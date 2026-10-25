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Sloganlar eşliğinde oyunu kullandı! Kaboğlu'ndan ilk mesaj

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Sloganlar eşliğinde oyunu kullandı! Kaboğlu'ndan ilk mesaj Haber Videosunu İzle
Sloganlar eşliğinde oyunu kullandı! Kaboğlu'ndan ilk mesaj
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İstanbul Barosu'nun 128. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlık seçimi için Haliç Kongre Merkezi'nde sandıklar kuruldu. Yaklaşık 70 bin avukatın kayıtlı olduğu baroda, mevcut başkan Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu'nun da aralarında bulunduğu 9 aday yarışırken Kaboğlu, sloganlar eşliğinde oyunu kullanarak "Herkes için hukuk" vurgusu yaptı. Saat 17.00'ye kadar sürecek oy verme işleminin ardından yeni başkanın resmî olmayan sonuçlara göre 20.00-21.00 sıralarında belli olması bekleniyor.

  • İstanbul Barosu'nun 128. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlık seçimi için Haliç Kongre Merkezi'nde 9 aday yarışıyor.
  • Yaklaşık 70 bin avukatın kayıtlı olduğu baroda mevcut başkan Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu da oyunu kullandı.
  • YSK denetiminde yürütülen oy verme işlemi saat 17.00'ye kadar sürecek ve yeni başkanın resmî olmayan sonuçlara göre 20.00-21.00 arasında belli olması bekleniyor.

İstanbul Barosu'nun 128. Olağan Genel Kurulu kapsamında başkanlık seçimleri için Haliç Kongre Merkezi'nde sandıklar kuruldu. Yaklaşık 70 bin avukatın kayıtlı olduğu baroda mevcut başkan Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu'nun da aralarında bulunduğu 9 aday yarışıyor. Oyunu kullanan Kaboğlu, "Herkes için hukuk" vurgusu yaptı.

İSTANBUL BAROSU'NDA 9 ADAY YARIŞIYOR

Dünyanın en büyük barolarından biri olan İstanbul Barosu'nun 128. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlık seçimi heyecanı yaşanıyor.

Haliç Kongre Merkezi'nde dün başlayan genel kurulda adayların konuşmalarının ardından bugün oy verme işlemine geçildi. Yaklaşık 70 bin avukatın kayıtlı olduğu baroda başkanlık için 9 aday yarışıyor.

İBRAHİM KABOĞLU OYUNU KULLANDI

İstanbul Barosu'nun mevcut başkanı ve Değişim İçin Avukatlar Grubu adayı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, seçim kapsamında sandık başına giderek oyunu kullandı.

Kaboğlu, oy kullanmaya "Hak, hukuk, adalet" ve "Savunma susmadı, susmayacak" sloganları eşliğinde geldi.

Oyunu kullandıktan sonra kısa bir konuşma yapan Kaboğlu, "Herkes için hukuk" vurgusunda bulundu. Ardından diğer sandıkları dolaşan Kaboğlu, görevlilere kolaylıklar diledi.

YENİ BAŞKANIN AKŞAM SAATLERİNDE BELLİ OLMASI BEKLENİYOR

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) denetiminde gerçekleştirilen oy kullanma işlemi saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Resmî olmayan sonuçlara göre İstanbul Barosu'nun yeni başkanının saat 20.00-21.00 sıralarında belli olması bekleniyor.

İŞTE BAŞKANLIK İÇİN YARIŞAN 9 ADAY

İstanbul Barosu'nun 128. Olağan Genel Kurulu'nda başkanlık için yarışan adaylar ve temsil ettikleri gruplar şöyle:

1. Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu: Değişim İçin Avukatlar Grubu

2. Prof. Dr. Ümit Kocasakal: Cumhuriyetçi Güç Birliği İttifakı

3. Hasan Kılıç: Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu ve Önce İlke ÇAG Yükseliş Hareketi ortak adayı

4. Prof. Dr. Korkut Kanadoğlu: Avukat Hakları Grubu

5. Arife Gökkaya Dinç: Bağımsız Avukatlar Grubu

6. Atakan Adem Selanik: Cumhuriyet Avukatları Grubu

7. Salih Uçar: Türk Milliyetçisi Avukatlar Grubu

8. Metin Üraçin: İstanbul Avukatlar Birliği Grubu

9. Gülbeyaz Karadeniz: Bağımsız aday

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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