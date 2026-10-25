Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kurtulduk diye sevinirken İHA saldırısına uğradılar

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kurtulduk diye sevinirken İHA saldırısına uğradılar Haber Videosunu İzle
Kurtulduk diye sevinirken İHA saldırısına uğradılar
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Rusya-Ukrayna savaşında, saldırıdan kurtulduklarını düşünen Rus askerleri bir araya gelerek birbirlerine sarıldı. Ancak askerleri takip etmeyi sürdüren Ukrayna'ya ait İHA, kısa süre sonra grubu hedef alarak saldırı düzenledi. Saldırı anları kameraya saniye saniye yansıdı.

Rusya- Ukrayna savaşına ilişkin sosyal medyada paylaşılan görüntüler dikkat çekti. Saldırıdan sağ kurtulduklarını düşünerek birbirlerine sarılan Rus askerleri, kısa süre sonra Ukrayna'ya ait bir insansız hava aracı (İHA) tarafından vuruldu.

SEVİNÇLERİ KISA SÜRDÜ

Sosyal medyada yayılan görüntülerde, Rus askerlerinin tehlikenin geçtiğini düşünerek bir araya geldiği ve birbirlerine sarıldığı görüldü. Ancak askerlerin farkında olmadığı İHA takibini sürdürdü.

BİR ARAYA GELDİKLERİ ANDA HEDEF OLDULAR

Ukrayna'ya ait İHA, bir araya gelen askerleri kısa süre sonra hedef aldı. Saldırıda askerlerin ağır yaralandığı öğrenildi.

İlgili Haberler
Zelenskiy'den ateşkes mesajı: Cephede operasyonları durdurmaya hazırız, toprak vermeyizZelenskiy'den ateşkes mesajı: Cephede operasyonları durdurmaya hazırız, toprak vermeyiz
Kaynak: Haberler.com
2026-KPSS Ortaöğretim sınavı başladı! 3 milyona yakın aday ter döküyor

Heyecan dorukta! Milyonların ter döktüğü sınav başladı
Haberler.com
2000

Yorumlar (3)

Haber YorumlarıTevabil Arslan:

Herşeyi pahalı satın alıyorsun farklında değilsin.Kimisi Rusya ya kimisi Ukrayna ya sen yada ben.Ama böyle..

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıDiscovery 777:

bu ihalar yasak olmalı artık savaşta mertlik kalmadı

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıUmut Senturk:

Aynı halkın aptalca savaşı

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cami önünde skandal görüntü! Sonrası daha da felaket

Cami önünde skandal görüntü! Sonrası daha da felaket
İstanbul'da bir semt diken üstünde! Aynı sokakta 3 günde ikinci cinayet

İstanbul'da bir semt diken üstünde! Aynı sokakta ikinci cinayet
Bursa'da 102 yıllık hastane krizi! 150 yatak 60'a düşüyor

102 yıldır şifa dağıtıyordu! Alınan karar bir ilimizi ayağa kaldırdı
Derbi öncesi Fenerbahçe'de 2 eksik! Mert Müldür dönüyor, İsmail Kartal'ın muhtemel 11'i belli oldu

Derbi öncesi Fenerbahçe'de 2 eksik! Milli yıldız geri dönüyor
Meclis'te hazırlıklar başladı! 1 milyon kişinin borcu silinecek

Meclis'te hazırlıklar başladı! 1 milyon kişinin borcu silinecek
AKOM İstanbul için tarih verdi! 40 ilde yağış bekleniyor

Planı olanlar dikkat! AKOM İstanbul için tarih verdi
Jose Mourinho'dan Barcelona maçı öncesi Arda Güler kararı

Dev maça saatler kala Mourinho'dan ses getirecek Arda Güler kararı
Bengü’den Aşk-ı Memnu itirafı: Dizi için konser programı almazdım

Bengü’den Aşk-ı Memnu itirafı: Yayınlandığı gün...