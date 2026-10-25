İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan: Yanlış yapan çekilsin kenara

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, yanlış yapan isimlerin Ak Parti'yi zor durumda bırakmaması gerektiğini belirterek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konudaki tutumuna dikkat çekti.

"YANLIŞ YAPAN ÇEKİLSİN KENARA"

İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, AK Parti Lapseki İlçe Başkanlığı önünde düzenlenen programda partiye yeni katılan üyelere rozetlerini taktı. Programda konuşan İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, son dönemde yaşanan tartışmalara değinerek parti içinde yanlış yapanların sorumluluk alması gerektiğini söyledi. Yargı ve denetim süreçlerinin tamamlanmasını beklemeden siyasi adım atılması gerektiğini savunan İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, şu ifadeleri kullandı: “Biz Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yükünü aldığımız kadar başarılıyız, onurluyuz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yükünü almak durumundayız. İlla yargıya, illa DDK raporuna, illa falanca çalışmaya bakmaksızın adım atıp ‘ben müsaade istiyorum’ demek gerekir diye düşünüyorum. Yanlış yapan kim varsa şu insanların aldığını yere düşürmesin arkadaş. Birçok görevi yapmışsın artık çekil de daha çok saygı duyalım sana. Çekil de şu insanların yüzünü yere düşürme. Neden biz senin yaptığın yanlış altında kalıp şu insanlara mahcup olalım? Yanlış yapan çekilsin kenara. Bu siyasi kararımız. Tabii ki yargı aklar ceza verir. BDDK raporu aklar ceza verir. Onlar teknik konular. Ama siyasi olarak biz bir an önce görevini yapmak durumundayız. Biz terazinin herhangi bir kefesinde değiliz, olamayız. Biz terazinin tam merkezinde olmak, adaletin tam merkezi olmak durumundayız.”

"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN YANLIŞ YAPANI AFFETMEDİĞİNİ BİLİYORUM"

Son günlerdeki fon meselesine de değinen İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, AK Parti'nin büyük bir siyasi yapı olduğunu ve bu yapı içinde yanlış yapan kişilerin bulunabileceğini belirtti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı uzun yıllardır tanıdığını vurgulayan İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanlış yapanlara karşı gereken adımı atacağını ifade etti. İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, konuşmasında şunları söyledi: “Tabii aramızda yanlış yapanlar olur. Çok büyük bir yapıdan bahsediyoruz. Yüzde 50 oy alıyorsun, 25 yıldan beri devam ediyorsun. Son dönem bizi üzen, yoran gündemler oldu. Ama onurla söylüyorum ki ben Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ı tanıyan bir adamım. Çocukluğumdan beri yanındayım. Yanlış yapanı affetmediğini bilen bir adamım. Neşteri sağlam olduğunu bilen bir adamım. Yeri geldiğinde ne yapacağını beraber göreceğiz inşallah."

"DAHA YARGI BİRÇOK ÇALIŞMASINI NİHAYETE ERDİRMEDİ"

İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, parti içindeki tartışmaların yalnızca belirli kişilerle sınırlı tutulması gerektiğini belirterek bütün bir siyasi hareketin zan altında bırakılmasına karşı çıktı. Devlet Denetleme Kurulu (DDK) raporunun henüz tamamlanmadığını ve yargı süreçlerinin sürdüğünü hatırlatan İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, suçlu bulunan kişilerin ortaya çıkarılmasını istediklerini söyledi. İçişleri Bakan Yardımcısı Turan, şu ifadeleri kullandı: “Kamera kayıtları oldu. Ama meydan meydan kendi arkadaşlarına sahip çıktılar. Ama insanız, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında yanlış yapan olduğunda, bugün tutuklanan danışman da var, siyasetçi de var, iş adamı da var, bürokrat da var. Biz şunu demedik, ‘Bizim arkadaşımız da yanlış yapsa da sahip çıkarız’ demedik. Biz yanlış yapmamak üzere bir aradayız. Yanlış yapanımız varsa elimizden geleni yaparız dedik. Daha DDK raporu çıkmadı. Rapor bir çıksın bakalım. Kim var kim yok göreceğiz. Daha yargı birçok çalışmasını nihayete erdirmedi. Erdirsin bakalım, yani suçluyu kollamak, korkmak bir yana biz daha çok istiyoruz bir an önce kim suçlu çıksın ki biz 25 yılın temiz hatırasına halel getirmeden yola devam edelim. 3 tane adamın, 5 tane yanlış insanın yaptığı nefsi hatadan dolayı, yaptığı yanlıştan dolayı neden büyük bir kitle zan altında kalsın ki?”

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Kaynak: Haberler.com