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Can Uzun'a şok! Kendi teknik direktörü canlı yayında gözünün yaşına bakmadı

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Can Uzun'a şok! Kendi teknik direktörü canlı yayında gözünün yaşına bakmadı
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Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Adi Hütter, milli futbolcu Can Uzun ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaparak "Can, futbolun bireysel yeteneklerini sergileyebileceği bir takım oyunu olduğunu ne kadar çabuk kavrarsa, kariyeri de o derece başarılı olur. Aksi takdirde kendi kendisinin en büyük düşmanı haline gelebilir. Şu anda futbolun bir takım oyunu olduğunu kavrayabilmiş değil'' dedi.

Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Adi Hütter, takımının yıldız isimlerinden Can Uzun’un performansı ve gelişimi hakkında dikkat çeken uyarılarda bulundu.

"BİR TAKIM OYUNU OLDUĞUNU KAVRAMALI''

Genç oyuncunun potansiyeline vurgu yapan Hütter, takım oyununun önemine işaret ederek, "Can, futbolun bireysel yeteneklerini sergileyebileceği bir takım oyunu olduğunu ne kadar çabuk kavrarsa, kariyeri de o derece başarılı olur. Aksi takdirde kendi kendisinin en büyük düşmanı haline gelebilir. Şu anda futbolun bir takım oyunu olduğunu kavrayabilmiş değil.'' dedi. 

SEZONA ETKİLİ BAŞLANGIÇ

Bu sezon Eintracht Frankfurt formasıyla 7 resmi karşılaşmada görev alan genç yetenek Can Uzun, sergilediği 4 gol ve 3 asistlik performansla takımının hücum hattındaki en etkili isimlerden biri oldu.

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