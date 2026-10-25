Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın görevden alındığı iddia edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın görevden alındığı iddia edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanlarından Oktay Saral'ın görevden alındığı iddia edildi. Kararın arkasında Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'ın Azerbaycan'a yönelik açıklamaları olduğu öne sürüldü. İddianın ardından gözler Cumhurbaşkanlığına çevrilirken, görev değişikliğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

  • Gazeteci Fuat Uğur, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın görevden alındığını duyduğunu belirtti.
  • Uğur, görevden alma kararının arkasında Saral'ın Azerbaycan'daki kılık kıyafet düzenlemesine ilişkin açıklamalarının olduğunu iddia etti.
  • Oktay Saral, 13 Ekim'de Azerbaycan'da başörtülü öğrencilerin eğitim hakkının engellenmesinin kabul edilemez olduğunu açıklamıştı.

Külliye'de sürpriz bir görev değişikliği yaşandığı iddiası ortaya atıldı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın görevden alındığı ileri sürülürken, Azerbaycan ayrıntısı dikkat çekti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN BAŞDANIŞMANI İÇİN GÖREVDEN ALINDI İDDİASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanlarından Oktay Saral hakkında dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. Gazeteci Fuat Uğur, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'ın görevden alındığını duyduğunu belirterek gelişmeden üzüntü duyduğunu ifade etti. Gazeteci Uğur, kararın arkasında Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'ın Azerbaycan'daki kılık kıyafet düzenlemesine ilişkin açıklamalarının olduğunu iddia etti. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral'ın görevden alındığına ilişkin henüz resmi bir doğrulama bulunmuyor.

"SEVGİLİ OKTAY SARAL'IN GÖREVDEN ALINDIĞINI DUYDUM"

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı hakkındaki görevden alma iddiasının dile getirildiği açıklamada Gazeteci Fuat Uğur şu ifadeleri kullandı: "Sevgili Oktay Saral’ın görevden alındığını duydum. Sempati duyduğum Cumhurbaşkanı danışmanlarından biri kendisi. Çok üzüldüm. Kuşkusuz devletler arası çıkarlar ve ilişkiler, kişi bağlamından uzak değerlendirilmeli ama bu ilişkilerin taraflarından biri de meseleleri kişiselleştirmemeliydi. Eğer devlet içinden biri olduğu için deniyorsa şayet, Azerbaycan Devlet Ajansı’nın yayınladığı o Türkiye yorumunu okuduktan sonra Türkiye’nin de o ajansın başındaki kişinin görevden alınmasını istemek hakkı."

NE OLMUŞTU?

Azerbaycan'da ilkokul, ortaokul ve liseleri kapsayan yeni kurallar çerçevesinde tesettürlü öğrenci ve öğretmenler okullara alınmamıştı. Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral 13 Ekim'de yaptığı açıklamada, "Azerbaycan'da başörtülü öğrencilerin eğitim hakkının engellenmesi kabul edilemez! Bu çağda böylesi bir anlayışa asla geçit verilmemelidir!" demişti.

Kaynak: Haberler.com
Bu haber 12 sitede yayınlandı.
Real Madrid'in yıldızı Courtois Barcelona maçında yok

Barcelona maçının kadrosundan çıkarıldı
İznik Gölü ve Uludağ manzaralı köy İstanbul ve Ankaralıların radarında

Bavulunu kapan İstanbul ve Ankara'dan bu köye gelip alıyor

Türkiye Sigorta Genel Müdür Yardımcısı Gürol Sami Özer gözaltına alındı

Türkiye Sigorta'da bir gözaltı daha! Önce Genel Müdür, şimdi yardımcısı
Galatasaray'a transferde 65 milyon Euro'luk destek

Galatasaray'a transferde 65 milyon Euro'luk destek
2026-KPSS Ortaöğretim sınavı başladı! 3 milyona yakın aday ter döküyor

Heyecan dorukta! Milyonların ter döktüğü sınav başladı
Su kanalına uçan otomobilde ölen 4'ü çocuk 6 kişi, yan yana toprağa verildi

4'ü çocuk 6 kişi yan yana toprağa verildi
Sınava geç kalınca çılgına döndü! Eskişehir'de kendisini görüntüleyen muhabire saldırdı

Sınava geç kaldı, faturayı muhabire kesti! O anlar kamerada
Böbrek nakli için iki arabasını sattı! Kalp pili takılı 65 yaşındaki emekli hâlâ çalışıyor

İki arabasını satmak zorunda kaldı! Her ay 5-6 bin lira ödüyor
Şişli'de yan binanın çatısına geçen Kazakistanlı kadın, iddiaya göre tenteye basınca boşluğa düşüp öldü

Balkondan yan çatıya geçti! Bastığı yer hayatına mal oldu
Karadeniz Sahil Yolu'nda 500 tonluk kaya tehlikesi! Prof. Dr. Ersoy: Hiçbir insan yapısı önlem önleyemez

Tırdan büyük kayalar hareket ediyor! Hiçbir önlem durduramaz