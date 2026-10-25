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Ağrı'da pancar yüklü tır otomobili altına aldı! 4 kişi hayatını kaybetti

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Ağrı'da pancar yüklü tır otomobili altına aldı! 4 kişi hayatını kaybetti Haber Videosunu İzle
Ağrı'da pancar yüklü tır otomobili altına aldı! 4 kişi hayatını kaybetti
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Ağrı'nın Hamur ilçesinde, Hamur-Tutak Kavşağı'nda pancar yüklü tır ile otomobil çarpıştı. Çarpışmanın ardından tırın altında kalan otomobildeki 15 yaşındaki F.K. ile V.K. (72), D.K. (62) ve A.K. (36) hayatını kaybetti. Yaralanan tır sürücüsü hastaneye kaldırıldı, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Ağrı'nın Hamur ilçesinde, pancar yüklü tır ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybederken tır sürücüsü yaralandı.

KAVŞAKTA ÇARPIŞTILAR

Kaza, Hamur-Tutak Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Tutak yönünden gelen 04 AAY 361 plakalı pancar yüklü tır ile Hamur istikametinden gelen 34 CCP 485 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

OTOMOBİL TIRIN ALTINDA KALDI

Çarpışmanın ardından otomobil tırın altında kaldı. Kazada otomobilde bulunan F.K. (15), V.K. (72), D.K. (62) ve A.K. (36) hayatını kaybetti. Yaralanan tır sürücüsü M.K. ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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