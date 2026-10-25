Kurtulduk diye sevinirken İHA saldırısına uğradılar

Kurtulduk diye sevinirken İHA saldırısına uğradılarGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Rusya-Ukrayna savaşında, saldırıdan kurtulduklarını düşünen Rus askerleri bir araya gelerek birbirlerine sarıldı. Ancak askerleri takip etmeyi sürdüren Ukrayna'ya ait İHA, kısa süre sonra grubu hedef alarak saldırı düzenledi. Saldırı anları kameraya saniye saniye yansıdı.
Rusya- Ukrayna savaşına ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler dikkat çekti. Saldırıdan sağ kurtulduklarını düşünerek birbirlerine sarılan Rus askerleri, kısa süre sonra Ukrayna'ya ait bir insansız hava aracı (İHA) tarafından vuruldu.
SEVİNÇLERİ KISA SÜRDÜ
Sosyal medyada yayılan görüntülerde, Rus askerlerinin tehlikenin geçtiğini düşünerek bir araya geldiği ve birbirlerine sarıldığı görüldü. Ancak askerlerin farkında olmadığı İHA takibini sürdürdü.
BİR ARAYA GELDİKLERİ ANDA HEDEF OLDULAR
Ukrayna'ya ait İHA, bir araya gelen askerleri kısa süre sonra hedef aldı. Saldırıda askerlerin ağır yaralandığı öğrenildi.