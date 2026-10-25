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Özgür Özel, kendisiyle konuşmak isteyen vatandaşı arkaya itti

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Özgür Özel, kendisiyle konuşmak isteyen vatandaşı arkaya itti Haber Videosunu İzle
Özgür Özel, kendisiyle konuşmak isteyen vatandaşı arkaya itti
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Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'de katıldığı yürüyüş sırasında kendisiyle konuşmak isteyen bir vatandaşı geriye doğru itti. Özel'in yanına yaklaşarak kendisiyle görüşmek isteyen vatandaşı kortejin arka sıralarına doğru ittiği anlar kameralara yansıdı.

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir programı kapsamında basın meslek örgütlerinin düzenlediği yürüyüşe katıldı. Gazetecilere destek vermek amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte Özel ile yanına yaklaşan bir vatandaş arasında dikkat çeken bir an yaşandı.

KENDİSİYLE KONUŞMAK İSTEYEN VATANDAŞI ARKAYA İTTİ

Alsancak Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde başlayan yürüyüşte Özel, gazetecilerin iki sıra arkasında yer alarak korteje eşlik etti. Katılımcılar, Gündoğdu Meydanı'na doğru yürüdü. Yürüyüş sırasında Özel'in yanına gelen bir vatandaş, kendisiyle görüşmek istedi. Ancak Özel'in vatandaşı kortejin arka sıralarına doğru ittiği görüldü. Yaşananlar çevredeki kameralar tarafından kaydedildi.

Öte yandan basın çalışanları için düzenlenen yürüyüş, Gündoğdu Meydanı'ndaki Zübeyde Hanım Anıtı'na kalem bırakılmasıyla sona erdi.

Kaynak: Haberler.com
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