşlik edecek.

Tanrıöğen ile Uzman’un Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdikleri karakterler, yaşadıkları aşk hikayeleriyle uzun süre konuşulmuştu.

Kaynak: Haberler.com